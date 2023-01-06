https://crimea.ria.ru/20230106/benzin-v-krymu-v-mintranse-obyasnili-pereboi-s-postavkami-topliva-1126272558.html

Бензин в Крыму: в Минтрансе объяснили перебои с поставками топлива

Бензин в Крыму: в Минтрансе объяснили перебои с поставками топлива - РИА Новости Крым, 06.01.2023

Бензин в Крыму: в Минтрансе объяснили перебои с поставками топлива

Перебои в поставках горюче-смазочных материалов на полуостров связаны с вынужденной приостановкой работы паромной переправы из-за погодных условий. Сейчас... РИА Новости Крым, 06.01.2023

2023-01-06T17:46

2023-01-06T17:46

2023-01-06T17:46

эксклюзивы риа новости крым

крым

керченская паромная переправа

транспорт

погода в крыму

топливо в крыму

новости крыма

николай лукашенко

минтранс крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110946/35/1109463587_0:89:3152:1861_1920x0_80_0_0_45493c0105776eb6094ae113bd159904.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Перебои в поставках горюче-смазочных материалов на полуостров связаны с вынужденной приостановкой работы паромной переправы из-за погодных условий. Сейчас поставки, в том числе топлива, возобновлены. Об этом РИА Новости Крым заявил первый замминистра транспорта республики Николай Лукашенко, комментируя появившиеся в соцсетях сообщения об отсутствии топлива на заправках полуострова.В пятницу жители региона в социальных сетях начали сообщать об отсутствии топлива марки АИ-95 на некоторых заправочных станциях Крыма. Лукашенко подтвердил, что этот вид топлива в наличии сейчас есть не на всех АЗС.И добавил, что перебои носят временный характер."У нас, поскольку в настоящее время "опасные" грузы осуществляют движение через паромную переправу, а погодные условия влияют на движение паромов, имеют место определенные перебои в поставке горюче-смазочных материалов. Они не критичные, но такие ситуации могут возникать", — сказал Лукашенко.По его словам, из-за сложных погодных условий около суток паромная переправа не работала, соответственно, паромы, в том числе с топливом, на полуостров не переправляли. Сейчас поставки возобновлены."В настоящее время погода нормализовалась и уже в штатном режиме возобновилась работа паромной переправы и осуществляется доставка грузов на территорию Республики Крым", — обозначил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Ростов-на-Дону соединит трасса через новые регионы страныВ ожидании шторма: как работает Керченская переправа 6 январяКогда откроют движение для грузовых авто по Крымскому мосту

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керченская паромная переправа, транспорт, погода в крыму, топливо в крыму, новости крыма, николай лукашенко, минтранс крыма