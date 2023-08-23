https://crimea.ria.ru/20230823/kogda-v-rossii-snizyatsya-tseny-na-myaso--prognoz-minpromtorga-1130895342.html

Когда в России снизятся цены на мясо – прогноз Минпромторга

Когда в России снизятся цены на мясо – прогноз Минпромторга - РИА Новости Крым, 23.08.2023

Когда в России снизятся цены на мясо – прогноз Минпромторга

Снижение цен на мясо в России ожидается в сентябре с завершением так называемого "шашлычного сезона", заявил журналистам замминистра промышленности и торговли... РИА Новости Крым, 23.08.2023

2023-08-23T15:43

2023-08-23T15:43

2023-08-23T15:43

цены и тарифы

россия

минпромторг рф

экономика

виктор евтухов

общество

инфляция

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111380/07/1113800733_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_38e967de6ed15c2533c9ca31b097341f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Снижение цен на мясо в России ожидается в сентябре с завершением так называемого "шашлычного сезона", заявил журналистам замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов по итогам совещания, посвященного анализу цен на продовольствие в РФ.По его словам, ценовая ситуация по большинству социально значимых товаров в стране сейчас "нормальная". При этом, отметил он, "благодаря хорошему урожаю овощей цена на традиционно подорожавший в июле борщевой набор уже в начале августа начала снижаться". Так, вторую неделю дешевеют капуста, морковь, лук и картофель, уточнил Евтухов.В то же время ускорилось и снижение цен на молочную продукцию и муку.Ранее Банк России опубликовал традиционный отчет о темпах инфляции в Крыму. По данным регулятора, в июле она составила 5,1% после 4,4% месяцем ранее. В частности, подорожали фрукты и овощи, в том числе апельсины, бананы, лимоны, капуста, морковь, картофель и свекла. Также увеличились темпы роста цен на мясо птицы, свинину, говядину и яйца.При этом осенью стоит ждать роста стоимости чая и кофе, сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" владелец кофейни Александр Младенов. По его словам, на цены влияют сезонный фактор и рост курса доллара.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС проанализирует цены на бензин в Севастополе – РазвожаевКурс доллара в моменте превысил 100 рублей: как это отразится на ценахЧто будет с ценами на мясо в ближайшее время – прогноз Патрушева

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены и тарифы, россия, минпромторг рф, экономика, виктор евтухов, общество, инфляция, новости