https://crimea.ria.ru/20250424/v-khersonskoy-oblasti-osudili-organizatora-kanala-nelegalnoy-migratsii-1145925351.html

В Херсонской области осудили организатора канала нелегальной миграции

В Херсонской области осудили организатора канала нелегальной миграции - РИА Новости Крым, 24.04.2025

В Херсонской области осудили организатора канала нелегальной миграции

Генический районный суд Херсонской области вынес приговор в отношении гражданина России, причастного к организации канала нелегальной миграции. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T10:54

2025-04-24T10:54

2025-04-24T10:54

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

нелегальные мигранты

миграционная политика

мигранты

приговор

новости

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874808_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_ef094f87d1463c004685e9f707d70eac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Генический районный суд Херсонской области вынес приговор в отношении гражданина России, причастного к организации канала нелегальной миграции. Об этом сообщили в областном управлении ФСБ России.В ходе расследования установлено, что обвиняемый обеспечил незаконное пребывание более 20 иностранных граждан одной из стран Центральной Азии на территории региона. Для этого он предоставил мигрантам жилое помещение без необходимой регистрации.В настоящее время приговор не вступил в законную силу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе арестовали подельников за организацию незаконной миграцииВ Севастополе открыли пять пунктов тестирования детей-мигрантовШесть нелегальных мигрантов нашли на дачах в Севастополе

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), нелегальные мигранты, миграционная политика, мигранты, приговор, новости, херсонская область