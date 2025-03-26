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Сколько подсолнечника посеют в Крыму: работы начались
Сколько подсолнечника посеют в Крыму: работы начались - РИА Новости Крым, 26.03.2025
Сколько подсолнечника посеют в Крыму: работы начались
В Крыму начали сеять подсолнечник, всего аграрии планируют занять этой культурой 40,6 тысяч гектаров полей. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза... РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T10:33
2025-03-26T10:33
2025-03-26T10:33
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. В Крыму начали сеять подсолнечник, всего аграрии планируют занять этой культурой 40,6 тысяч гектаров полей. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза республики.К этому моменту подсолнечником уже засеяны 320 гектаров полей, что составляет 0,79% от плана. Самые большие из них раскинутся в этом году в Красногвардейском, Раздольненском и Джанкойском районах - 10,5 тысяч гектаров, 5,7 тысяч гектаров и 5,1 тысяч гектаров соответственно.В прошлом году под подсолнечником было засеяно 47,7 тысяч гектаров площадей, валовой сбор семян в хозяйствах всех категорий составил 36,1 тысяч тонн, урожайность - 8 центнеров с гектара, добавили в региональном минсельхозе.В прошлом году урожайность подсолнечника в Крыму, как и в других южных регионах страны была ниже из-за засухи. На лучших полях республики урожайность составляла около тысячи тонн с гектара, рассказывал замминистра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник. Для сравнения, в хорошие годы с одного гектара собирают до полутора тысяч тонн.Осенью прошлого года в Крыму заработал на полную мощность первый в регионе завод по производству подсолнечного масла холодного отжима. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пошлину на вывоз из России подсолнечного масла снизят вдвоеПодорожает ли растительное масло: в Крыму снизился урожай подсолнечникаПочему подсолнечник черный: в Крыму стартовала уборка солнечного цветка
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крым, сельское хозяйство, минсельхоз крыма, урожай, урожай в крыму, новости крыма
Сколько подсолнечника посеют в Крыму: работы начались
В Крыму аграрии планируют посеять подсолнечник на площади 40,6 тысяч гектаров
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. В Крыму начали сеять подсолнечник, всего аграрии планируют занять этой культурой 40,6 тысяч гектаров полей. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза республики.
"В текущем году аграриям республики предстоит высеять подсолнечник на площади 40,6 тысяч гектаров, что на 1,17% меньше по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.
К этому моменту подсолнечником уже засеяны 320 гектаров полей, что составляет 0,79% от плана. Самые большие из них раскинутся в этом году в Красногвардейском, Раздольненском и Джанкойском районах - 10,5 тысяч гектаров, 5,7 тысяч гектаров и 5,1 тысяч гектаров соответственно.
В прошлом году под подсолнечником было засеяно 47,7 тысяч гектаров площадей, валовой сбор семян в хозяйствах всех категорий составил 36,1 тысяч тонн, урожайность - 8 центнеров с гектара, добавили в региональном минсельхозе.
В прошлом году урожайность подсолнечника в Крыму, как и в других южных регионах страны была ниже из-за засухи. На лучших полях республики урожайность составляла
около тысячи тонн с гектара, рассказывал замминистра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник. Для сравнения, в хорошие годы с одного гектара собирают до полутора тысяч тонн.
Осенью прошлого года в Крыму заработал на полную мощность первый в регионе завод по производству подсолнечного масла
холодного отжима.
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