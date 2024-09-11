https://crimea.ria.ru/20240911/podorozhaet-li-rastitelnoe-maslo-v-krymu-snizilsya-urozhay-podsolnechnika-1140284152.html

Подорожает ли растительное масло: в Крыму снизился урожай подсолнечника

Подорожает ли растительное масло: в Крыму снизился урожай подсолнечника - РИА Новости Крым, 11.09.2024

Подорожает ли растительное масло: в Крыму снизился урожай подсолнечника

В этом году урожайность подсолнечника в Крыму, как и в других южных регионах Российской Федерации, снизилась в связи с засухой. На лучших полях республики в... РИА Новости Крым, 11.09.2024

2024-09-11T21:13

2024-09-11T21:13

2024-09-11T21:13

минсельхоз крыма

новости крыма

урожай в крыму

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николай тютюник

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В этом году урожайность подсолнечника в Крыму, как и в других южных регионах Российской Федерации, снизилась в связи с засухой. На лучших полях республики в этом году она составляет около тысячи тонн с гектара, рассказал журналистам замминистра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник. Для сравнения, в хорошие годы с одного гектара собирают до полутора тысяч тонн.Повлияет ли это на стоимость подсолнечного масла в рознице – постарались разобраться в этом материале РИА Новости Крым."Кратного" увеличения цены не предвидится – минсельхозВ этом году в Крыму уборке подлежит больше 57 тысяч гектаров подсолнечника, по сравнению с прошлым годом эта площадь увеличилась примерно на 3,5 тысяч гектаров. И хотя урожайность снизилась, зато качественные характеристики семечек в этом году просто отличные, подчеркнул заместитель министра.– По объективным причинам урожайность в этом году несколько ниже. Если в прошлом году с одного гектара подсолнечника убирали почти полторы тонны, то в этом году по лучшим полям урожайность составляет порядка одной тонны с гектара. Но зато содержание масла достигает 48-50%, это очень хороший показатель.Валовый сбор подсолнечника в этом году прогнозируется на уровне 50 000 тонн. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить нужды крымчан, заверил Николай Тютюник. За год в республике потребляют от 22 до 25 тысяч тонн подсолнечного масла.– Конъюнктура рынка диктует свои условия: если предложение будет ниже, чем спрос, возможны какие-то колебания цены, – предположил заместитель министра. – Но мы не рассчитываем, что будет какое-то кратное увеличение стоимости относительно прошлого года.Оптовые цены могут быть вышеВ Джанкойском районе Крыма подсолнечник вырастили на площади 5,5 тысяч гектаров, и все они принадлежат одному агропредприятию. Уборка здесь в самом разгаре – новенький отечественный комбайн "Ростсельмаша" срезает верхнюю часть растения, оставляя высокие стебли.После этого сырье без всякой обработки поступает на собственную маслобойню, расположенную в Красногвардейском районе. Здесь производят так называемое "сырое" подсолнечное масло – не рафинированное или дезодорированное, а то самое, душистое, которым до сих пор любят заправлять салаты наши бабушки. Даже поле во время уборки пахнет этим салатом.Главный агроном Юрий Кравчук показывает нам специальный прибор, который измеряет влажность выращенного сырья.– Вот видите, показывает 8,3, это оптимальный вариант. Это значит, что это зерно подходит и для производства масла, и для долгого хранения.Аграрии ожидают, что в этом году закупочные цены будут выше, чем в прошлом. А значит, вполне возможно, что это скажется и на розничной цене масла, рассуждает главный агроном.Путь крымского маслаПрежде чем дойти до потребителя, крымское масло проходит довольно извилистый путь. В республике это не стратегическая, ориентированная на экспорт культура. Какие-то производители продают его на материк в виде сырья, кто-то поставляет масло сырой выжимки. В розницу оно попадает в очень незначительных количествах, в основном его отправляют на перерабатывающие предприятия, где это масло рафинируют и дезодорируют.– В Республике Крым в основном производится первичная переработка, после этого масло в сыром виде поставляется на перерабатывающие предприятия материковой части России. Там производится его доработка, упаковка в бутылки и распределение по торговым сетям, – объясняет заместитель министра сельского хозяйства Николай Тютюник.Таким образом, в этой длинной цепочке на розничную цену подсолнечного масла могут повлиять очень многие факторы: и логистика, и стоимость переработки, и цены на топливо или колебания валютного курса. Однако в минсельхозе республики прогнозируют, что значительного подорожания популярного продукта все же не произойдет.Читайте также на РИА Новости Крым:Перуанское солнце в степях Крыма: зацвел подсолнух - фото Знойный и золотистый: август среди крымских подсолнухов - ВИДЕО Как семечки влияют на иммунитет - ученые

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минсельхоз крыма, новости крыма, урожай в крыму, растительное масло, продукты, николай тютюник, цены в крыму