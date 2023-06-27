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Аксенов предложит правительству способ снизить цены на бензин в Крыму - РИА Новости Крым, 27.06.2023
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Аксенов предложит правительству способ снизить цены на бензин в Крыму
Аксенов предложит правительству способ снизить цены на бензин в Крыму - РИА Новости Крым, 27.06.2023
Аксенов предложит правительству способ снизить цены на бензин в Крыму
Власти Крыма направят в правительство России предложения, реализация которых позволит снизить стоимость бензина и дизельного топлива в регионе. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 27.06.2023
2023-06-27T12:02
2023-06-27T12:02
новости крыма
сергей аксенов
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общество
цены в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Власти Крыма направят в правительство России предложения, реализация которых позволит снизить стоимость бензина и дизельного топлива в регионе. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам руководителя региона, на сегодняшний день цены на топливо в Крыму выше примерно на 2,5 рубля за литр по сравнению с материком. Власти РК прорабатывают инструмент по аналогии с закупкой природного газа, который позволит приобретать бензин и дизель не на бирже, а напрямую, пояснил он."Меры временные, но они позволят снизить цены в среднем на 1,5 рубля в ближайшей перспективе. При этом поставщики не изменятся, то есть на качестве продукта предложенная схема никак не скажется", - добавил Аксенов.Он также заверил, что в целом дефицит топлива Крыму не угрожает даже в случае логистических изменений, поскольку существуют альтернативные технические возможности поставок.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым обеспечен продуктами и топливом – властиТанкерами тоже: как в Крым поставляют автомобильное топливоКакие продукты подорожали в Крыму – данные ЦБ
https://crimea.ria.ru/20230608/krym-prodolzhit-poluchat-vodu-iz-severo-krymskogo-kanala--aksenov-1129261181.html
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новости крыма, сергей аксенов, топливо, топливо в крыму, общество, цены в крыму, правительство россии
Аксенов предложит правительству способ снизить цены на бензин в Крыму

Аксенов: Крым направит в правительство предложения по снижению цен на топливо в регионе

12:02 27.06.2023
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСергей Аксенов
Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Власти Крыма направят в правительство России предложения, реализация которых позволит снизить стоимость бензина и дизельного топлива в регионе. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В Республике Крым ведется работа по снижению стоимости бензина и дизельного топлива. В связи с этим намерены обратиться в правительство Российской Федерации с просьбой принять соответствующие меры на федеральном уровне", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По словам руководителя региона, на сегодняшний день цены на топливо в Крыму выше примерно на 2,5 рубля за литр по сравнению с материком. Власти РК прорабатывают инструмент по аналогии с закупкой природного газа, который позволит приобретать бензин и дизель не на бирже, а напрямую, пояснил он.
"Меры временные, но они позволят снизить цены в среднем на 1,5 рубля в ближайшей перспективе. При этом поставщики не изменятся, то есть на качестве продукта предложенная схема никак не скажется", - добавил Аксенов.
Он также заверил, что в целом дефицит топлива Крыму не угрожает даже в случае логистических изменений, поскольку существуют альтернативные технические возможности поставок.
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