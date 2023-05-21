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Сколько стоит приехать в Крым - инфографика

Сколько стоит приехать в Крым - инфографика - РИА Новости Крым, 21.05.2023

Сколько стоит приехать в Крым - инфографика

В отсутствии авиасообщения приехать на отдых в Крым и вернуться обратно можно наземными видами транспорта. Это занимает время, а также заставляет туристов задуматься: как наиболее удобно и менее затратно доехать до южных курортов.

2023-05-21T12:37

2023-05-21T12:37

2023-05-21T12:37

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В нашей инфографике мы предлагаем путешественникам ознакомиться с вариантами и подсчитать стоимость поездки на курорты.Минимальная цена рассчитана по данным открытых источников в расчете на одного человека, если речь идет о приобретении билета на поезд, самолет, автобус или рельсобус и на количество бензина, в среднем необходимое для одной легковой машины, чтобы добраться от Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга до городов Крыма.Также напоминаем, что стоимость билетов на поезда, междугородние автобусы и самолеты является динамической. В данном случае она указывает ценовые предложения перевозчиков на середину июня 2023 года.

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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