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Бензин в Крыму: в Минтрансе объяснили перебои с поставками топлива - РИА Новости Крым, 06.01.2023
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Бензин в Крыму: в Минтрансе объяснили перебои с поставками топлива
Бензин в Крыму: в Минтрансе объяснили перебои с поставками топлива - РИА Новости Крым, 06.01.2023
Бензин в Крыму: в Минтрансе объяснили перебои с поставками топлива
Перебои в поставках горюче-смазочных материалов на полуостров связаны с вынужденной приостановкой работы паромной переправы из-за погодных условий. Сейчас... РИА Новости Крым, 06.01.2023
2023-01-06T17:46
2023-01-06T17:46
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керченская паромная переправа
транспорт
погода в крыму
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новости крыма
николай лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Перебои в поставках горюче-смазочных материалов на полуостров связаны с вынужденной приостановкой работы паромной переправы из-за погодных условий. Сейчас поставки, в том числе топлива, возобновлены. Об этом РИА Новости Крым заявил первый замминистра транспорта республики Николай Лукашенко, комментируя появившиеся в соцсетях сообщения об отсутствии топлива на заправках полуострова.В пятницу жители региона в социальных сетях начали сообщать об отсутствии топлива марки АИ-95 на некоторых заправочных станциях Крыма. Лукашенко подтвердил, что этот вид топлива в наличии сейчас есть не на всех АЗС.И добавил, что перебои носят временный характер."У нас, поскольку в настоящее время "опасные" грузы осуществляют движение через паромную переправу, а погодные условия влияют на движение паромов, имеют место определенные перебои в поставке горюче-смазочных материалов. Они не критичные, но такие ситуации могут возникать", — сказал Лукашенко.По его словам, из-за сложных погодных условий около суток паромная переправа не работала, соответственно, паромы, в том числе с топливом, на полуостров не переправляли. Сейчас поставки возобновлены."В настоящее время погода нормализовалась и уже в штатном режиме возобновилась работа паромной переправы и осуществляется доставка грузов на территорию Республики Крым", — обозначил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Ростов-на-Дону соединит трасса через новые регионы страныВ ожидании шторма: как работает Керченская переправа 6 январяКогда откроют движение для грузовых авто по Крымскому мосту
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крым, керченская паромная переправа, транспорт, погода в крыму, топливо в крыму, новости крыма, николай лукашенко, минтранс крыма
Бензин в Крыму: в Минтрансе объяснили перебои с поставками топлива

Первый замминистра транспорта Лукашенко пояснил, куда делся бензин с заправок Крыма

17:46 06.01.2023
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПервый замминистра транспорта Крыма Лукашенко пояснил, куда делся бензин с заправок Крыма
Первый замминистра транспорта Крыма Лукашенко пояснил, куда делся бензин с заправок Крыма - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Перебои в поставках горюче-смазочных материалов на полуостров связаны с вынужденной приостановкой работы паромной переправы из-за погодных условий. Сейчас поставки, в том числе топлива, возобновлены. Об этом РИА Новости Крым заявил первый замминистра транспорта республики Николай Лукашенко, комментируя появившиеся в соцсетях сообщения об отсутствии топлива на заправках полуострова.
В пятницу жители региона в социальных сетях начали сообщать об отсутствии топлива марки АИ-95 на некоторых заправочных станциях Крыма. Лукашенко подтвердил, что этот вид топлива в наличии сейчас есть не на всех АЗС.
"Я по Крыму езжу, ближе к Симферополю на некоторых заправочных станциях 95 бензина нет в продаже. Что касается периферии, допустим Раздольненский, Первомайский, Сакский районы, — там 95 бензин есть, свободно продается", — заверил замминистра.
И добавил, что перебои носят временный характер.
"У нас, поскольку в настоящее время "опасные" грузы осуществляют движение через паромную переправу, а погодные условия влияют на движение паромов, имеют место определенные перебои в поставке горюче-смазочных материалов. Они не критичные, но такие ситуации могут возникать", — сказал Лукашенко.
По его словам, из-за сложных погодных условий около суток паромная переправа не работала, соответственно, паромы, в том числе с топливом, на полуостров не переправляли. Сейчас поставки возобновлены.
"В настоящее время погода нормализовалась и уже в штатном режиме возобновилась работа паромной переправы и осуществляется доставка грузов на территорию Республики Крым", — обозначил он.
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