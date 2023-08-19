https://crimea.ria.ru/20230819/kofe-i-chay-v-rossii-vyrastut-v-tsene-uzhe-osenyu--v-chem-prichina-1130812342.html

Кофе и чай в России вырастут в цене уже осенью – в чем причина

Кофе и чай в России вырастут в цене уже осенью – в чем причина - РИА Новости Крым, 19.08.2023

Кофе и чай в России вырастут в цене уже осенью – в чем причина

Стоимость кофе и чая в России повысится уже будущей осенью. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил владелец кофейни Александр Младенов. РИА Новости Крым, 19.08.2023

2023-08-19T10:57

2023-08-19T10:57

2023-08-19T10:57

радио "спутник в крыму"

кофе

чай

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Стоимость кофе и чая в России повысится уже будущей осенью. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил владелец кофейни Александр Младенов.Гость студии пояснил, что импортеры старались запасти на складах как можно больше зеленого зерна, однако и эти запасы исчерпались.Повышение цен распространится абсолютно на все кофейное зерно – как дешевых, так и дорогих сортов. Для покупателей сетевых магазинов оно в среднем составит 9 процентов.Эксперт также отметил, что на стоимость кофейных зерен влияет условия произрастания, сбора и обработки. Так, в Бразилии кофейные плантации расположены на относительно небольшой высоте. Кофейный кусты неприхотливы к уходу, следовательно цена на них ниже. Также цена зависит от экономической составляющей страны-экспортера. Есть бедные страны Африки, где труд наемного сотрудника условно стоит один доллар в месяц, а есть Америка, где уход за кофе очень дорогой.Свое влияние на ценообразование оказывают применяемые методы обработки. Есть натуральные – когда кофе высыпают на покрывало и сушат под открытым солнцем. Есть "мытый" метод, когда зерна моют в огромных ванных, что значительно увеличивает финальную стоимость.Ранее член Международного союза экономистов Игорь Диденко сообщил, что рост курса евро и доллара неизбежно приведет к повышению цен на импортируемые в Россию товары.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму подешевеет бензинКакие продукты подорожали в Крыму – данные ЦБВ России поднимут пошлины на импортное вино – что будет с ценами и рынком

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кофе, чай, цены в крыму, цены и тарифы, экономика, новости