https://crimea.ria.ru/20231031/v-krymu-stali-proizvodit-bolshe-sokov-molochki-i-rastitelnogo-masla-1132446318.html

В Крыму стали производить больше соков, молочки и растительного масла

В Крыму стали производить больше соков, молочки и растительного масла - РИА Новости Крым, 31.10.2023

В Крыму стали производить больше соков, молочки и растительного масла

Агропром Крыма в текущем году существенно нарастил производство фруктовых и овощных соков, молочной продукции, подсолнечного масла и других пищевых продуктов... РИА Новости Крым, 31.10.2023

2023-10-31T23:31

2023-10-31T23:31

2023-10-31T23:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Агропром Крыма в текущем году существенно нарастил производство фруктовых и овощных соков, молочной продукции, подсолнечного масла и других пищевых продуктов. Об этом говорится в очередном выпуске доклада Банка России "Региональная экономика", сообщает пресс-служба крымского отделения ЦБ.Например, одно из крымских хозяйств по переработке фруктов и овощей благодаря богатому урожаю и новой линии переработки за восемь месяцев этого года выпустило почти вдвое больше литров сока, чем за весь прошлый год, отметили в ЦБ. Соки отправили в Москву, на Дальний Восток и в другие регионы России.Кроме того, в Крыму в этом году собрали больше подсолнечника. Урожайность этой культуры на полуострове составляет от 16 до 30 центнеров с гектара. Как отметили в Банке России, этой осенью на одном из крымских маслозаводов заработает первая в регионе линия по рафинации и розливу масла. Продукцию отправят на хлебозаводы и в кондитерские цеха региона, а также в розничную сеть Крыма и другие регионы страны.Производство молочных продуктов в Крыму в январе-августе увеличилось почти на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года.В ЦБ также отметили, что в этом году молокоперерабатывающие предприятия республики получили господдержку на стимулирование производства в размере 55 млн рублей. Сейчас предприятия региона перерабатывают более 300 тысяч тонн сырья в год и обеспечивают потребность жителей республики на 40%.Читайте также на РИА Новости Крым:В России неурожай винограда: коснется ли это КрымаЧто будет с ценами на курятину к Новому году – экспертКупить продукты дешевле: где в Симферополе пройдут агро-ярмарки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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