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В Крыму стали производить больше соков, молочки и растительного масла - РИА Новости Крым, 31.10.2023
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В Крыму стали производить больше соков, молочки и растительного масла
В Крыму стали производить больше соков, молочки и растительного масла - РИА Новости Крым, 31.10.2023
В Крыму стали производить больше соков, молочки и растительного масла
Агропром Крыма в текущем году существенно нарастил производство фруктовых и овощных соков, молочной продукции, подсолнечного масла и других пищевых продуктов... РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T23:31
2023-10-31T23:31
банк россии
экономика
агропромышленный комплекс (апк)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Агропром Крыма в текущем году существенно нарастил производство фруктовых и овощных соков, молочной продукции, подсолнечного масла и других пищевых продуктов. Об этом говорится в очередном выпуске доклада Банка России "Региональная экономика", сообщает пресс-служба крымского отделения ЦБ.Например, одно из крымских хозяйств по переработке фруктов и овощей благодаря богатому урожаю и новой линии переработки за восемь месяцев этого года выпустило почти вдвое больше литров сока, чем за весь прошлый год, отметили в ЦБ. Соки отправили в Москву, на Дальний Восток и в другие регионы России.Кроме того, в Крыму в этом году собрали больше подсолнечника. Урожайность этой культуры на полуострове составляет от 16 до 30 центнеров с гектара. Как отметили в Банке России, этой осенью на одном из крымских маслозаводов заработает первая в регионе линия по рафинации и розливу масла. Продукцию отправят на хлебозаводы и в кондитерские цеха региона, а также в розничную сеть Крыма и другие регионы страны.Производство молочных продуктов в Крыму в январе-августе увеличилось почти на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года.В ЦБ также отметили, что в этом году молокоперерабатывающие предприятия республики получили господдержку на стимулирование производства в размере 55 млн рублей. Сейчас предприятия региона перерабатывают более 300 тысяч тонн сырья в год и обеспечивают потребность жителей республики на 40%.Читайте также на РИА Новости Крым:В России неурожай винограда: коснется ли это КрымаЧто будет с ценами на курятину к Новому году – экспертКупить продукты дешевле: где в Симферополе пройдут агро-ярмарки
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Новости
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банк россии, экономика, агропромышленный комплекс (апк), крым, урожай, урожай в крыму, новости, новости крыма
В Крыму стали производить больше соков, молочки и растительного масла

В Крыму на четверть выросло производство молока, творога и сыров - Центробанк

23:31 31.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПроизводство молочной продукции на молокозаводе "НОВАТОР" в Джанкое
Производство молочной продукции на молокозаводе НОВАТОР в Джанкое - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Агропром Крыма в текущем году существенно нарастил производство фруктовых и овощных соков, молочной продукции, подсолнечного масла и других пищевых продуктов. Об этом говорится в очередном выпуске доклада Банка России "Региональная экономика", сообщает пресс-служба крымского отделения ЦБ.
"Наращивание производственных мощностей и внедрение новых технологий в регионе позволило увеличить объем выпуска пищевых продуктов – мясных, овощных и фруктовых консервов, молочных продуктов, растительного масла и круп", - говорится в сообщении.
Например, одно из крымских хозяйств по переработке фруктов и овощей благодаря богатому урожаю и новой линии переработки за восемь месяцев этого года выпустило почти вдвое больше литров сока, чем за весь прошлый год, отметили в ЦБ. Соки отправили в Москву, на Дальний Восток и в другие регионы России.
Кроме того, в Крыму в этом году собрали больше подсолнечника. Урожайность этой культуры на полуострове составляет от 16 до 30 центнеров с гектара. Как отметили в Банке России, этой осенью на одном из крымских маслозаводов заработает первая в регионе линия по рафинации и розливу масла. Продукцию отправят на хлебозаводы и в кондитерские цеха региона, а также в розничную сеть Крыма и другие регионы страны.
Производство молочных продуктов в Крыму в январе-августе увеличилось почти на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
"Крупнейшие региональные производители нарастили выпуск творога, сливочного масла, молока, кисломолочных продуктов и сыров. Растет и товарный ассортимент, в том числе в рамках импортозамещения: в Крыму производят пармезан, моцареллу, маасдам и грюйер. Одно из крупных предприятий выпускает эксклюзивный в России продукт – конфеты из мороженого", - уточнили в пресс-службе.
В ЦБ также отметили, что в этом году молокоперерабатывающие предприятия республики получили господдержку на стимулирование производства в размере 55 млн рублей. Сейчас предприятия региона перерабатывают более 300 тысяч тонн сырья в год и обеспечивают потребность жителей республики на 40%.
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Банк РоссииЭкономикаАгропромышленный комплекс (АПК)КрымУрожайУрожай в КрымуНовостиНовости Крыма
 
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00:00Какой сегодня праздник: 1 ноября
23:45Главные новости Крыма: 31 октября
23:31В Крыму стали производить больше соков, молочки и растительного масла
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