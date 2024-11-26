Рейтинг@Mail.ru
В Крыму заработал крупный маслоперерабатывающий завод - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241126/v-krymu-zarabotal-krupnyy-maslopererabatyvayuschiy-zavod-1142148282.html
В Крыму заработал крупный маслоперерабатывающий завод
В Крыму заработал крупный маслоперерабатывающий завод - РИА Новости Крым, 26.11.2024
В Крыму заработал крупный маслоперерабатывающий завод
В Крыму заработал на полную мощность первый в Крыму завод по производству подсолнечного масла холодного отжима. Вторую производственную линию на предприятии... РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T16:41
2024-11-26T16:49
крым
растительное масло
новости крыма
денис кратюк
минсельхоз крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1a/1142145967_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_66add250237d4533b4909f68494ae158.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму заработал на полную мощность первый в Крыму завод по производству подсолнечного масла холодного отжима. Вторую производственную линию на предприятии открыл министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.На данный момент объемы собственного производства растительного масла в Крыму крайне малы, сказал Денис Кратюк. Этот завод будет выпускать в год 35 тысяч тонн.Первая производственная линия была запущена в феврале 2023 года, она производит более 9 тысяч тонн подсолнечного масла в год. В нее было вложено более 40 миллионов рублей и по результатам создано 26 рабочих мест.Также на предприятии будут перерабатывать другие масленичные культуры, такие, как рапс, соя, лен. Завод позволит существенно сократить расходы на логистику. Как рассказал директор предприятия Сергей Бочканов, масло холодного отжима сохраняет значительно больше полезных элементов, чем горячего. Чтобы изготовить растительное масло горячего отжима, семечки жарят – это часть производственного цикла.С открытием завода на предприятии появилось дополнительно 50 рабочих мест. Производимую продукцию предприятие планирует поставлять на крымские рынки и в другие регионы РФ. Оно должно полностью удовлетворить потребность крымских аграриев в переработке.В этом году в подсолнечник убирали на площади больше 57 тысяч гектаров, по сравнению с прошлым годом она увеличилась примерно на 3,5 тысяч гектаров. И хотя урожайность снизилась, зато качественные характеристики семечек в этом году характеризуются как отличные, сообщал ранее замминистра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму началось производство подсолнечного масла из семян нового урожаяВ Крыму стали производить больше соков, молочки и растительного маслаВоздух стал чище: на цементном заводе в Бахчисарае запустили новый фильтр
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1a/1142145967_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_2da39c14fc42eb6dc462c7253f8c3c3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, растительное масло, новости крыма, денис кратюк, минсельхоз крыма
В Крыму заработал крупный маслоперерабатывающий завод

В Крыму на заводе по производству масла холодного отжима заработала вторая линия

16:41 26.11.2024 (обновлено: 16:49 26.11.2024)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму заработал на полную мощность первый в Крыму завод по производству подсолнечного масла холодного отжима. Вторую производственную линию на предприятии открыл министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.

"Принципиально важно открытие такого объекта, потому что это один из немногих объектов, которых у нас должно быть много. Потому что то сырье, которое мы получаем, мы везем традиционно на материк. Теперь все это будут перерабатывать здесь", – сказал он.

На данный момент объемы собственного производства растительного масла в Крыму крайне малы, сказал Денис Кратюк. Этот завод будет выпускать в год 35 тысяч тонн.
Первая производственная линия была запущена в феврале 2023 года, она производит более 9 тысяч тонн подсолнечного масла в год. В нее было вложено более 40 миллионов рублей и по результатам создано 26 рабочих мест.
"Инвестиции, которые были произведены, это порядка 150 000 000. Построено две линии, два завода, первый завод работает уже более полугода. Второй завод вот сейчас мы будем пускать, и также третий завод планируется, это комбикормовый завод на 40000 тонн переработки", – сказал инвестор проекта Павел Лебедев.
Также на предприятии будут перерабатывать другие масленичные культуры, такие, как рапс, соя, лен. Завод позволит существенно сократить расходы на логистику. Как рассказал директор предприятия Сергей Бочканов, масло холодного отжима сохраняет значительно больше полезных элементов, чем горячего. Чтобы изготовить растительное масло горячего отжима, семечки жарят – это часть производственного цикла.
"Масло холодного отжима – это очень ценный продукт. За счет того, что оно производится без нагрева, все питательные вещества остаются в масле, в жмыхе – это для животных", – объяснил директор.
С открытием завода на предприятии появилось дополнительно 50 рабочих мест. Производимую продукцию предприятие планирует поставлять на крымские рынки и в другие регионы РФ. Оно должно полностью удовлетворить потребность крымских аграриев в переработке.
В этом году в подсолнечник убирали на площади больше 57 тысяч гектаров, по сравнению с прошлым годом она увеличилась примерно на 3,5 тысяч гектаров. И хотя урожайность снизилась, зато качественные характеристики семечек в этом году характеризуются как отличные, сообщал ранее замминистра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму началось производство подсолнечного масла из семян нового урожая
В Крыму стали производить больше соков, молочки и растительного масла
Воздух стал чище: на цементном заводе в Бахчисарае запустили новый фильтр
 
КрымРастительное маслоНовости КрымаДенис КратюкМинсельхоз Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:43Крымчанку будут судить за гибель восьмимесячной дочери
17:27В Японии произошло второе за день сильное землетрясение
17:16Обстрел автобуса в Новой Каховке: власти рассказали о состоянии раненых
16:43Россия готовит ответ на удары ракетами ATACMS по Курской области – МО
16:41В Крыму заработал крупный маслоперерабатывающий завод
16:04Удары ATACMS по Курской области – полные данные от Минобороны
15:47Число погибших и раненных при обстреле автобуса в Новой Каховке возросло
15:43ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского округа
15:34Секретаря политотдела посольства Британии выдворяют из России за шпионаж
15:16Должностное лицо "Крымэнерго" пойдет под суд по обвинению во взятке
15:06Боевики обстреляли автобус с людьми в Новой Каховке – трое погибли
14:56Это прекрасная страна: итальянцы в Крыму признались в любви к России
14:39В Курской области уничтожены 250 боевиков ВСУ и четыре танка
14:15"Маяк русского мира" появится в Севастополе
14:03Более 3000 ялтинцев остались без света из-за аварии
13:54Бюджет Севастополя вырос в два раза за счет собственных доходов
13:32Движение паромов и катеров в Севастополе возобновлено
13:26Пойманного в Курской области наемника из Британии заключили под стражу
13:17Новости СВО: российские бойцы отразили 17 контратак противника
13:12Запад готовит для стран СНГ судьбу Украины – Нарышкин
Лента новостейМолния