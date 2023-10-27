https://crimea.ria.ru/20231027/kupit-produkty-deshevle-gde-v-simferopole-proydut-agro-yarmarki-1132369081.html

Купить продукты дешевле: где в Симферополе пройдут агро-ярмарки

Купить продукты дешевле: где в Симферополе пройдут агро-ярмарки - РИА Новости Крым, 27.10.2023

Купить продукты дешевле: где в Симферополе пройдут агро-ярмарки

В Симферополе в выходные дни проведут девять ярмарок сельхозпродукции, сообщает пресс-служба администрации Симферополя. РИА Новости Крым, 27.10.2023

2023-10-27T18:48

2023-10-27T18:48

2023-10-27T18:48

продовольственная безопасность крыма

сельское хозяйство

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Симферополе в выходные дни проведут девять ярмарок сельхозпродукции, сообщает пресс-служба администрации Симферополя.По данным пресс-службы, в субботу ярмарки пройдут в локациях по улицам Аэрофлотской, 16, Энергетиков, 2 в Грэсовском, а также по Героев Сталинграда, 8 и Залесской, 97.В воскресенье торговать будут по Мате Залки, 17 и Балаклавской, 119.Неделей ранее крымские сельхозпроизводители предложили симферопольцам на сельхозярмарках более 70 тонн продукции по ценам ниже среднереспубликанских в среднем на 15-20%.Читайте также на РИА Новости Крым:Куриные яйца в Крыму "взлетели" в ценеЗа девять лет объемы производства хлеба в Крыму выросли на 32%Минсельхоз предложил ввести запрет на экспорт курятины из России

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симферополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

продовольственная безопасность крыма, сельское хозяйство, урожай в крыму, новости крыма, крым, симферополь, цены в крыму, общество