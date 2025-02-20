https://crimea.ria.ru/20250220/posle-ataki-vsu-na-kubani-nashli-upavshiy-bespilotnik--zona-otseplena-1144347574.html

После атаки ВСУ на Кубани нашли упавший беспилотник – зона оцеплена

После атаки ВСУ на Кубани нашли упавший беспилотник – зона оцеплена - РИА Новости Крым, 20.02.2025

После атаки ВСУ на Кубани нашли упавший беспилотник – зона оцеплена

После атаки беспилотников ВСУ на Краснодарский край нашли упавший беспилотник. Об этом сообщает региональный оперштаб. РИА Новости Крым, 20.02.2025

2025-02-20T19:46

2025-02-20T19:46

2025-02-20T19:51

кубань

новости

краснодарский край

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. После атаки беспилотников ВСУ на Краснодарский край нашли упавший беспилотник. Об этом сообщает региональный оперштаб.По уточненной информации оперштаба, в Славянске-на-Кубани после отражения атаки зафиксировано падение обломков беспилотников по шести адресам. Пострадавших нет. На месте работают специальные службы.ВСУ атаковали Краснодарский край в четверг вечером – обломки дрона упали на электроподстанцию.Киевский режим регулярно предпринимает попытки атаковать Кубань беспилотниками. Так, крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) "Кропоткинская" в Краснодарском крае подверглась атаке беспилотников и на данный момент выведена из эксплуатации.После удара ВСУ беспилотниками по региону ранения получила женщина, были повреждены дома. 16 февраля в Краснодарском крае после атаки беспилотников была ранена маленькая девочка.10 февраля в Краснодаре в результате падения беспилотника был поврежден многоэтажный жилой дом, еще один беспилотник упал в поселке Афипском Северского района – там был поврежден частный дом.В ночь на 8 февраля в Славянском районе края при падении обломков БПЛА в пяти домах были повреждены кровли и разбиты окна.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

кубань

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, новости, краснодарский край, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)