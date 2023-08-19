Рейтинг@Mail.ru
Кофе и чай в России вырастут в цене уже осенью – в чем причина - РИА Новости Крым, 19.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230819/kofe-i-chay-v-rossii-vyrastut-v-tsene-uzhe-osenyu--v-chem-prichina-1130812342.html
Кофе и чай в России вырастут в цене уже осенью – в чем причина
Кофе и чай в России вырастут в цене уже осенью – в чем причина - РИА Новости Крым, 19.08.2023
Кофе и чай в России вырастут в цене уже осенью – в чем причина
Стоимость кофе и чая в России повысится уже будущей осенью. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил владелец кофейни Александр Младенов. РИА Новости Крым, 19.08.2023
2023-08-19T10:57
2023-08-19T10:57
радио "спутник в крыму"
кофе
чай
цены в крыму
цены и тарифы
экономика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0b/1119568576_0:137:1620:1048_1920x0_80_0_0_e4e9d9b750f9c6c2639bfe8473e1b10c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Стоимость кофе и чая в России повысится уже будущей осенью. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил владелец кофейни Александр Младенов.Гость студии пояснил, что импортеры старались запасти на складах как можно больше зеленого зерна, однако и эти запасы исчерпались.Повышение цен распространится абсолютно на все кофейное зерно – как дешевых, так и дорогих сортов. Для покупателей сетевых магазинов оно в среднем составит 9 процентов.Эксперт также отметил, что на стоимость кофейных зерен влияет условия произрастания, сбора и обработки. Так, в Бразилии кофейные плантации расположены на относительно небольшой высоте. Кофейный кусты неприхотливы к уходу, следовательно цена на них ниже. Также цена зависит от экономической составляющей страны-экспортера. Есть бедные страны Африки, где труд наемного сотрудника условно стоит один доллар в месяц, а есть Америка, где уход за кофе очень дорогой.Свое влияние на ценообразование оказывают применяемые методы обработки. Есть натуральные – когда кофе высыпают на покрывало и сушат под открытым солнцем. Есть "мытый" метод, когда зерна моют в огромных ванных, что значительно увеличивает финальную стоимость.Ранее член Международного союза экономистов Игорь Диденко сообщил, что рост курса евро и доллара неизбежно приведет к повышению цен на импортируемые в Россию товары.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму подешевеет бензинКакие продукты подорожали в Крыму – данные ЦБВ России поднимут пошлины на импортное вино – что будет с ценами и рынком
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0b/1119568576_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_06fad826c36439fc72ece10d96d89df4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кофе, чай, цены в крыму, цены и тарифы, экономика, новости
Кофе и чай в России вырастут в цене уже осенью – в чем причина

Эксперт объяснил причину подорожания кофе и чая будущей осенью

10:57 19.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЕвпатория
Евпатория - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Стоимость кофе и чая в России повысится уже будущей осенью. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил владелец кофейни Александр Младенов.
"На цены влияет сезонность: как правило, стоимость чая и кофе повышаются в цене осенью и зимой", – сообщил Младенов. Вторая причина – курс доллара, который напрямую влияет на цены.
Гость студии пояснил, что импортеры старались запасти на складах как можно больше зеленого зерна, однако и эти запасы исчерпались.
Повышение цен распространится абсолютно на все кофейное зерно – как дешевых, так и дорогих сортов. Для покупателей сетевых магазинов оно в среднем составит 9 процентов.
Эксперт также отметил, что на стоимость кофейных зерен влияет условия произрастания, сбора и обработки. Так, в Бразилии кофейные плантации расположены на относительно небольшой высоте. Кофейный кусты неприхотливы к уходу, следовательно цена на них ниже. Также цена зависит от экономической составляющей страны-экспортера. Есть бедные страны Африки, где труд наемного сотрудника условно стоит один доллар в месяц, а есть Америка, где уход за кофе очень дорогой.
Свое влияние на ценообразование оказывают применяемые методы обработки. Есть натуральные – когда кофе высыпают на покрывало и сушат под открытым солнцем. Есть "мытый" метод, когда зерна моют в огромных ванных, что значительно увеличивает финальную стоимость.
Ранее член Международного союза экономистов Игорь Диденко сообщил, что рост курса евро и доллара неизбежно приведет к повышению цен на импортируемые в Россию товары.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда в Крыму подешевеет бензин
Какие продукты подорожали в Крыму – данные ЦБ
В России поднимут пошлины на импортное вино – что будет с ценами и рынком
Радио "Спутник в Крыму"КофеЧайЦены в КрымуЦены и тарифыЭкономикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:15Балаклавская бухта и строительство марины: что будет здесь с морем
12:43Авария произошла на одной из линий электропередачи на ЮБК
12:37Глава СБУ рассказал подробности первого теракта на Крымском мосту
12:13Бойцы "Днепра" вскрыли позицию боевиков ВСУ в островной зоне Херсонщины
11:45Будет ли мобилизация в Херсонской области – ответ Сальдо
11:32Более 70 снарядов за сутки: ВСУ продолжают атаковать Херсонщину
11:11На Украине хотят запретить территориальные уступки при решении конфликта
10:57Кофе и чай в России вырастут в цене уже осенью – в чем причина
10:31Работа Керченской переправы в субботу: погода и трафик
10:10В Роспотребнадзоре объяснили рост заболеваемости педикулезом в Крыму
09:43ФАС проанализирует цены на бензин в Севастополе – Развожаев
09:11Путин провел совещание в штабе группировки СВО
08:46В Керчи мужчину унесло на матрасе в море
08:05Территория СЭЗ: инвесторы вложили в Крым 270 млрд рублей
07:22На Крымом сбита украинская ракета С-200 - Минобороны
07:07Крымский мост: оперативная информация на утро субботы
00:01Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 19 августа
22:02Главные события и заявления дня: 18 августа
21:56Главные новости Крыма: 18 августа
Лента новостейМолния