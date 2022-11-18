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Музей Пушкина в Гурзуфе отреставрируют за 315 млн рублей - РИА Новости Крым, 18.11.2022
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Музей Пушкина в Гурзуфе отреставрируют за 315 млн рублей
Музей Пушкина в Гурзуфе отреставрируют за 315 млн рублей - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Музей Пушкина в Гурзуфе отреставрируют за 315 млн рублей
Музей Пушкина в Гурзуфе отреставрируют за 315 млн рублей, проект планируют реализовать в ближайшие два года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T15:52
2022-11-18T15:52
сергей аксенов
культура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Музей Пушкина в Гурзуфе отреставрируют за 315 млн рублей, проект планируют реализовать в ближайшие два года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.За эти деньги рассчитывают сделать не только ремонт, реставрацию и замену коммуникаций, но и приобрести новые коллекции, увеличить выставочное пространство, создать условия для научно-исследовательской деятельности. Завершить работы планируется в 2024 году.Кроме того, Аксенов сообщил о разработке проектно-сметной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ в театре имени Пушкина в Евпатории. Заключение экспертизы будет получено в 2023 году
https://crimea.ria.ru/20210705/Putin-poruchil-otremontirovat-muzey-Pushkina-v-Yalte-1119768338.html
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сергей аксенов, культура
Музей Пушкина в Гурзуфе отреставрируют за 315 млн рублей

Музей Пушкина в Гурзуфе планируют отреставрировать за 315 млн рублей к 2024 году

15:52 18.11.2022
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Гурзуфе отреставрируют музей Пушкина
В Гурзуфе отреставрируют музей Пушкина
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Музей Пушкина в Гурзуфе отреставрируют за 315 млн рублей, проект планируют реализовать в ближайшие два года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Начался подготовительный этап ремонтно-реставрационных работ в музее Пушкина в Гурзуфе. Напомню, что этот масштабный проект реализуется в рамках указа нашего президента, для его осуществления будет выделено порядка 315 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов", - написал он в своем Telegram-канале.
За эти деньги рассчитывают сделать не только ремонт, реставрацию и замену коммуникаций, но и приобрести новые коллекции, увеличить выставочное пространство, создать условия для научно-исследовательской деятельности. Завершить работы планируется в 2024 году.
Кроме того, Аксенов сообщил о разработке проектно-сметной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ в театре имени Пушкина в Евпатории. Заключение экспертизы будет получено в 2023 году
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Заголовок открываемого материала
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15:52Музей Пушкина в Гурзуфе отреставрируют за 315 млн рублей
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