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Когда в Крыму подешевеет бензин
Когда в Крыму подешевеет бензин - РИА Новости Крым, 28.06.2023
Когда в Крыму подешевеет бензин
Снижение цен на топливо в Крыму может произойти не раньше конца этого или начала следующего года. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил эксперт... РИА Новости Крым, 28.06.2023
2023-06-28T20:39
2023-06-28T20:39
2023-06-28T20:39
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игорь юшков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Снижение цен на топливо в Крыму может произойти не раньше конца этого или начала следующего года. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Эксперт пояснил, что данный период потребуется для организации закупки топлива по долгосрочным контрактам.Ранее глава РК Сергей Аксенов заявил, что в Крыму ведется работа по снижению стоимости бензина и дизельного топлива. В этой связи власти намерены обратиться в правительство РФ с просьбой принять ряд мер.Уйти от этого сценария можно, если наладить прямые поставки топлива в регион по долгосрочным контрактам с заводами-производителями. В этом случае бензин и дизель будут отпускаться региональным компаниям по фиксированной стоимости, не зависящей от внешних факторов, таких как сезонные ремонты нефтеперерабатывающих заводов, увеличение экспортной отгрузки и т.д., пояснил эксперт. Однако выстраивание такого механизма потребует времени."На этой уйдет несколько месяцев, так как даже если сейчас механизм будет оформлен, потребуется время для его внесения в нормативные акты. Только потом будут заключены контракты между АЗС Крыма и непосредственными производителями топлива. Еще какое-то время пройдет до начала отгрузок", – сказал Юшков. В результате эффект от проделанной работы конечный потребитель ощутит либо к концу этого года, либо в начале следующего, добавил он.Но и в этом случае необходимо будет обеспечить регион топливными хранилищами. Они позволят избежать повышения цен в период пикового спроса – например летом или в период весенних каникул, когда на полуостров прибывает большое число туристов.Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности сообщил, что увеличение стоимости бензина в Крыму в равной степени обусловлено ростом биржевых цен и отсутствием в регионе крупных игроков топливного рынка.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым полностью обеспечен топливом и продуктами – властиТанкерами тоже: как в Крым поставляют автомобильное топливоСколько стоит приехать в Крым - инфографика
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, бензин, топливо в крыму, цены в крыму, игорь юшков, мнения, экономика
Когда в Крыму подешевеет бензин
Эксперт: снижения цен на топливо в Крыму стоит ждать не раньше конца года
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым.
Снижение цен на топливо в Крыму может произойти не раньше конца этого или начала следующего года. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
озвучил эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Эксперт пояснил, что данный период потребуется для организации закупки топлива по долгосрочным контрактам.
Ранее глава РК Сергей Аксенов заявил
, что в Крыму ведется работа по снижению стоимости бензина и дизельного топлива. В этой связи власти намерены обратиться в правительство РФ с просьбой принять ряд мер.
"Сейчас крымские компании приобретают топливо исключительно на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Биржевые колебания неминуемо отражаются на стоимости топлива в регионе", – пояснил Юшков.
Уйти от этого сценария можно, если наладить прямые поставки топлива в регион по долгосрочным контрактам с заводами-производителями. В этом случае бензин и дизель будут отпускаться региональным компаниям по фиксированной стоимости, не зависящей от внешних факторов, таких как сезонные ремонты нефтеперерабатывающих заводов, увеличение экспортной отгрузки и т.д., пояснил эксперт. Однако выстраивание такого механизма потребует времени.
"На этой уйдет несколько месяцев, так как даже если сейчас механизм будет оформлен, потребуется время для его внесения в нормативные акты. Только потом будут заключены контракты между АЗС Крыма и непосредственными производителями топлива. Еще какое-то время пройдет до начала отгрузок", – сказал Юшков. В результате эффект от проделанной работы конечный потребитель ощутит либо к концу этого года, либо в начале следующего, добавил он.
Но и в этом случае необходимо будет обеспечить регион топливными хранилищами. Они позволят избежать повышения цен в период пикового спроса – например летом или в период весенних каникул, когда на полуостров прибывает большое число туристов.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности сообщил
, что увеличение стоимости бензина в Крыму в равной степени обусловлено ростом биржевых цен и отсутствием в регионе крупных игроков топливного рынка.
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