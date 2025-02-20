https://crimea.ria.ru/20250220/podvig-sevastopolskikh-morpekhov-i-snezhnaya-burya-v-krymu-glavnoe-za-den-1144348351.html

Подвиг севастопольских морпехов и снежная буря в Крыму: главное за день

Подвиг севастопольских морпехов и снежная буря в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 20.02.2025

Подвиг севастопольских морпехов и снежная буря в Крыму: главное за день

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил морпехов из Севастополя за боевые успехи в Курской области. Россия смогла вернуть 579 миллиардов рублей, которые ранее... РИА Новости Крым, 20.02.2025

2025-02-20T23:11

2025-02-20T23:11

2025-02-20T23:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил морпехов из Севастополя за боевые успехи в Курской области. Россия смогла вернуть 579 миллиардов рублей, которые ранее были заблокированы на Западе. В Крыму направят 95 миллионов рублей на новый нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика". Кроме того, в республике стартует программа по подготовке участников специальной военной операции для работы в органах власти "Герои Крыма". Полуостров на три дня накроет снежная буря – объявлено штормовое предупреждение.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин поблагодарил морпехов 810-й бригадыПрезидент России Владимир Путин в телефонном разговоре с командирами 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии поблагодарил бойцов за успешное выполнение боевых задач в Курской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Накануне Путин сообщил, что бойцы 810-й бригады, сражающиеся в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника.Россия смогла вернуть 570 заблокированных миллиардовВ прошлом году России удалось вернуть около 570 миллиардов рублей российских инвесторов, это коснулось порядка 1,5 миллиона граждан. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Определенная часть средств была высвобождена. В прошлом году, если мне память не изменяет, это около 570 миллиардов рублей средств — замороженных в виде ценных бумаг, купонов — были разморожены. Это коснулось полутора миллиона человек", — сообщила она.В Крыму направят 95 млн рублей на новый нацпроектВ республике более 95 миллионов рублей направят на реализацию нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" в 2025 году, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Развитие малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного климата и повышение производительности труда. Таковы цели национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". В 2025 году на его реализацию в Республике Крым предусмотрено более 95,5 млн рублей", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Аксенова, нацпроект направлен на поддержку малого и среднего бизнеса, представители которого в этом году получат микрозаймы на общую сумму 1,1 млрд рублей.Программа для участников СВО "Герои Крыма"В Крыму стартовала программа по подготовке участников специальной военной операции для работы в органах власти "Герои Крыма". Первое заседание общественного совета программы состоялось в четверг в Крымском федеральном университете.В ходе заседания общественный совет выбрал председателя - им стал глава Крыма Сергей Аксенов. В состав совета вошли герои России - ветераны СВО, в том числе сенатор от Крыма Юрий Нимченко, руководители органов исполнительной власти республики, депутаты крымского парламента, представители военно-патриотических организаций.Снежная буря накроет Крым на три дняВ ближайшие три дня на полуострове ожидается снег и усиление ветра до 20 м/с, с порывами до 25 м/с. Объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 21, 22 и 23 февраля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с. 21 февраля снег, местами сильный, гололедица. 22 и 23 февраля в восточных районах Крыма порывы до 25 м/с", - говорится в сообщении.В связи с этим спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций.

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https://crimea.ria.ru/20250220/v-krymu-letom-zapustyat-inklyuzivnye-turisticheskie-marshruty-1144340864.html

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https://crimea.ria.ru/20250220/nedelyu-bez-urokov-v-krymu-pochti-500-shkolnikov-otpravili-na-karantin-1144342152.html

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