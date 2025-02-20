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После атаки ВСУ на Кубани нашли упавший беспилотник – зона оцеплена - РИА Новости Крым, 20.02.2025
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После атаки ВСУ на Кубани нашли упавший беспилотник – зона оцеплена
После атаки ВСУ на Кубани нашли упавший беспилотник – зона оцеплена - РИА Новости Крым, 20.02.2025
После атаки ВСУ на Кубани нашли упавший беспилотник – зона оцеплена
После атаки беспилотников ВСУ на Краснодарский край нашли упавший беспилотник. Об этом сообщает региональный оперштаб. РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T19:46
2025-02-20T19:51
кубань
новости
краснодарский край
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. После атаки беспилотников ВСУ на Краснодарский край нашли упавший беспилотник. Об этом сообщает региональный оперштаб.По уточненной информации оперштаба, в Славянске-на-Кубани после отражения атаки зафиксировано падение обломков беспилотников по шести адресам. Пострадавших нет. На месте работают специальные службы.ВСУ атаковали Краснодарский край в четверг вечером – обломки дрона упали на электроподстанцию.Киевский режим регулярно предпринимает попытки атаковать Кубань беспилотниками. Так, крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) "Кропоткинская" в Краснодарском крае подверглась атаке беспилотников и на данный момент выведена из эксплуатации.После удара ВСУ беспилотниками по региону ранения получила женщина, были повреждены дома. 16 февраля в Краснодарском крае после атаки беспилотников была ранена маленькая девочка.10 февраля в Краснодаре в результате падения беспилотника был поврежден многоэтажный жилой дом, еще один беспилотник упал в поселке Афипском Северского района – там был поврежден частный дом.В ночь на 8 февраля в Славянском районе края при падении обломков БПЛА в пяти домах были повреждены кровли и разбиты окна.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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кубань, новости, краснодарский край, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
После атаки ВСУ на Кубани нашли упавший беспилотник – зона оцеплена

Упавший беспилотник нашли в одном из районов Кубани после атаки ВСУ

19:46 20.02.2025 (обновлено: 19:51 20.02.2025)
 
Мигалка полиции
Мигалка полиции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. После атаки беспилотников ВСУ на Краснодарский край нашли упавший беспилотник. Об этом сообщает региональный оперштаб.
"В Северском районе после отражения атаки беспилотников в поле обнаружен упавший дрон. Территория оцеплена, на месте работают специальные службы", – сказано в сообщении.
По уточненной информации оперштаба, в Славянске-на-Кубани после отражения атаки зафиксировано падение обломков беспилотников по шести адресам. Пострадавших нет. На месте работают специальные службы.
ВСУ атаковали Краснодарский край в четверг вечером – обломки дрона упали на электроподстанцию.
Киевский режим регулярно предпринимает попытки атаковать Кубань беспилотниками. Так, крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) "Кропоткинская" в Краснодарском крае подверглась атаке беспилотников и на данный момент выведена из эксплуатации.
После удара ВСУ беспилотниками по региону ранения получила женщина, были повреждены дома. 16 февраля в Краснодарском крае после атаки беспилотников была ранена маленькая девочка.
10 февраля в Краснодаре в результате падения беспилотника был поврежден многоэтажный жилой дом, еще один беспилотник упал в поселке Афипском Северского района – там был поврежден частный дом.
В ночь на 8 февраля в Славянском районе края при падении обломков БПЛА в пяти домах были повреждены кровли и разбиты окна.
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КубаньНовостиКраснодарский крайПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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