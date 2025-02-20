Рейтинг@Mail.ru
Подвиг севастопольских морпехов и снежная буря в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250220/podvig-sevastopolskikh-morpekhov-i-snezhnaya-burya-v-krymu-glavnoe-za-den-1144348351.html
Подвиг севастопольских морпехов и снежная буря в Крыму: главное за день
Подвиг севастопольских морпехов и снежная буря в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 20.02.2025
Подвиг севастопольских морпехов и снежная буря в Крыму: главное за день
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил морпехов из Севастополя за боевые успехи в Курской области. Россия смогла вернуть 579 миллиардов рублей, которые ранее... РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T23:11
2025-02-20T23:45
главное за день
новости
крым
в мире
украина
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131030572_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4750601990e855523b51dc8838ee513c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил морпехов из Севастополя за боевые успехи в Курской области. Россия смогла вернуть 579 миллиардов рублей, которые ранее были заблокированы на Западе. В Крыму направят 95 миллионов рублей на новый нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика". Кроме того, в республике стартует программа по подготовке участников специальной военной операции для работы в органах власти "Герои Крыма". Полуостров на три дня накроет снежная буря – объявлено штормовое предупреждение.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин поблагодарил морпехов 810-й бригадыПрезидент России Владимир Путин в телефонном разговоре с командирами 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии поблагодарил бойцов за успешное выполнение боевых задач в Курской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Накануне Путин сообщил, что бойцы 810-й бригады, сражающиеся в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника.Россия смогла вернуть 570 заблокированных миллиардовВ прошлом году России удалось вернуть около 570 миллиардов рублей российских инвесторов, это коснулось порядка 1,5 миллиона граждан. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Определенная часть средств была высвобождена. В прошлом году, если мне память не изменяет, это около 570 миллиардов рублей средств — замороженных в виде ценных бумаг, купонов — были разморожены. Это коснулось полутора миллиона человек", — сообщила она.В Крыму направят 95 млн рублей на новый нацпроектВ республике более 95 миллионов рублей направят на реализацию нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" в 2025 году, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Развитие малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного климата и повышение производительности труда. Таковы цели национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". В 2025 году на его реализацию в Республике Крым предусмотрено более 95,5 млн рублей", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Аксенова, нацпроект направлен на поддержку малого и среднего бизнеса, представители которого в этом году получат микрозаймы на общую сумму 1,1 млрд рублей.Программа для участников СВО "Герои Крыма"В Крыму стартовала программа по подготовке участников специальной военной операции для работы в органах власти "Герои Крыма". Первое заседание общественного совета программы состоялось в четверг в Крымском федеральном университете.В ходе заседания общественный совет выбрал председателя - им стал глава Крыма Сергей Аксенов. В состав совета вошли герои России - ветераны СВО, в том числе сенатор от Крыма Юрий Нимченко, руководители органов исполнительной власти республики, депутаты крымского парламента, представители военно-патриотических организаций.Снежная буря накроет Крым на три дняВ ближайшие три дня на полуострове ожидается снег и усиление ветра до 20 м/с, с порывами до 25 м/с. Объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 21, 22 и 23 февраля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с. 21 февраля снег, местами сильный, гололедица. 22 и 23 февраля в восточных районах Крыма порывы до 25 м/с", - говорится в сообщении.В связи с этим спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций.
https://crimea.ria.ru/20250220/27-bespilotnikov-vsu-sbili-nad-azovskim-morem-i-kubanyu-1144347842.html
https://crimea.ria.ru/20250220/postavki-oruzhiya-kievu-ne-spasut-vsu--vitse-prezident-ssha-vens-1144343931.html
https://crimea.ria.ru/20250220/v-krymu-letom-zapustyat-inklyuzivnye-turisticheskie-marshruty-1144340864.html
https://crimea.ria.ru/20250220/svo-stala-dlya-serbov-svyaschennoy-voynoy--boets-dobrovolets-1144340995.html
https://crimea.ria.ru/20250220/nedelyu-bez-urokov-v-krymu-pochti-500-shkolnikov-otpravili-na-karantin-1144342152.html
крым
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131030572_0:0:1165:874_1920x0_80_0_0_334cff50b95d03213893c91d5dc8a7a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости, крым, в мире, украина, россия, общество
Подвиг севастопольских морпехов и снежная буря в Крыму: главное за день

Подвиг 810-й бригады из Севастополя и надвигающаяся снежная буря: главное за день

23:11 20.02.2025 (обновлено: 23:45 20.02.2025)
 
