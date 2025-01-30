Рейтинг@Mail.ru
Тренеры и шесть российских фигуристов погибли при крушении самолета в США - РИА Новости Крым, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250130/trenery-i-shest-rossiyskikh-figuristov-pogibli-pri-krushenii-samoleta-v-ssha-1143812695.html
Тренеры и шесть российских фигуристов погибли при крушении самолета в США
Тренеры и шесть российских фигуристов погибли при крушении самолета в США - РИА Новости Крым, 30.01.2025
Тренеры и шесть российских фигуристов погибли при крушении самолета в США
В США во время крушения самолета погибли российские тренеры по фигурному катанию Вадим Наумов и Евгения Шишкова, а также шесть фигуристов. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 30.01.2025
2025-01-30T18:00
2025-01-30T18:05
сша
происшествия
авиация
авиакатастрофа
вертолет
самолет
фигурное катание
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142119383_0:136:1280:856_1920x0_80_0_0_619f1135c3e838518bba0dfbc212f071.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В США во время крушения самолета погибли российские тренеры по фигурному катанию Вадим Наумов и Евгения Шишкова, а также шесть фигуристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора спортивного клуба Бостона Дуга Зегибе.Вадим Наумов и Евгения Шишкова - чем пионы мира по парному катанию 1994 года. В Бостон они переехали в 2017 году, отметил директор клуба.Зегибе отметил, что сына Шишковой и Наумова на борту не было.ЧП произошло в ночь на четверг в районе аэропорта в Вашингтоне. В воздухе столкнулись военный вертолет и гражданский самолет с пассажирами на борту. В пассажирском лайнере были 64 человека, в вертолете - три. Отмечается, что трагедия произошла во время захода самолета на посадку. Борт упал в реку Потомак. Позже американские СМИ сообщили, что тела 18 погибших извлекли из реки.Президент США Дональд Трамп заявил, что столкновения военного вертолета с пассажирским самолетом рядом с аэропортом в Вашингтоне можно было избежать.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142119383_227:202:1098:856_1920x0_80_0_0_827f21bd9f73575dff58ad71cf3d4efb.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, происшествия, авиация, авиакатастрофа, вертолет, самолет, фигурное катание, новости, в мире
Тренеры и шесть российских фигуристов погибли при крушении самолета в США

Российские тренеры и шесть фигуристов погибли при крушении самолета в США

18:00 30.01.2025 (обновлено: 18:05 30.01.2025)
 
© Официальный канал главы администрации города КерчиСвеча
Свеча
© Официальный канал главы администрации города Керчи
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В США во время крушения самолета погибли российские тренеры по фигурному катанию Вадим Наумов и Евгения Шишкова, а также шесть фигуристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора спортивного клуба Бостона Дуга Зегибе.
"Шесть - это ужасное число для нас, но мы счастливы и благодарны, что их было не больше шести. Это будет иметь далеко идущие последствия для нашего сообщества фигуристов", - сообщил он журналистам на брифинге.
Вадим Наумов и Евгения Шишкова - чем пионы мира по парному катанию 1994 года. В Бостон они переехали в 2017 году, отметил директор клуба.
Зегибе отметил, что сына Шишковой и Наумова на борту не было.
ЧП произошло в ночь на четверг в районе аэропорта в Вашингтоне. В воздухе столкнулись военный вертолет и гражданский самолет с пассажирами на борту. В пассажирском лайнере были 64 человека, в вертолете - три. Отмечается, что трагедия произошла во время захода самолета на посадку. Борт упал в реку Потомак. Позже американские СМИ сообщили, что тела 18 погибших извлекли из реки.
Президент США Дональд Трамп заявил, что столкновения военного вертолета с пассажирским самолетом рядом с аэропортом в Вашингтоне можно было избежать.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СШАПроисшествияАвиацияАвиакатастрофаВертолетСамолетФигурное катаниеНовостиВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:19В Севастополе отремонтируют подпорную стену на Адмирала Октябрьского
18:00Тренеры и шесть российских фигуристов погибли при крушении самолета в США
17:42Власти Днепропетровской области призвали жителей к добровольной эвакуации
17:31В Севастополе на помощь раненным в Учкуевке выделили еще 4 миллиона
17:20В Запорожской области женщина пыталась взорвать машину военных
17:05Число пострадавших от мазута птиц в Крыму резко уменьшилось – Зубков
16:43Мошенники создали фейковый Telegram-канал мэра Алушты
16:27В Крыму расширили зону ЧС из-за разлива мазута в Черном море
16:01В Крыму на оздоровление детей выделят 2 млрд рублей в 2025 году
15:5128 тел извлекли спасатели после авиакатастрофы над Вашингтоном
15:40В Крыму установлен коллективный иммунитет к COVID-19
15:16Житель Херсонщины получил срок за экстремизм и хранение взрывчатки
14:58Юго-Восточный обход Симферополя – как движется строительство
14:4610 лет без дороги: СК заинтересовался нарушением прав севастопольцев
14:32В детских лагерях Крыма построили шесть новых корпусов на 300 мест
14:21Наступление ВС РФ в Курской области - противник теряет силы и технику
13:58Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму – когда ждать
13:46Совместные учения: силы ОДКБ объединяются против угроз
13:33В Саках и в пяти селах под Алуштой отключили свет из-за аварии на сетях
13:14Три школы Крыма перевели на дистант из-за ОРВИ и микоплазменной пневмонии
Лента новостейМолния