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Спортсмены из Севастополя взяли два "серебра" на соревнованиях по борьбе

Спортсмены из Севастополя взяли два "серебра" на соревнованиях по борьбе - РИА Новости Крым, 20.02.2025

Спортсмены из Севастополя взяли два "серебра" на соревнованиях по борьбе

Спортсмены из Севастополя завоевали две серебряные медали на международных соревнованиях по спортивной борьбе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 20.02.2025

2025-02-20T22:22

2025-02-20T22:22

2025-02-20T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Спортсмены из Севастополя завоевали две серебряные медали на международных соревнованиях по спортивной борьбе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Кристина Михнева в весовой категории 57 кг провела четыре встречи – в первой победила спортсменку из Сербии, затем переборола двух спортсменок из Беларуси, но в финале уступила серебряной призерке Олимпийских игр из Республики Беларусь. Кристина тренируется под руководством тренеров Владимира Кутузова и Юрия Гутникова, рассказал Развожаев.Рафаэль Юнусов в весовой категории до 82 кг провел четыре поединка – в первых трех одержал победу над борцами из Казахстана, Ростова-на-Дону и Чеченской Республики, в финале уступил своему прямому конкуренту из Владимира. Тренируется спортсмен под руководством тренера Виталия Левадного, сказал глава региона.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянин взял золото на чемпионате мира по плаваниюВысокие достижения: сколько медалей за год взяли крымские спортсменыВ Керчи за счет украинских олигархов отремонтируют Дворец спорта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, новости, спорт, соревнования, минск, суздаль, награды