© Telegram Михаил Развожаев 810-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты
 810-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил морпехов из Севастополя за боевые успехи в Курской области. Россия смогла вернуть 579 миллиардов рублей, которые ранее были заблокированы на Западе. В Крыму направят 95 миллионов рублей на новый нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика". Кроме того, в республике стартует программа по подготовке участников специальной военной операции для работы в органах власти "Герои Крыма". Полуостров на три дня накроет снежная буря – объявлено штормовое предупреждение.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Путин поблагодарил морпехов 810-й бригады

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с командирами 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии поблагодарил бойцов за успешное выполнение боевых задач в Курской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент поблагодарил командиров и весь личный состав подразделений за успешное выполнение поставленных перед ними задач на территориях вклинения противника в Курской области", – сказал представитель Кремля.
Накануне Путин сообщил, что бойцы 810-й бригады, сражающиеся в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника.
Боевая работа расчета зенитной установки - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Вчера, 20:00
27 беспилотников ВСУ сбили над Азовским морем и Кубанью

Россия смогла вернуть 570 заблокированных миллиардов

В прошлом году России удалось вернуть около 570 миллиардов рублей российских инвесторов, это коснулось порядка 1,5 миллиона граждан. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Определенная часть средств была высвобождена. В прошлом году, если мне память не изменяет, это около 570 миллиардов рублей средств — замороженных в виде ценных бумаг, купонов — были разморожены. Это коснулось полутора миллиона человек", — сообщила она.
Кладбище погибших военнослужащих ВСУ. - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Вчера, 17:30
Поставки оружия Киеву не спасут ВСУ – вице-президент США Вэнс

В Крыму направят 95 млн рублей на новый нацпроект

В республике более 95 миллионов рублей направят на реализацию нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" в 2025 году, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Развитие малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного климата и повышение производительности труда. Таковы цели национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". В 2025 году на его реализацию в Республике Крым предусмотрено более 95,5 млн рублей", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Аксенова, нацпроект направлен на поддержку малого и среднего бизнеса, представители которого в этом году получат микрозаймы на общую сумму 1,1 млрд рублей.
Тактильный сквер - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Вчера, 16:03
В Крыму летом запустят инклюзивные туристические маршруты

Программа для участников СВО "Герои Крыма"

В Крыму стартовала программа по подготовке участников специальной военной операции для работы в органах власти "Герои Крыма". Первое заседание общественного совета программы состоялось в четверг в Крымском федеральном университете.
В ходе заседания общественный совет выбрал председателя - им стал глава Крыма Сергей Аксенов. В состав совета вошли герои России - ветераны СВО, в том числе сенатор от Крыма Юрий Нимченко, руководители органов исполнительной власти республики, депутаты крымского парламента, представители военно-патриотических организаций.
Боец добровольческого отряда Барс-3 Родина Александр с позывным Серб - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Вчера, 17:11Радио "Спутник в Крыму"
СВО стала для сербов священной войной – боец-доброволец

Снежная буря накроет Крым на три дня

В ближайшие три дня на полуострове ожидается снег и усиление ветра до 20 м/с, с порывами до 25 м/с. Объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 21, 22 и 23 февраля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с. 21 февраля снег, местами сильный, гололедица. 22 и 23 февраля в восточных районах Крыма порывы до 25 м/с", - говорится в сообщении.
В связи с этим спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций.
В школах прекращены занятия - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Вчера, 17:43Эксклюзивы РИА Новости Крым
Неделю без уроков: в Крыму почти 500 школьников отправили на карантин
Главное за деньНовостиКрымВ миреУкраинаРоссияОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Снег и до -16: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 21 февраля
23:11Подвиг севастопольских морпехов и снежная буря в Крыму: главное за день
22:55В Севастополе открыли рейд
22:42На АЗС в Крыму появятся автокемпинги
22:22Спортсмены из Севастополя взяли два "серебра" на соревнованиях по борьбе
22:04Трамп разочарован действиями и риторикой Зеленского – советник лидера США
21:52Зеленский рассказал о встрече со спецпосланником Трампа
21:37Еще два украинских беспилотника сбили над Крымом
21:31Трамп не собирается добывать редкоземельные металлы на Украине – мнение
21:16Инвалида избили до смерти в Бахчисарайском районе
20:57Над Крымом отработали системы ПВО
20:54Дмитрия Певцова на Украине заочно приговорили к лишению свободы
20:32В Севастополе простились с двумя героями СВО
20:0027 беспилотников ВСУ сбили над Азовским морем и Кубанью
19:46После атаки ВСУ на Кубани нашли упавший беспилотник – зона оцеплена
19:15ВСУ атаковали беспилотниками Кубань: обломки упали на электроподстанцию
19:00С героем спецоперации простились в Керчи
18:48В Севастополе перекрыли рейд
18:37Выше всего ставил честь и долг: в Нижнегорском простились с героем СВО
Лента новостейМолния