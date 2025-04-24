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В Херсонской области осудили организатора канала нелегальной миграции
В Херсонской области осудили организатора канала нелегальной миграции - РИА Новости Крым, 24.04.2025
В Херсонской области осудили организатора канала нелегальной миграции
Генический районный суд Херсонской области вынес приговор в отношении гражданина России, причастного к организации канала нелегальной миграции. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T10:54
2025-04-24T10:54
2025-04-24T10:54
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нелегальные мигранты
миграционная политика
мигранты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Генический районный суд Херсонской области вынес приговор в отношении гражданина России, причастного к организации канала нелегальной миграции. Об этом сообщили в областном управлении ФСБ России.В ходе расследования установлено, что обвиняемый обеспечил незаконное пребывание более 20 иностранных граждан одной из стран Центральной Азии на территории региона. Для этого он предоставил мигрантам жилое помещение без необходимой регистрации.В настоящее время приговор не вступил в законную силу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе арестовали подельников за организацию незаконной миграцииВ Севастополе открыли пять пунктов тестирования детей-мигрантовШесть нелегальных мигрантов нашли на дачах в Севастополе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), нелегальные мигранты, миграционная политика, мигранты, приговор, новости, херсонская область
В Херсонской области осудили организатора канала нелегальной миграции
В Херсонской области вынесли приговор организатору канала нелегальной миграции