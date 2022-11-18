https://crimea.ria.ru/20221118/muzey-pushkina-v-gurzufe-otrestavriruyut-za-315-mln-rubley-1125436050.html

Музей Пушкина в Гурзуфе отреставрируют за 315 млн рублей

Музей Пушкина в Гурзуфе отреставрируют за 315 млн рублей - РИА Новости Крым, 18.11.2022

Музей Пушкина в Гурзуфе отреставрируют за 315 млн рублей

Музей Пушкина в Гурзуфе отреставрируют за 315 млн рублей, проект планируют реализовать в ближайшие два года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 18.11.2022

2022-11-18T15:52

2022-11-18T15:52

2022-11-18T15:52

сергей аксенов

культура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Музей Пушкина в Гурзуфе отреставрируют за 315 млн рублей, проект планируют реализовать в ближайшие два года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.За эти деньги рассчитывают сделать не только ремонт, реставрацию и замену коммуникаций, но и приобрести новые коллекции, увеличить выставочное пространство, создать условия для научно-исследовательской деятельности. Завершить работы планируется в 2024 году.Кроме того, Аксенов сообщил о разработке проектно-сметной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ в театре имени Пушкина в Евпатории. Заключение экспертизы будет получено в 2023 году

https://crimea.ria.ru/20210705/Putin-poruchil-otremontirovat-muzey-Pushkina-v-Yalte-1119768338.html

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2022

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сергей аксенов, культура