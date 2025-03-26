Рейтинг@Mail.ru
Сколько подсолнечника посеют в Крыму: работы начались - РИА Новости Крым, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250326/skolko-podsolnechnika-poseyut-v-krymu-raboty-nachalis-1145234142.html
Сколько подсолнечника посеют в Крыму: работы начались
Сколько подсолнечника посеют в Крыму: работы начались - РИА Новости Крым, 26.03.2025
Сколько подсолнечника посеют в Крыму: работы начались
В Крыму начали сеять подсолнечник, всего аграрии планируют занять этой культурой 40,6 тысяч гектаров полей. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза... РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T10:33
2025-03-26T10:33
крым
сельское хозяйство
минсельхоз крыма
урожай
урожай в крыму
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/16/1118754076_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0cd448d7adf85cddbc039862de36d21a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. В Крыму начали сеять подсолнечник, всего аграрии планируют занять этой культурой 40,6 тысяч гектаров полей. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза республики.К этому моменту подсолнечником уже засеяны 320 гектаров полей, что составляет 0,79% от плана. Самые большие из них раскинутся в этом году в Красногвардейском, Раздольненском и Джанкойском районах - 10,5 тысяч гектаров, 5,7 тысяч гектаров и 5,1 тысяч гектаров соответственно.В прошлом году под подсолнечником было засеяно 47,7 тысяч гектаров площадей, валовой сбор семян в хозяйствах всех категорий составил 36,1 тысяч тонн, урожайность - 8 центнеров с гектара, добавили в региональном минсельхозе.В прошлом году урожайность подсолнечника в Крыму, как и в других южных регионах страны была ниже из-за засухи. На лучших полях республики урожайность составляла около тысячи тонн с гектара, рассказывал замминистра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник. Для сравнения, в хорошие годы с одного гектара собирают до полутора тысяч тонн.Осенью прошлого года в Крыму заработал на полную мощность первый в регионе завод по производству подсолнечного масла холодного отжима. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пошлину на вывоз из России подсолнечного масла снизят вдвоеПодорожает ли растительное масло: в Крыму снизился урожай подсолнечникаПочему подсолнечник черный: в Крыму стартовала уборка солнечного цветка
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/16/1118754076_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_bb1e3c591d899f642ad400db31ed1f18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, сельское хозяйство, минсельхоз крыма, урожай, урожай в крыму, новости крыма
Сколько подсолнечника посеют в Крыму: работы начались

В Крыму аграрии планируют посеять подсолнечник на площади 40,6 тысяч гектаров

10:33 26.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодсолнечник гибридный
Подсолнечник гибридный - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. В Крыму начали сеять подсолнечник, всего аграрии планируют занять этой культурой 40,6 тысяч гектаров полей. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза республики.

"В текущем году аграриям республики предстоит высеять подсолнечник на площади 40,6 тысяч гектаров, что на 1,17% меньше по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.

К этому моменту подсолнечником уже засеяны 320 гектаров полей, что составляет 0,79% от плана. Самые большие из них раскинутся в этом году в Красногвардейском, Раздольненском и Джанкойском районах - 10,5 тысяч гектаров, 5,7 тысяч гектаров и 5,1 тысяч гектаров соответственно.
В прошлом году под подсолнечником было засеяно 47,7 тысяч гектаров площадей, валовой сбор семян в хозяйствах всех категорий составил 36,1 тысяч тонн, урожайность - 8 центнеров с гектара, добавили в региональном минсельхозе.
В прошлом году урожайность подсолнечника в Крыму, как и в других южных регионах страны была ниже из-за засухи. На лучших полях республики урожайность составляла около тысячи тонн с гектара, рассказывал замминистра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник. Для сравнения, в хорошие годы с одного гектара собирают до полутора тысяч тонн.
Осенью прошлого года в Крыму заработал на полную мощность первый в регионе завод по производству подсолнечного масла холодного отжима.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пошлину на вывоз из России подсолнечного масла снизят вдвое
Подорожает ли растительное масло: в Крыму снизился урожай подсолнечника
Почему подсолнечник черный: в Крыму стартовала уборка солнечного цветка
 
КрымСельское хозяйствоМинсельхоз КрымаУрожайУрожай в КрымуНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и дождь: прогноз погоды в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 27 марта
22:51Гибель военкора и атаки ВСУ на газохранилище в Крыму – главное за день
22:40Лавров считает Крым и новые регионы "закрытыми вопросами"
22:24Условия РФ по мораторию на удары в Черном море включают снятие санкций
22:15Конгресс в Крыму к 80-летию Ялтинской конференции: что запланировано
21:56200 новых энергоузлов появятся в Крыму в 2025 году
21:34В Крыму количество IT-преступлений выросло на треть
21:16Крымчане стали призерами на первенстве России по греко-римской борьбе
20:54Магнитная буря движется к Земле
20:23В ООН выразили соболезнования в связи с гибелью российских журналистов
20:08Авторы со всей России: кто участвует в конкурсе на новый гимн Крыма
19:42Был патриотом России: Севастополь простился с героем спецоперации
19:18ВСУ снова пытались атаковать Крым
19:10Начало ядерной войны: зачем Залужный упомянул 5-ю статью устава НАТО
18:48Путин поддержал патриотическую инициативу Героя России Влада Струны
18:28Российским детям важно взрослеть на примерах доблести – Путин
18:07Прицельный удар: украинские боевики атаковали бригаду скорой помощи в ЛНР
17:38Бастрыкин предложил чипировать домашних собак
17:20Разрушение мемориала "Аджимушкайские каменоломни" - начата проверка
Лента новостейМолния