https://crimea.ria.ru/20250130/trenery-i-shest-rossiyskikh-figuristov-pogibli-pri-krushenii-samoleta-v-ssha-1143812695.html

Тренеры и шесть российских фигуристов погибли при крушении самолета в США

Тренеры и шесть российских фигуристов погибли при крушении самолета в США - РИА Новости Крым, 30.01.2025

Тренеры и шесть российских фигуристов погибли при крушении самолета в США

В США во время крушения самолета погибли российские тренеры по фигурному катанию Вадим Наумов и Евгения Шишкова, а также шесть фигуристов. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T18:00

2025-01-30T18:00

2025-01-30T18:05

сша

происшествия

авиация

авиакатастрофа

вертолет

самолет

фигурное катание

новости

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142119383_0:136:1280:856_1920x0_80_0_0_619f1135c3e838518bba0dfbc212f071.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В США во время крушения самолета погибли российские тренеры по фигурному катанию Вадим Наумов и Евгения Шишкова, а также шесть фигуристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора спортивного клуба Бостона Дуга Зегибе.Вадим Наумов и Евгения Шишкова - чем пионы мира по парному катанию 1994 года. В Бостон они переехали в 2017 году, отметил директор клуба.Зегибе отметил, что сына Шишковой и Наумова на борту не было.ЧП произошло в ночь на четверг в районе аэропорта в Вашингтоне. В воздухе столкнулись военный вертолет и гражданский самолет с пассажирами на борту. В пассажирском лайнере были 64 человека, в вертолете - три. Отмечается, что трагедия произошла во время захода самолета на посадку. Борт упал в реку Потомак. Позже американские СМИ сообщили, что тела 18 погибших извлекли из реки.Президент США Дональд Трамп заявил, что столкновения военного вертолета с пассажирским самолетом рядом с аэропортом в Вашингтоне можно было избежать.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, происшествия, авиация, авиакатастрофа, вертолет, самолет, фигурное катание, новости, в мире