https://crimea.ria.ru/20230912/ptitsa-vysokogo-poleta-myaso-kuritsy-v-krymu-podorozhalo-na-30-1131296508.html

Птица высокого полета: мясо курицы в Крыму подорожало на 30%

Птица высокого полета: мясо курицы в Крыму подорожало на 30% - РИА Новости Крым, 12.09.2023

Птица высокого полета: мясо курицы в Крыму подорожало на 30%

Федеральная антимонопольная служба инициировала внеплановые проверки крупных российских производителей курятины. Поводом послужил рекордный рост цен на мясо... РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T19:35

2023-09-12T19:35

2023-09-12T18:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Федеральная антимонопольная служба инициировала внеплановые проверки крупных российских производителей курятины. Поводом послужил рекордный рост цен на мясо птицы, сообщает на официальном сайте пресс-служба ведомства.Значительный рост потребительских цен на курятину и другие виды мяса подтверждает официальная статистика Росстата: по данным ведомства, мясо курицы с начала 2023 года подорожало на 19,6%, свинина – на 8,9%, баранина – более чем на 12%, говядина – более чем на 3%. Только за август, согласно отчету об индексе потребительских цен, свинина и мясо кур подорожали на 5,6%.В Крыму курица за год "взлетела" выше, чем в среднем по России - на 30%. Какие факторы вызвали такой рост цен, а главное – когда они стабилизируются - в материале РИА Новости Крым.Что почем на рынкеВ разгар рабочего дня мясной лабаз на рынке Симферополя пустой, продавцы откровенно скучают. Завидев одинокую покупательницу, начинают наперебой предлагать: а вот домашняя свинина из Джанкоя! Говядинка хорошая! Сало по двадцать рублей! Биточки!- Бери, красавица, мужа порадуешь, потом только ко мне ходить будешь, – улыбается колоритный армянин из-за прилавка. Вот умеют они все-таки с дамами работать.Чтобы не расстраивать мужчину, да и разговорить его заодно, выбираю у него сало и антрекоты.- Ты какие хочешь? Вот эти вкусные или красивые? – теряюсь от такого вопроса.- Красивое – это заводское, из Краснодара привозят. А это, – показывает ножом в здоровенным кулачище на мясо неровной, явно не машинной разделки, - парень из Джанкойского района у себя дома выращивает. Домашнее, хорошее.- Сколько стоит?- По 350 и то, и то. Одинаково.- А куры есть?- Я кур не продаю вообще-то, вот она продает. Но их сейчас очень мало, - мой собеседник показывает на соседку, у которой на прилавке лежит одна курица, которая стоит 320 рублей за килограмм. Больше во всем мясном лабазе кур ни у кого нет.- Почему мало?- Дорого. В закупке дорого, да и нету ее. Говорят, и дальше будет цена расти.- Это у вас последняя осталась? – спрашиваю у хозяйки курицы.- Нет, еще есть, я просто не выкладываю, чтобы не заветривались."Значит, не очень покупают, раз успевают заветриться", - резюмирую в мыслях.- Сейчас свинина – самое дешевое мясо! – присоединяется продавец с прилавка напротив. Он слегка раздосадован, что я предпочла ему говорливого армянского мачо.Свинина, и правда, по цене сейчас медленно сближается с курицей, если судить по ценникам на рынке. Мякоть шеи, которую часто берут на шашлыки, стоит 440-450 рублей, вырезка – от 400 до 550, ребрышки в среднем около 400, подчеревок – 350.В популярном симферопольском гипермаркете желтенькая домашняя курица – по крайней мере, "домашней" она названа на ценнике – стоит уже 377,90 рублей за килограмм. Рядом бледная фабричная – по 229.Порционные куски курицы в упаковке всегда стоят дороже целой тушки, потому что в цену заложена стоимость разделки и упаковки. Килограмм куриного филе в этом же популярном магазине, например, стоит уже 528,90 рублей. Тут действительно призадумаешься, а не лучше ли купить свинины, которая лежит рядом по 399.Рост цен на мясо прокомментировали в крымском МинпромторгеВ Крыму с начала года тушка куриная подорожала в среднем на 30%, рассказала нам заместитель министра промышленной политики Республики Крым Ирина Мезавцова. Причем эта цена находится примерно в том же диапазоне, что и в целом по ЮФО."Что касается динамики цен на мясо свинины и говядины, то в целом они находятся на стабильном уровне, средний рост составляет не более 4% с начала текущего года", - уточнила она.