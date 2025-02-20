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На АЗС в Крыму появятся автокемпинги
На АЗС в Крыму появятся автокемпинги - РИА Новости Крым, 20.02.2025
На АЗС в Крыму появятся автокемпинги
В связи с популярностью автотуризма в Крыму прорабатывается вопрос об организации кемпингов на автозаправочных станциях. Об этом журналистам сообщил министр... РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T22:42
2025-02-20T22:42
2025-02-20T22:42
сергей ганзий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В связи с популярностью автотуризма в Крыму прорабатывается вопрос об организации кемпингов на автозаправочных станциях. Об этом журналистам сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий в рамках форума для специалистов экскурсионного дела в Ялте.По его словам, на территории таких кемпингов туристы смогут совершать остановки, набирать чистую воду и решать другие бытовые вопросы. Создание таких кемпингов с современной инфраструктурой вписано в принятую концепцию по развитию автотуризма в регионе, отметил Ганзий.Крым вошел в топ-направлений для автотуризма и коттеджного отдыха, сообщали ранее аналитики российского сервиса бронирований Твил.Ру. Для автомобильных путешествий российские туристы чаще всего выбирают Ялту, а в Севастополе и Алуште – чаще всего селятся в коттеджах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым может стать примером развития автомобильного туризма для всей РоссииЕвпаторию назвали одним из лучших направлений для автотуризмаКогда российские туристы смогут получить кешбэк за отдых в кемпингах
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сергей ганзий, азс, автомобиль, автокемпинг, крым, новости крыма, отдых в крыму, автотуризм
На АЗС в Крыму появятся автокемпинги
В Крыму могут появиться кемпинги на автозаправочных станциях – Минкурортов