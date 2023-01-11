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Танкерами тоже: как в Крым поставляют автомобильное топливо - РИА Новости Крым, 11.01.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230111/kak-v-krym-postavlyayut-avtomobilnoe-toplivo-1126338303.html
Танкерами тоже: как в Крым поставляют автомобильное топливо
Танкерами тоже: как в Крым поставляют автомобильное топливо - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Танкерами тоже: как в Крым поставляют автомобильное топливо
Топливо в Крым начали поставлять танкерами. Также для доставки задействованы сухопутный путь через новые территории России и железнодорожные перевозки. Об этом... РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T11:51
2023-01-11T12:05
эксклюзивы риа новости крым
крым
топливо в крыму
общество
керченская паромная переправа
николай лукашенко
минтранс крыма
сухопутный маршрут в крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Топливо в Крым начали поставлять танкерами. Также для доставки задействованы сухопутный путь через новые территории России и железнодорожные перевозки. Об этом РИА Новости Крым сообщил первый замминистра транспорта республики Николай Лукашенко, комментируя вероятность перебоев в поставках горюче-смазочных материалов из-за объявленного штормового предупреждения.Запасы и поставкиПри этом в целях безопасности чиновник не стал уточнять, по какому маршруту в порты Крыма приходят суда с бензином и дизельным топливом.Первый замминистра транспорта подчеркнул, что при благоприятной погоде в регионе наращивают запасы топлива из расчета как минимум суточного потребления и формируют дополнительный резерв на случай неблагоприятных погодных условий.Что будет с ценамиНа сегодняшний день запас бензина есть, заверил Лукашенко. По его словам, информация о наличии различных видов топлива обновляется ежедневно. По результатам этого мониторинга в оперативном режиме принимаются меры по формированию запасов.В свою очередь представители крупных топливных компаний региона заверили, что не рассматривают повышения цен на бензин. Однако допустили вероятность недостатка некоторых видов горючего в случае длительных штормов. В одной из работающих в Крыму компаний отметили, что с большой долей вероятности это может коснуться марки бензина АИ-100. Но при ажиотажном спросе возможна нехватка всех видов бензина и дизтоплива.На прошлой неделе на полуострове возникли перебои поставок горюче-смазочных материалов из-за вынужденной приостановки работы паромной переправы.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм в Керченском проливе: обледенение судов и полутораметровые волныКогда откроют движение для грузовых авто по Крымскому мостуПод Мелитополем взорван мост: изменится ли сухопутный маршрут в Крым
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крым, топливо в крыму, общество, керченская паромная переправа, николай лукашенко, минтранс крыма, сухопутный маршрут в крым
Танкерами тоже: как в Крым поставляют автомобильное топливо

В Минтрансе Крыма сообщили о запуске танкерных перевозок бензина в регион

11:51 11.01.2023 (обновлено: 12:05 11.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобильная заправка
Автомобильная заправка - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Топливо в Крым начали поставлять танкерами. Также для доставки задействованы сухопутный путь через новые территории России и железнодорожные перевозки. Об этом РИА Новости Крым сообщил первый замминистра транспорта республики Николай Лукашенко, комментируя вероятность перебоев в поставках горюче-смазочных материалов из-за объявленного штормового предупреждения.

Запасы и поставки

"Горюче-смазочные материалы и топливо доставляются на полуостров всеми возможными путями. Это паромная переправа, сухопутный путь через новые территории и танкерные перевозки", – сказал Лукашенко.
При этом в целях безопасности чиновник не стал уточнять, по какому маршруту в порты Крыма приходят суда с бензином и дизельным топливом.
Первый замминистра транспорта Крыма Лукашенко пояснил, куда делся бензин с заправок Крыма - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
6 января, 17:46Эксклюзивы РИА Новости Крым
Бензин в Крыму: в Минтрансе объяснили перебои с поставками топлива
Первый замминистра транспорта подчеркнул, что при благоприятной погоде в регионе наращивают запасы топлива из расчета как минимум суточного потребления и формируют дополнительный резерв на случай неблагоприятных погодных условий.

Что будет с ценами

На сегодняшний день запас бензина есть, заверил Лукашенко. По его словам, информация о наличии различных видов топлива обновляется ежедневно. По результатам этого мониторинга в оперативном режиме принимаются меры по формированию запасов.
В свою очередь представители крупных топливных компаний региона заверили, что не рассматривают повышения цен на бензин. Однако допустили вероятность недостатка некоторых видов горючего в случае длительных штормов. В одной из работающих в Крыму компаний отметили, что с большой долей вероятности это может коснуться марки бензина АИ-100. Но при ажиотажном спросе возможна нехватка всех видов бензина и дизтоплива.
На прошлой неделе на полуострове возникли перебои поставок горюче-смазочных материалов из-за вынужденной приостановки работы паромной переправы.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымТопливо в КрымуОбществоКерченская паромная переправаНиколай ЛукашенкоМинтранс КрымаСухопутный маршрут в Крым
 
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