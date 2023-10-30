https://crimea.ria.ru/20231030/chto-budet-s-tsenami-na-kuryatinu-k-novomu-godu--ekspert-1132370701.html

Что будет с ценами на курятину к Новому году – эксперт

Что будет с ценами на курятину к Новому году – эксперт - РИА Новости Крым, 30.10.2023

Что будет с ценами на курятину к Новому году – эксперт

Цены на курятину в случае введения эмбарго на экспорт этой социально значимой продукции снизятся незначительно и опять поднимутся к Новому году. Об этом в эфире РИА Новости Крым, 30.10.2023

2023-10-30T06:04

2023-10-30T06:04

2023-10-30T06:04

цены в крыму

наталья карнова

радио "спутник в крыму"

минсельхоз рф

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Цены на курятину в случае введения эмбарго на экспорт этой социально значимой продукции снизятся незначительно и опять поднимутся к Новому году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила обозреватель агентства экономической информации "Прайм" Наталья Карнова.По ее словам, главная причина удорожания курятины – зависимость отрасли от импорта.Вторая причина – рост издержек производителей: дорожает электричество, топливо, логистика, все это производители закладывают в цену, добавила она.Кроме того, российская курятина дорожает на мировом рынке, и производители, чтобы покрыть издержки, стараются выгоднее продавать за границу, из-за чего страдает внутренний рынок, добавила эксперт. Именно этим и обусловлена инициатива Минсельхоза ввести временный запрет на экспорт социально значимой продукции, отметила эксперт.Цены благоадря эмбарго все же должны стабилизироваться, говорит она. И можно даже ждать некоторого удешевления: "производители уже стали немного снижать цены в оптовом звене, и это скажется на рознице". Однако к Новому году вероятен очередной подъем.Карнова подчеркнула, что приятным бонусом перед новогодними праздниками могут стать акции.Ранее взлет цен на куриное яйцо в Крыму объяснили в Министерстве промышленной политики РК. Читайте также на РИА Новости Крым:Птица высокого полета: мясо курицы в Крыму подорожало на 30%Насколько подорожают услуги стоматолога – мнение экспертовИдеальная пища из глубин: как в Крыму растят морских моллюсков

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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