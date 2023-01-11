Танкерами тоже: как в Крым поставляют автомобильное топливо
В Минтрансе Крыма сообщили о запуске танкерных перевозок бензина в регион
11:51 11.01.2023 (обновлено: 12:05 11.01.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобильная заправка
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Топливо в Крым начали поставлять танкерами. Также для доставки задействованы сухопутный путь через новые территории России и железнодорожные перевозки. Об этом РИА Новости Крым сообщил первый замминистра транспорта республики Николай Лукашенко, комментируя вероятность перебоев в поставках горюче-смазочных материалов из-за объявленного штормового предупреждения.
Запасы и поставки
"Горюче-смазочные материалы и топливо доставляются на полуостров всеми возможными путями. Это паромная переправа, сухопутный путь через новые территории и танкерные перевозки", – сказал Лукашенко.
При этом в целях безопасности чиновник не стал уточнять, по какому маршруту в порты Крыма приходят суда с бензином и дизельным топливом.
Первый замминистра транспорта подчеркнул, что при благоприятной погоде в регионе наращивают запасы топлива из расчета как минимум суточного потребления и формируют дополнительный резерв на случай неблагоприятных погодных условий.
Что будет с ценами
На сегодняшний день запас бензина есть, заверил Лукашенко. По его словам, информация о наличии различных видов топлива обновляется ежедневно. По результатам этого мониторинга в оперативном режиме принимаются меры по формированию запасов.
В свою очередь представители крупных топливных компаний региона заверили, что не рассматривают повышения цен на бензин. Однако допустили вероятность недостатка некоторых видов горючего в случае длительных штормов. В одной из работающих в Крыму компаний отметили, что с большой долей вероятности это может коснуться марки бензина АИ-100. Но при ажиотажном спросе возможна нехватка всех видов бензина и дизтоплива.
На прошлой неделе на полуострове возникли перебои поставок горюче-смазочных материалов из-за вынужденной приостановки работы паромной переправы.
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