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Когда в России снизятся цены на мясо – прогноз Минпромторга - РИА Новости Крым, 23.08.2023
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Когда в России снизятся цены на мясо – прогноз Минпромторга
Когда в России снизятся цены на мясо – прогноз Минпромторга - РИА Новости Крым, 23.08.2023
Когда в России снизятся цены на мясо – прогноз Минпромторга
Снижение цен на мясо в России ожидается в сентябре с завершением так называемого "шашлычного сезона", заявил журналистам замминистра промышленности и торговли... РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T15:43
2023-08-23T15:43
цены и тарифы
россия
минпромторг рф
экономика
виктор евтухов
общество
инфляция
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Снижение цен на мясо в России ожидается в сентябре с завершением так называемого "шашлычного сезона", заявил журналистам замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов по итогам совещания, посвященного анализу цен на продовольствие в РФ.По его словам, ценовая ситуация по большинству социально значимых товаров в стране сейчас "нормальная". При этом, отметил он, "благодаря хорошему урожаю овощей цена на традиционно подорожавший в июле борщевой набор уже в начале августа начала снижаться". Так, вторую неделю дешевеют капуста, морковь, лук и картофель, уточнил Евтухов.В то же время ускорилось и снижение цен на молочную продукцию и муку.Ранее Банк России опубликовал традиционный отчет о темпах инфляции в Крыму. По данным регулятора, в июле она составила 5,1% после 4,4% месяцем ранее. В частности, подорожали фрукты и овощи, в том числе апельсины, бананы, лимоны, капуста, морковь, картофель и свекла. Также увеличились темпы роста цен на мясо птицы, свинину, говядину и яйца.При этом осенью стоит ждать роста стоимости чая и кофе, сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" владелец кофейни Александр Младенов. По его словам, на цены влияют сезонный фактор и рост курса доллара.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС проанализирует цены на бензин в Севастополе – РазвожаевКурс доллара в моменте превысил 100 рублей: как это отразится на ценахЧто будет с ценами на мясо в ближайшее время – прогноз Патрушева
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цены и тарифы, россия, минпромторг рф, экономика, виктор евтухов, общество, инфляция, новости
Когда в России снизятся цены на мясо – прогноз Минпромторга

Минпромторг: снижение цен на мясо ожидается в сентябре после окончания "шашлычного сезона"

15:43 23.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПродажа свинины
Продажа свинины - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Снижение цен на мясо в России ожидается в сентябре с завершением так называемого "шашлычного сезона", заявил журналистам замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов по итогам совещания, посвященного анализу цен на продовольствие в РФ.
По его словам, ценовая ситуация по большинству социально значимых товаров в стране сейчас "нормальная". При этом, отметил он, "благодаря хорошему урожаю овощей цена на традиционно подорожавший в июле борщевой набор уже в начале августа начала снижаться". Так, вторую неделю дешевеют капуста, морковь, лук и картофель, уточнил Евтухов.
В то же время ускорилось и снижение цен на молочную продукцию и муку.
"Коллеги из Минсельхоза, а также представители отраслевых ассоциаций, приглашенные на совещание, отметили, что по их расчетам в сентябре также ожидается и снижение цен на мясо - в связи с окончанием так называемого "шашлычного сезона", - приводит слова Евтухова РИА Новости.
Ранее Банк России опубликовал традиционный отчет о темпах инфляции в Крыму. По данным регулятора, в июле она составила 5,1% после 4,4% месяцем ранее. В частности, подорожали фрукты и овощи, в том числе апельсины, бананы, лимоны, капуста, морковь, картофель и свекла. Также увеличились темпы роста цен на мясо птицы, свинину, говядину и яйца.
При этом осенью стоит ждать роста стоимости чая и кофе, сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" владелец кофейни Александр Младенов. По его словам, на цены влияют сезонный фактор и рост курса доллара.
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Цены и тарифыРоссияМинпромторг РФЭкономикаВиктор ЕвтуховОбществоИнфляцияНовости
 
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