https://crimea.ria.ru/20230627/aksenov-predlozhit-pravitelstvu-sposob-snizit-tseny-na-benzin-v-krymu-1129659514.html

Аксенов предложит правительству способ снизить цены на бензин в Крыму

Аксенов предложит правительству способ снизить цены на бензин в Крыму - РИА Новости Крым, 27.06.2023

Аксенов предложит правительству способ снизить цены на бензин в Крыму

Власти Крыма направят в правительство России предложения, реализация которых позволит снизить стоимость бензина и дизельного топлива в регионе. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 27.06.2023

2023-06-27T12:02

2023-06-27T12:02

2023-06-27T12:02

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правительство россии

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Власти Крыма направят в правительство России предложения, реализация которых позволит снизить стоимость бензина и дизельного топлива в регионе. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам руководителя региона, на сегодняшний день цены на топливо в Крыму выше примерно на 2,5 рубля за литр по сравнению с материком. Власти РК прорабатывают инструмент по аналогии с закупкой природного газа, который позволит приобретать бензин и дизель не на бирже, а напрямую, пояснил он."Меры временные, но они позволят снизить цены в среднем на 1,5 рубля в ближайшей перспективе. При этом поставщики не изменятся, то есть на качестве продукта предложенная схема никак не скажется", - добавил Аксенов.Он также заверил, что в целом дефицит топлива Крыму не угрожает даже в случае логистических изменений, поскольку существуют альтернативные технические возможности поставок.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым обеспечен продуктами и топливом – властиТанкерами тоже: как в Крым поставляют автомобильное топливоКакие продукты подорожали в Крыму – данные ЦБ

https://crimea.ria.ru/20230608/krym-prodolzhit-poluchat-vodu-iz-severo-krymskogo-kanala--aksenov-1129261181.html

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