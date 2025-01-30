Тренеры и шесть российских фигуристов погибли при крушении самолета в США
Российские тренеры и шесть фигуристов погибли при крушении самолета в США
18:00 30.01.2025 (обновлено: 18:05 30.01.2025)
© Официальный канал главы администрации города КерчиСвеча
© Официальный канал главы администрации города Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В США во время крушения самолета погибли российские тренеры по фигурному катанию Вадим Наумов и Евгения Шишкова, а также шесть фигуристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора спортивного клуба Бостона Дуга Зегибе.
"Шесть - это ужасное число для нас, но мы счастливы и благодарны, что их было не больше шести. Это будет иметь далеко идущие последствия для нашего сообщества фигуристов", - сообщил он журналистам на брифинге.
Вадим Наумов и Евгения Шишкова - чем пионы мира по парному катанию 1994 года. В Бостон они переехали в 2017 году, отметил директор клуба.
Зегибе отметил, что сына Шишковой и Наумова на борту не было.
ЧП произошло в ночь на четверг в районе аэропорта в Вашингтоне. В воздухе столкнулись военный вертолет и гражданский самолет с пассажирами на борту. В пассажирском лайнере были 64 человека, в вертолете - три. Отмечается, что трагедия произошла во время захода самолета на посадку. Борт упал в реку Потомак. Позже американские СМИ сообщили, что тела 18 погибших извлекли из реки.
Президент США Дональд Трамп заявил, что столкновения военного вертолета с пассажирским самолетом рядом с аэропортом в Вашингтоне можно было избежать.
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