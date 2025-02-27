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Пошлину на вывоз из России подсолнечного масла снизят вдвое - РИА Новости Крым, 27.02.2025
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Пошлину на вывоз из России подсолнечного масла снизят вдвое
Пошлину на вывоз из России подсолнечного масла снизят вдвое - РИА Новости Крым, 27.02.2025
Пошлину на вывоз из России подсолнечного масла снизят вдвое
Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в марте снизится почти в два раза – с 17 786 рублей до 9 333 рублей за тонну. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T09:27
2025-02-27T09:27
экспорт
растительное масло
россия
пошлина
экономика
промышленность россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в марте снизится почти в два раза – с 17 786 рублей до 9 333 рублей за тонну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Минсельхоза РФ.Кроме того, экспортная пошлина на подсолнечный шрот уменьшится более чем вдвое – с 3888 рублей в феврале до 1742 рублей за тонну в марте.Пошлины на масло и шрот рассчитываются в рублях с июля 2022 года. Гибкие экспортные пошлины на эту продукцию ввели в 2021 году. Они действуют до 31 августа 2026 года.Как поясняют эксперты, пошлина на экспорт подсолнечника позволяет обеспечить высокую загрузку соответствующих отечественных предприятий. За счет нее удается сократить реализацию маслосемян за рубеж и сохранить большую часть сырья внутри страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС проверит цены на майонез и подсолнечное маслоВ России запретили экспорт бензина для непроизводителейВ Крыму появится крупный завод по производству подсолнечного масла
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РИА Новости Крым
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экспорт, растительное масло, россия, пошлина, экономика, промышленность россии, новости
Пошлину на вывоз из России подсолнечного масла снизят вдвое

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в марте снизится почти вдвое

09:27 27.02.2025
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПроизводство подсолнечного масла
Производство подсолнечного масла - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в марте снизится почти в два раза – с 17 786 рублей до 9 333 рублей за тонну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Минсельхоза РФ.
Кроме того, экспортная пошлина на подсолнечный шрот уменьшится более чем вдвое – с 3888 рублей в феврале до 1742 рублей за тонну в марте.
Пошлины на масло и шрот рассчитываются в рублях с июля 2022 года. Гибкие экспортные пошлины на эту продукцию ввели в 2021 году. Они действуют до 31 августа 2026 года.
Как поясняют эксперты, пошлина на экспорт подсолнечника позволяет обеспечить высокую загрузку соответствующих отечественных предприятий. За счет нее удается сократить реализацию маслосемян за рубеж и сохранить большую часть сырья внутри страны.
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ЭкспортРастительное маслоРоссияПошлинаЭкономикаПромышленность РоссииНовости
 
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