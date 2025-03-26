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Сколько подсолнечника посеют в Крыму: работы начались

Сколько подсолнечника посеют в Крыму: работы начались - РИА Новости Крым, 26.03.2025

Сколько подсолнечника посеют в Крыму: работы начались

В Крыму начали сеять подсолнечник, всего аграрии планируют занять этой культурой 40,6 тысяч гектаров полей. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза... РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T10:33

2025-03-26T10:33

2025-03-26T10:33

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. В Крыму начали сеять подсолнечник, всего аграрии планируют занять этой культурой 40,6 тысяч гектаров полей. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза республики.К этому моменту подсолнечником уже засеяны 320 гектаров полей, что составляет 0,79% от плана. Самые большие из них раскинутся в этом году в Красногвардейском, Раздольненском и Джанкойском районах - 10,5 тысяч гектаров, 5,7 тысяч гектаров и 5,1 тысяч гектаров соответственно.В прошлом году под подсолнечником было засеяно 47,7 тысяч гектаров площадей, валовой сбор семян в хозяйствах всех категорий составил 36,1 тысяч тонн, урожайность - 8 центнеров с гектара, добавили в региональном минсельхозе.В прошлом году урожайность подсолнечника в Крыму, как и в других южных регионах страны была ниже из-за засухи. На лучших полях республики урожайность составляла около тысячи тонн с гектара, рассказывал замминистра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник. Для сравнения, в хорошие годы с одного гектара собирают до полутора тысяч тонн.Осенью прошлого года в Крыму заработал на полную мощность первый в регионе завод по производству подсолнечного масла холодного отжима. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пошлину на вывоз из России подсолнечного масла снизят вдвоеПодорожает ли растительное масло: в Крыму снизился урожай подсолнечникаПочему подсолнечник черный: в Крыму стартовала уборка солнечного цветка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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