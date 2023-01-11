https://crimea.ria.ru/20230111/kak-v-krym-postavlyayut-avtomobilnoe-toplivo-1126338303.html

Танкерами тоже: как в Крым поставляют автомобильное топливо

Танкерами тоже: как в Крым поставляют автомобильное топливо - РИА Новости Крым, 11.01.2023

Танкерами тоже: как в Крым поставляют автомобильное топливо

Топливо в Крым начали поставлять танкерами. Также для доставки задействованы сухопутный путь через новые территории России и железнодорожные перевозки. Об этом... РИА Новости Крым, 11.01.2023

2023-01-11T11:51

2023-01-11T11:51

2023-01-11T12:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Топливо в Крым начали поставлять танкерами. Также для доставки задействованы сухопутный путь через новые территории России и железнодорожные перевозки. Об этом РИА Новости Крым сообщил первый замминистра транспорта республики Николай Лукашенко, комментируя вероятность перебоев в поставках горюче-смазочных материалов из-за объявленного штормового предупреждения.Запасы и поставкиПри этом в целях безопасности чиновник не стал уточнять, по какому маршруту в порты Крыма приходят суда с бензином и дизельным топливом.Первый замминистра транспорта подчеркнул, что при благоприятной погоде в регионе наращивают запасы топлива из расчета как минимум суточного потребления и формируют дополнительный резерв на случай неблагоприятных погодных условий.Что будет с ценамиНа сегодняшний день запас бензина есть, заверил Лукашенко. По его словам, информация о наличии различных видов топлива обновляется ежедневно. По результатам этого мониторинга в оперативном режиме принимаются меры по формированию запасов.В свою очередь представители крупных топливных компаний региона заверили, что не рассматривают повышения цен на бензин. Однако допустили вероятность недостатка некоторых видов горючего в случае длительных штормов. В одной из работающих в Крыму компаний отметили, что с большой долей вероятности это может коснуться марки бензина АИ-100. Но при ажиотажном спросе возможна нехватка всех видов бензина и дизтоплива.На прошлой неделе на полуострове возникли перебои поставок горюче-смазочных материалов из-за вынужденной приостановки работы паромной переправы.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм в Керченском проливе: обледенение судов и полутораметровые волныКогда откроют движение для грузовых авто по Крымскому мостуПод Мелитополем взорван мост: изменится ли сухопутный маршрут в Крым

https://crimea.ria.ru/20230106/benzin-v-krymu-v-mintranse-obyasnili-pereboi-s-postavkami-topliva-1126272558.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, топливо в крыму, общество, керченская паромная переправа, николай лукашенко, минтранс крыма, сухопутный маршрут в крым