https://crimea.ria.ru/20231030/chto-budet-s-tsenami-na-kuryatinu-k-novomu-godu--ekspert-1132370701.html
Что будет с ценами на курятину к Новому году – эксперт
Что будет с ценами на курятину к Новому году – эксперт - РИА Новости Крым, 30.10.2023
Что будет с ценами на курятину к Новому году – эксперт
Цены на курятину в случае введения эмбарго на экспорт этой социально значимой продукции снизятся незначительно и опять поднимутся к Новому году. Об этом в эфире РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T06:04
2023-10-30T06:04
2023-10-30T06:04
цены в крыму
наталья карнова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Цены на курятину в случае введения эмбарго на экспорт этой социально значимой продукции снизятся незначительно и опять поднимутся к Новому году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила обозреватель агентства экономической информации "Прайм" Наталья Карнова.По ее словам, главная причина удорожания курятины – зависимость отрасли от импорта.Вторая причина – рост издержек производителей: дорожает электричество, топливо, логистика, все это производители закладывают в цену, добавила она.Кроме того, российская курятина дорожает на мировом рынке, и производители, чтобы покрыть издержки, стараются выгоднее продавать за границу, из-за чего страдает внутренний рынок, добавила эксперт. Именно этим и обусловлена инициатива Минсельхоза ввести временный запрет на экспорт социально значимой продукции, отметила эксперт.Цены благоадря эмбарго все же должны стабилизироваться, говорит она. И можно даже ждать некоторого удешевления: "производители уже стали немного снижать цены в оптовом звене, и это скажется на рознице". Однако к Новому году вероятен очередной подъем.Карнова подчеркнула, что приятным бонусом перед новогодними праздниками могут стать акции.Ранее взлет цен на куриное яйцо в Крыму объяснили в Министерстве промышленной политики РК. Читайте также на РИА Новости Крым:Птица высокого полета: мясо курицы в Крыму подорожало на 30%Насколько подорожают услуги стоматолога – мнение экспертовИдеальная пища из глубин: как в Крыму растят морских моллюсков
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цены в крыму, наталья карнова, минсельхоз рф, мнения, минпром крыма, крым
Что будет с ценами на курятину к Новому году – эксперт
Цены на курятину незначительно упадут и опять поднимутся к Новому году – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым.
Цены на курятину в случае введения эмбарго на экспорт этой социально значимой продукции снизятся незначительно и опять поднимутся к Новому году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщила обозреватель агентства экономической информации "Прайм" Наталья Карнова.
По ее словам, главная причина удорожания курятины – зависимость отрасли от импорта.
"Большую часть продукции мы производим в России, но для этого необходимы импортные техника, оборудование, технологии. Оборудование для выращивания цыплят в основном закупается за валюту. Комбикорма для кур, препараты, ветеринарные добавки – доля импорта здесь очень велика, поэтому, разумеется, рынок отыгрывает ослабление рубля. Это одна из причин, первая и основная", – сказала Карнова.
Вторая причина – рост издержек производителей: дорожает электричество, топливо, логистика, все это производители закладывают в цену, добавила она.
Кроме того, российская курятина дорожает на мировом рынке, и производители, чтобы покрыть издержки, стараются выгоднее продавать за границу, из-за чего страдает внутренний рынок, добавила эксперт. Именно этим и обусловлена инициатива Минсельхоза ввести временный запрет на экспорт социально значимой продукции, отметила эксперт.
"Но я не думаю, что если этот запрет будет введен, то он значительно повлияет на цену. Потому что факторы валютных курсов и факторы издержек никуда не денутся", – считает Карнова.
Цены благоадря эмбарго все же должны стабилизироваться, говорит она. И можно даже ждать некоторого удешевления: "производители уже стали немного снижать цены в оптовом звене, и это скажется на рознице". Однако к Новому году вероятен очередной подъем.
"Удорожание продуктовой группы к Новому году – традиционный фактор. Поэтому значительного удешевления нам, к сожалению, ждать не стоит", – заключила эксперт.
Карнова подчеркнула, что приятным бонусом перед новогодними праздниками могут стать акции.
"Там могут быть более существенные для потребителей уценки. Но лучше покупать заранее, в начале декабря, заморозить эту курицу, сделать запасы для новогоднего стола. Потому что в предпраздничные две недели перед Новым годом мы никогда не видели, чтобы цены падали – они только растут", – советует специалист.
Ранее взлет цен на куриное яйцо в Крыму объяснили
в Министерстве промышленной политики РК.
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