Рост отпускных цен связан со многими факторами. Это удорожание логистики, невозможность перевозки грузов через Крымский мост, рост цен на топливо и энергоресурсы. Сказывается увеличение затрат на производство, в частности, повышение цен на импортные ветеринарные препараты.При этом ни оптовые, ни розничные цены государство регулировать не имеет права, за исключением социально значимых групп товаров, перечень которых определен законом, напоминает Ирина Мезавцова. Мы ведь живем по законам свободного рынка. Но даже в этом случае цены могут быть ограничены на срок не более 90 дней, и только в том случае, если их рост превышает 10%, и это не сезонное подорожание.Что касается Крыма, то здесь цены на курятину, вероятнее всего, скоро понизятся, уверяют в Минпроме.Курица едет за рубежОказывается, российским птицефабрикам не хватает инкубационных яиц, поскольку в 2021 году Россельхознадзор запретил их закупку в некоторых регионах Европы, где были зафиксированы вспышки птичьего гриппа. Так, Россия отказалась от продукции из немецких Саксонии и Тюрингии, а также Южно-Моравского и Либерецкого края Чехии. Позже запрет распространился на всю Словению и британские провинции Норфолк и Линкольншир.Производители стали закупать эту продукцию в Турции, Италии, Испании, Венгрии, а также наращивать собственные объемы производства. Однако недостаток товара до сих пор ощущается, и цены на инкубационные яйца повысились, что сказывается и на подорожании мяса курицы.Кроме того, на цену мяса влияет, казалось бы, вполне позитивный фактор – за последние годы Россия значительно увеличила его экспорт. Как сообщает Федеральный центр развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России, за первые 6 месяцев 2023 года экспорт свинины вырос на 86%, мяса птицы – на 51%. Как отмечают в Минсельхозе РФ, страна уверенно выходит на лидирующие позиции как поставщик аграрной продукции № 1."По сравнению с 2017 годом объем экспорта практически удвоился и в 2022 году достиг уровня 41,6 млрд долларов, - цитирует пресс-служба Минсельхоза заместителя министра сельского хозяйства Сергея Левина. - При этом увеличилась доля дружественных государств среди покупателей нашей продукции – в 2023 году она достигла 87% от общего показателя".Производители предпочитают больше продукции продавать на экспорт за валюту, поэтому на внутреннем рынке формируется дефицит, и как следствие, повышается цена. Чтобы решить эту проблему, Национальный союз мясопереработчиков 22 мая направил в Минсельхоз письмо с просьбой ввести ограничения на экспорт курицы или квоту на беспошлинный импорт, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке, сообщает "Российская газета".Где купить дешевлеВ Министерстве промышленной политики советуют крымчанам покупать продукты, включая мясные, на сельскохозяйственных ярмарках. Их организовывают, чтобы исключить из цепочки перекупщиков: на ярмарочных площадках торгуют сами фермеры. За счет этого цены, по задумке чиновников, должны быть более доступными.Так, по состоянию на 2 сентября были установлены такие расценки на мясо:мясо говядины на кости 470,00 руб/кг;мясо говядины бескостное 520,00 руб/кг;мясо свинины на кости 375,00 руб/кг;мясо свинины бескостное 420,00 руб/кг."На прошлых сельскохозяйственных ярмарках, которые состоялись 2 сентября 2023 года, мясо свинины на кости можно было приобрести от 280 рублей за килограмм, мякоть - от 350 рублей, мясо говядины на кости - за 450 рублей", - рассказала Ирина Мезавцова.В среднем, по ее словам, розничные цены на ярмарках ниже среднестатистических на 15-20%. График проведения ярмарок публикуется на сайте министерства вместе с рекомендованными ценами.Ранее в Минпромторге подорожание мяса связывали с так называемым "шашлычным сезоном". По прогнозам, это сезонное повышение цен на мясо, и в сентябре после похолодания ситуация стабилизируется.Читайте также на РИА Новости Крым:Идеальная пища из глубин: как в Крыму растят морских моллюсковФАС проанализирует цены на бензин в Севастополе – РазвожаевЧто будет с ценами на мясо в ближайшее время – прогноз Патрушева

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2023

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

экономика, крым, цены в крыму, цены и тарифы, новости крыма, цены на мясо в крыму, общество, экспорт продукции из крыма