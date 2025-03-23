https://crimea.ria.ru/20250323/sobiravshiy-metallolom-muzhchina-pogib-ot-vzryva-miny-v-kurskoy-oblasti-1145161433.html
Собиравший металлолом мужчина погиб от взрыва мины в Курской области
Собиравший металлолом мужчина погиб от взрыва мины в Курской области - РИА Новости Крым, 23.03.2025
Собиравший металлолом мужчина погиб от взрыва мины в Курской области
Мирный житель, собиравший металлолом, погиб в результате взрыва мины "колокольчик" в Обоянском районе Курской области, сообщает врио губернатора Александр... РИА Новости Крым, 23.03.2025
2025-03-23T12:02
2025-03-23T12:02
2025-03-23T12:02
александр хинштейн
курская область
происшествия
мины
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Мирный житель, собиравший металлолом, погиб в результате взрыва мины "колокольчик" в Обоянском районе Курской области, сообщает врио губернатора Александр Хинштейн.Хинштейн выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего. Также он добавил, что семье будет оказана вся необходимая помощь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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александр хинштейн, курская область, происшествия, мины, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Собиравший металлолом мужчина погиб от взрыва мины в Курской области
Собиравший металлолом мужчина погиб от взрыва мины "колокольчик" в Курской области