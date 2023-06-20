https://crimea.ria.ru/20230620/tseny-na-benzin-v-krymu-pochemu-rastut-i-mozhno-li-sdelat-toplivo-deshevle-1129494064.html

Цены на бензин в Крыму: почему растут и можно ли сделать топливо дешевле

Цены на бензин в Крыму: почему растут и можно ли сделать топливо дешевле - РИА Новости Крым, 20.06.2023

Цены на бензин в Крыму: почему растут и можно ли сделать топливо дешевле

Увеличение стоимости бензина в Крыму в равной степени обусловлено ростом биржевых цен и отсутствием в регионе крупных игроков топливного рынка. Об этом в... РИА Новости Крым, 20.06.2023

2023-06-20T07:03

2023-06-20T07:03

2023-06-20T10:17

эксклюзивы риа новости крым

крым

топливо в крыму

экономика

цены в крыму

общество

мнения

транспорт

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/11/1119364414_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3fd90b81c184a3b5f6d2480f1cc922c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Увеличение стоимости бензина в Крыму в равной степени обусловлено ростом биржевых цен и отсутствием в регионе крупных игроков топливного рынка. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Согласно данным Росстата, средняя стоимость бензина марки АИ-92 в Крыму в середине мая этого года составляла 51,37 рублей, марки АИ-95 – 56,68 рублей, ДТ – 58,46 рублей за литр. По данным на 20 июня стоимость бензина АИ-92 колеблется в пределах от 52,89 – 53,50 рублей (средняя – 53,2 рубля), АИ-95 – от 57,29 до 57,90 рублей (средняя 57,6 рублей), а дизельное топливо – от 58,99 до 59,50 рублей за литр (средняя 59,25 рублей). Таким образом, за 40 дней литр АИ-92 подорожал в среднем на 1,83 рубля, литр АИ-95 – на 0,92 рубля, дизельное топливо – на 0,79 рубля.В представленных на полуострове сетевых АЗС такой скачок цены назвали закономерным последствием роста стоимости топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. В частности, в ходе торгов в субботу, 17 июня, бензин АИ-92 подорожал до 52,99 тысяч рублей за тонну (+1,35%), дизель прибавил 0,6% – до 50,838 рублей за тонну, а АИ-95 достиг рекордных 60,436 тысяч рублей за тонну. Анализ результатов торгов показывает, что тренд на повышение биржевых цен на топливо наблюдается с конца апреля. В период с 18 апреля по 20 июня стоимость тонны АИ-92 выросла на 13,5%, АИ-95 – на 17,4%.При этом ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что рост биржевых цен не всегда оказывает прямое влияние на розницу."Крупные вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК), которые располагают собственными нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ), как правило, не пользуются биржами, а напрямую поставляют топливо своим сетям АЗС. Для них рост биржевых цен не означает, что необходимо повышать цены в рознице", – пояснил Юшков.Несколько иначе обстоит дело у так называемых независимых игроков, которые приобретают топливо на бирже и реализуют через собственные сети заправок. Они более зависимы от колебаний, но в большинстве регионов страны не могут полностью переложить рост стоимости на конечного потребителя. Так как покупатели просто переедут на "соседние" АЗС и будут заправляться там. Поэтому иногда им приходится работать в убыток, но потребитель чувствует себя комфортно.Вопрос стоимости топлива для Крыма весьма болезнен, так как прямо отражается на конечной цене большинства товаров народного потребления и продуктов питания, подчеркнул собеседник. И добавил, что выход из сложившейся ситуации есть."Региональным органам власти необходимо скоординировать действия ВИКов и независимых игроков с тем, чтобы они покупали топливо напрямую у южных НПЗ по каким-то долгосрочным контрактам. И таким образом сдерживать рост цен для конечного потребителя", – полагает Юшков. Второй вариант снижения цен на топливо – решение правительства об увеличении объема обязательных продаж для НПЗ через биржу. Это также позволит насытить рынок.Эксперт допустил возможность еще одного увеличения стоимости топлива для всей страны. Он объяснил обеспокоенность обсуждаемой сейчас на уровне правительства РФ корректировкой демпфирующего механизма (выплат из бюджета для НПЗ, чтобы они не поднимали отпускную цену – ред.)."По некоторым данным, эти выплаты могут быть уменьшены, что в итоге может привести к росту цен на топливо во всей стране, так как увеличится отпускная цена с НПЗ. Раньше правительство всегда стремилось удержать рост цен на топливо в пределах инфляции, в этом году есть риск, что эту задачу выполнить не удастся", – резюмировал Юшков.Ранее в Минэнерго РФ рекомендовали нефтеперерабатывающим предприятиям увеличить объем предложения автомобильного топлива на бирже. Кроме того, в министерстве выразили уверенность, что изменение биржевых цен не окажет значительного влияния на розницу, так как в преддверии ремонтного сезона на нефтеперерабатывающих заводах были созданы запасы автомобильного топлива объемом около двух миллионов тонн.

https://crimea.ria.ru/20230111/kak-v-krym-postavlyayut-avtomobilnoe-toplivo-1126338303.html

https://crimea.ria.ru/20221008/prokuratura-vzyala-na-kontrol-tseny-na-produkty-i-benzin-v-krymu-1124772643.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

крым, топливо в крыму, экономика, цены в крыму, общество, мнения, транспорт, новости крыма