https://crimea.ria.ru/20250323/sobiravshiy-metallolom-muzhchina-pogib-ot-vzryva-miny-v-kurskoy-oblasti-1145161433.html

Собиравший металлолом мужчина погиб от взрыва мины в Курской области

Собиравший металлолом мужчина погиб от взрыва мины в Курской области - РИА Новости Крым, 23.03.2025

Собиравший металлолом мужчина погиб от взрыва мины в Курской области

Мирный житель, собиравший металлолом, погиб в результате взрыва мины "колокольчик" в Обоянском районе Курской области, сообщает врио губернатора Александр... РИА Новости Крым, 23.03.2025

2025-03-23T12:02

2025-03-23T12:02

2025-03-23T12:02

александр хинштейн

курская область

происшествия

мины

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Мирный житель, собиравший металлолом, погиб в результате взрыва мины "колокольчик" в Обоянском районе Курской области, сообщает врио губернатора Александр Хинштейн.Хинштейн выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего. Также он добавил, что семье будет оказана вся необходимая помощь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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курская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр хинштейн, курская область, происшествия, мины, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости