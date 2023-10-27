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Купить продукты дешевле: где в Симферополе пройдут агро-ярмарки - РИА Новости Крым, 27.10.2023
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Купить продукты дешевле: где в Симферополе пройдут агро-ярмарки
Купить продукты дешевле: где в Симферополе пройдут агро-ярмарки - РИА Новости Крым, 27.10.2023
Купить продукты дешевле: где в Симферополе пройдут агро-ярмарки
В Симферополе в выходные дни проведут девять ярмарок сельхозпродукции, сообщает пресс-служба администрации Симферополя. РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-27T18:48
2023-10-27T18:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Симферополе в выходные дни проведут девять ярмарок сельхозпродукции, сообщает пресс-служба администрации Симферополя.По данным пресс-службы, в субботу ярмарки пройдут в локациях по улицам Аэрофлотской, 16, Энергетиков, 2 в Грэсовском, а также по Героев Сталинграда, 8 и Залесской, 97.В воскресенье торговать будут по Мате Залки, 17 и Балаклавской, 119.Неделей ранее крымские сельхозпроизводители предложили симферопольцам на сельхозярмарках более 70 тонн продукции по ценам ниже среднереспубликанских в среднем на 15-20%.Читайте также на РИА Новости Крым:Куриные яйца в Крыму "взлетели" в ценеЗа девять лет объемы производства хлеба в Крыму выросли на 32%Минсельхоз предложил ввести запрет на экспорт курятины из России
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продовольственная безопасность крыма, сельское хозяйство, урожай в крыму, новости крыма, крым, симферополь, цены в крыму, общество
Купить продукты дешевле: где в Симферополе пройдут агро-ярмарки

Мэрия Симферополя: в выходные в столице устроят девять агро-ярмарок

18:48 27.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСельскохозяйственная ярмарка в Симферополе
Сельскохозяйственная ярмарка в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Симферополе в выходные дни проведут девять ярмарок сельхозпродукции, сообщает пресс-служба администрации Симферополя.
По данным пресс-службы, в субботу ярмарки пройдут в локациях по улицам Аэрофлотской, 16, Энергетиков, 2 в Грэсовском, а также по Героев Сталинграда, 8 и Залесской, 97.
В воскресенье торговать будут по Мате Залки, 17 и Балаклавской, 119.

"Также 28 октября пройдут республиканские ярмарки по адресам Киевская, 177 , на пересечении Кечкеметской и Б. Куна, а также по адресу Севастопольская, 80/3", – добавили в мэрии.

Неделей ранее крымские сельхозпроизводители предложили симферопольцам на сельхозярмарках более 70 тонн продукции по ценам ниже среднереспубликанских в среднем на 15-20%.
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Продовольственная безопасность КрымаСельское хозяйствоУрожай в КрымуНовости КрымаКрымСимферопольЦены в КрымуОбщество
 
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