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В Крыму заработал крупный маслоперерабатывающий завод
В Крыму заработал крупный маслоперерабатывающий завод - РИА Новости Крым, 26.11.2024
В Крыму заработал крупный маслоперерабатывающий завод
В Крыму заработал на полную мощность первый в Крыму завод по производству подсолнечного масла холодного отжима. Вторую производственную линию на предприятии... РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T16:41
2024-11-26T16:41
2024-11-26T16:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму заработал на полную мощность первый в Крыму завод по производству подсолнечного масла холодного отжима. Вторую производственную линию на предприятии открыл министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.На данный момент объемы собственного производства растительного масла в Крыму крайне малы, сказал Денис Кратюк. Этот завод будет выпускать в год 35 тысяч тонн.Первая производственная линия была запущена в феврале 2023 года, она производит более 9 тысяч тонн подсолнечного масла в год. В нее было вложено более 40 миллионов рублей и по результатам создано 26 рабочих мест.Также на предприятии будут перерабатывать другие масленичные культуры, такие, как рапс, соя, лен. Завод позволит существенно сократить расходы на логистику. Как рассказал директор предприятия Сергей Бочканов, масло холодного отжима сохраняет значительно больше полезных элементов, чем горячего. Чтобы изготовить растительное масло горячего отжима, семечки жарят – это часть производственного цикла.С открытием завода на предприятии появилось дополнительно 50 рабочих мест. Производимую продукцию предприятие планирует поставлять на крымские рынки и в другие регионы РФ. Оно должно полностью удовлетворить потребность крымских аграриев в переработке.В этом году в подсолнечник убирали на площади больше 57 тысяч гектаров, по сравнению с прошлым годом она увеличилась примерно на 3,5 тысяч гектаров. И хотя урожайность снизилась, зато качественные характеристики семечек в этом году характеризуются как отличные, сообщал ранее замминистра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму началось производство подсолнечного масла из семян нового урожаяВ Крыму стали производить больше соков, молочки и растительного маслаВоздух стал чище: на цементном заводе в Бахчисарае запустили новый фильтр
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крым, растительное масло, новости крыма, денис кратюк, минсельхоз крыма
В Крыму заработал крупный маслоперерабатывающий завод
В Крыму на заводе по производству масла холодного отжима заработала вторая линия
16:41 26.11.2024 (обновлено: 16:49 26.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму заработал на полную мощность первый в Крыму завод по производству подсолнечного масла холодного отжима. Вторую производственную линию на предприятии открыл министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.
"Принципиально важно открытие такого объекта, потому что это один из немногих объектов, которых у нас должно быть много. Потому что то сырье, которое мы получаем, мы везем традиционно на материк. Теперь все это будут перерабатывать здесь", – сказал он.
На данный момент объемы собственного производства растительного масла в Крыму крайне малы, сказал Денис Кратюк. Этот завод будет выпускать в год 35 тысяч тонн.
Первая производственная линия была запущена в феврале 2023 года, она производит более 9 тысяч тонн подсолнечного масла в год. В нее было вложено более 40 миллионов рублей и по результатам создано 26 рабочих мест.
"Инвестиции, которые были произведены, это порядка 150 000 000. Построено две линии, два завода, первый завод работает уже более полугода. Второй завод вот сейчас мы будем пускать, и также третий завод планируется, это комбикормовый завод на 40000 тонн переработки", – сказал инвестор проекта Павел Лебедев.
Также на предприятии будут перерабатывать другие масленичные культуры, такие, как рапс, соя, лен. Завод позволит существенно сократить расходы на логистику. Как рассказал директор предприятия Сергей Бочканов, масло холодного отжима сохраняет значительно больше полезных элементов, чем горячего. Чтобы изготовить растительное масло горячего отжима, семечки жарят – это часть производственного цикла.
"Масло холодного отжима – это очень ценный продукт. За счет того, что оно производится без нагрева, все питательные вещества остаются в масле, в жмыхе – это для животных", – объяснил директор.
С открытием завода на предприятии появилось дополнительно 50 рабочих мест. Производимую продукцию предприятие планирует поставлять на крымские рынки и в другие регионы РФ. Оно должно полностью удовлетворить потребность крымских аграриев в переработке.
В этом году
в подсолнечник убирали на площади больше 57 тысяч гектаров, по сравнению с прошлым годом она увеличилась примерно на 3,5 тысяч гектаров. И хотя урожайность снизилась, зато качественные характеристики семечек в этом году характеризуются как отличные, сообщал ранее замминистра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник.
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