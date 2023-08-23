Когда в России снизятся цены на мясо – прогноз Минпромторга
Минпромторг: снижение цен на мясо ожидается в сентябре после окончания "шашлычного сезона"
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Снижение цен на мясо в России ожидается в сентябре с завершением так называемого "шашлычного сезона", заявил журналистам замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов по итогам совещания, посвященного анализу цен на продовольствие в РФ.
По его словам, ценовая ситуация по большинству социально значимых товаров в стране сейчас "нормальная". При этом, отметил он, "благодаря хорошему урожаю овощей цена на традиционно подорожавший в июле борщевой набор уже в начале августа начала снижаться". Так, вторую неделю дешевеют капуста, морковь, лук и картофель, уточнил Евтухов.
В то же время ускорилось и снижение цен на молочную продукцию и муку.
"Коллеги из Минсельхоза, а также представители отраслевых ассоциаций, приглашенные на совещание, отметили, что по их расчетам в сентябре также ожидается и снижение цен на мясо - в связи с окончанием так называемого "шашлычного сезона", - приводит слова Евтухова РИА Новости.
Ранее Банк России опубликовал традиционный отчет о темпах инфляции в Крыму. По данным регулятора, в июле она составила 5,1% после 4,4% месяцем ранее. В частности, подорожали фрукты и овощи, в том числе апельсины, бананы, лимоны, капуста, морковь, картофель и свекла. Также увеличились темпы роста цен на мясо птицы, свинину, говядину и яйца.
При этом осенью стоит ждать роста стоимости чая и кофе, сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" владелец кофейни Александр Младенов. По его словам, на цены влияют сезонный фактор и рост курса доллара.
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