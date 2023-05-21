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Сколько стоит приехать в Крым - инфографика - РИА Новости Крым, 21.05.2023
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Туризм
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Сколько стоит приехать в Крым - инфографика
Сколько стоит приехать в Крым - инфографика - РИА Новости Крым, 21.05.2023
Сколько стоит приехать в Крым - инфографика
В отсутствии авиасообщения приехать на отдых в Крым и вернуться обратно можно наземными видами транспорта. Это занимает время, а также заставляет туристов задуматься: как наиболее удобно и менее затратно доехать до южных курортов.
2023-05-21T12:37
2023-05-21T12:37
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В нашей инфографике мы предлагаем путешественникам ознакомиться с вариантами и подсчитать стоимость поездки на курорты.Минимальная цена рассчитана по данным открытых источников в расчете на одного человека, если речь идет о приобретении билета на поезд, самолет, автобус или рельсобус и на количество бензина, в среднем необходимое для одной легковой машины, чтобы добраться от Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга до городов Крыма.Также напоминаем, что стоимость билетов на поезда, междугородние автобусы и самолеты является динамической. В данном случае она указывает ценовые предложения перевозчиков на середину июня 2023 года.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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крым, туризм в крыму, внутренний туризм, общество, инфографика, мультимедиа, транспорт, цены и тарифы, инфографика
Сколько стоит приехать в Крым - инфографика

С пересадками или без: сколько стоит приезать на отдых в Крым в этом сезоне

12:37 21.05.2023
 
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В отсутствии авиасообщения приехать на отдых в Крым и вернуться обратно можно наземными видами транспорта. Это занимает время, а также заставляет туристов задуматься: как наиболее удобно и менее затратно доехать до южных курортов.
Сколько стоит добраться в Крым с пересадками
В нашей инфографике мы предлагаем путешественникам ознакомиться с вариантами и подсчитать стоимость поездки на курорты.
Минимальная цена рассчитана по данным открытых источников в расчете на одного человека, если речь идет о приобретении билета на поезд, самолет, автобус или рельсобус и на количество бензина, в среднем необходимое для одной легковой машины, чтобы добраться от Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга до городов Крыма.
Сколько стоит добраться в Крым без пересадок
Также напоминаем, что стоимость билетов на поезда, междугородние автобусы и самолеты является динамической. В данном случае она указывает ценовые предложения перевозчиков на середину июня 2023 года.
 
ТуризмКрымТуризм в КрымуВнутренний туризмОбществоИнфографикаМультимедиаТранспортЦены и тарифы
 
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