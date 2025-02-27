https://crimea.ria.ru/20250227/poshlinu-na-vyvoz-iz-rossii-podsolnechnogo-masla-snizyat-vdvoe-1144513317.html

Пошлину на вывоз из России подсолнечного масла снизят вдвое

Пошлину на вывоз из России подсолнечного масла снизят вдвое - РИА Новости Крым, 27.02.2025

Пошлину на вывоз из России подсолнечного масла снизят вдвое

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в марте снизится почти в два раза – с 17 786 рублей до 9 333 рублей за тонну. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T09:27

2025-02-27T09:27

2025-02-27T09:27

экспорт

растительное масло

россия

пошлина

экономика

промышленность россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в марте снизится почти в два раза – с 17 786 рублей до 9 333 рублей за тонну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Минсельхоза РФ.Кроме того, экспортная пошлина на подсолнечный шрот уменьшится более чем вдвое – с 3888 рублей в феврале до 1742 рублей за тонну в марте.Пошлины на масло и шрот рассчитываются в рублях с июля 2022 года. Гибкие экспортные пошлины на эту продукцию ввели в 2021 году. Они действуют до 31 августа 2026 года.Как поясняют эксперты, пошлина на экспорт подсолнечника позволяет обеспечить высокую загрузку соответствующих отечественных предприятий. За счет нее удается сократить реализацию маслосемян за рубеж и сохранить большую часть сырья внутри страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС проверит цены на майонез и подсолнечное маслоВ России запретили экспорт бензина для непроизводителейВ Крыму появится крупный завод по производству подсолнечного масла

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экспорт, растительное масло, россия, пошлина, экономика, промышленность россии, новости