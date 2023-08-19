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Кофе и чай в России вырастут в цене уже осенью – в чем причина
Кофе и чай в России вырастут в цене уже осенью – в чем причина - РИА Новости Крым, 19.08.2023
Кофе и чай в России вырастут в цене уже осенью – в чем причина
Стоимость кофе и чая в России повысится уже будущей осенью. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил владелец кофейни Александр Младенов. РИА Новости Крым, 19.08.2023
2023-08-19T10:57
2023-08-19T10:57
2023-08-19T10:57
радио "спутник в крыму"
кофе
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цены и тарифы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Стоимость кофе и чая в России повысится уже будущей осенью. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил владелец кофейни Александр Младенов.Гость студии пояснил, что импортеры старались запасти на складах как можно больше зеленого зерна, однако и эти запасы исчерпались.Повышение цен распространится абсолютно на все кофейное зерно – как дешевых, так и дорогих сортов. Для покупателей сетевых магазинов оно в среднем составит 9 процентов.Эксперт также отметил, что на стоимость кофейных зерен влияет условия произрастания, сбора и обработки. Так, в Бразилии кофейные плантации расположены на относительно небольшой высоте. Кофейный кусты неприхотливы к уходу, следовательно цена на них ниже. Также цена зависит от экономической составляющей страны-экспортера. Есть бедные страны Африки, где труд наемного сотрудника условно стоит один доллар в месяц, а есть Америка, где уход за кофе очень дорогой.Свое влияние на ценообразование оказывают применяемые методы обработки. Есть натуральные – когда кофе высыпают на покрывало и сушат под открытым солнцем. Есть "мытый" метод, когда зерна моют в огромных ванных, что значительно увеличивает финальную стоимость.Ранее член Международного союза экономистов Игорь Диденко сообщил, что рост курса евро и доллара неизбежно приведет к повышению цен на импортируемые в Россию товары.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму подешевеет бензинКакие продукты подорожали в Крыму – данные ЦБВ России поднимут пошлины на импортное вино – что будет с ценами и рынком
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кофе, чай, цены в крыму, цены и тарифы, экономика, новости
Кофе и чай в России вырастут в цене уже осенью – в чем причина
Эксперт объяснил причину подорожания кофе и чая будущей осенью
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым.
Стоимость кофе и чая в России повысится уже будущей осенью. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил владелец кофейни Александр Младенов.
"На цены влияет сезонность: как правило, стоимость чая и кофе повышаются в цене осенью и зимой", – сообщил Младенов. Вторая причина – курс доллара, который напрямую влияет на цены.
Гость студии пояснил, что импортеры старались запасти на складах как можно больше зеленого зерна, однако и эти запасы исчерпались.
Повышение цен распространится абсолютно на все кофейное зерно – как дешевых, так и дорогих сортов. Для покупателей сетевых магазинов оно в среднем составит 9 процентов.
Эксперт также отметил, что на стоимость кофейных зерен влияет условия произрастания, сбора и обработки. Так, в Бразилии кофейные плантации расположены на относительно небольшой высоте. Кофейный кусты неприхотливы к уходу, следовательно цена на них ниже. Также цена зависит от экономической составляющей страны-экспортера. Есть бедные страны Африки, где труд наемного сотрудника условно стоит один доллар в месяц, а есть Америка, где уход за кофе очень дорогой.
Свое влияние на ценообразование оказывают применяемые методы обработки. Есть натуральные – когда кофе высыпают на покрывало и сушат под открытым солнцем. Есть "мытый" метод, когда зерна моют в огромных ванных, что значительно увеличивает финальную стоимость.
Ранее член Международного союза экономистов Игорь Диденко сообщил, что рост курса евро и доллара неизбежно приведет к повышению цен
на импортируемые в Россию товары.
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