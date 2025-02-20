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Зеленский рассказал о встрече со спецпосланником Трампа - РИА Новости Крым, 20.02.2025
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Зеленский рассказал о встрече со спецпосланником Трампа
Зеленский рассказал о встрече со спецпосланником Трампа - РИА Новости Крым, 20.02.2025
Зеленский рассказал о встрече со спецпосланником Трампа
Глава киевского режима Владимир Зеленский прокомментировал свою встречу со спецпредставителем президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом. Он... РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T21:52
2025-02-20T21:57
новости
кит келлог
украина
сша
политика
в мире
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский прокомментировал свою встречу со спецпредставителем президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом. Он написал об итогах разговора пост в своем Telegram-канале.Ранее в Киеве была отменена пресс-конференция, которая должна была состояться по итогам встречи Зеленского и Кита Келлога. Это произошло по просьбе американской стороны, сообщили украинские СМИ.Он подчеркнул, что Украина готова к "сильному, действительно полезному" соглашению с президентом Соединенных Штатов по инвестициям и безопасности."Мы предложили самый быстрый и наиболее конструктивный путь достижения результата. Наша команда готова к работе 24/7", – сказал Зеленский.По его словам, Украина "с первой секунды этой войны стремится к миру". При этом в Киеве по-прежнему не отменен скандальный закон, запрещающий переговоры с РФ.Ранее Зеленский ответил президенту США Дональду Трампу на требование отчитаться о расходовании выделенных Киеву 500 миллиардов долларов. По его словам, это требование "является несерьезным" и США якобы напрямую выделили намного меньше денег.Накануне на своей странице в соцсети Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил в желании продолжать конфликт ради финансовой выгоды. Он посоветовал Зеленскому поторопиться с проведением выборов, "иначе у него не останется страны".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Трампу выборы на УкраинеТри страны Европы передали Украине 150 млн евро на дроны и ракетыКакая Украина нужна Трампу – мнение
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, кит келлог, украина, сша, политика, в мире, владимир зеленский
Зеленский рассказал о встрече со спецпосланником Трампа

Зеленский раскрыл подробности о своей встрече с Китом Келлогом

21:52 20.02.2025 (обновлено: 21:57 20.02.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский прокомментировал свою встречу со спецпредставителем президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом. Он написал об итогах разговора пост в своем Telegram-канале.
Ранее в Киеве была отменена пресс-конференция, которая должна была состояться по итогам встречи Зеленского и Кита Келлога. Это произошло по просьбе американской стороны, сообщили украинские СМИ.
"Обсудили ситуацию на поле боя и то, как вернуть всех наших пленных, а также действенные гарантии безопасности", – написал Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина готова к "сильному, действительно полезному" соглашению с президентом Соединенных Штатов по инвестициям и безопасности.
"Мы предложили самый быстрый и наиболее конструктивный путь достижения результата. Наша команда готова к работе 24/7", – сказал Зеленский.
По его словам, Украина "с первой секунды этой войны стремится к миру". При этом в Киеве по-прежнему не отменен скандальный закон, запрещающий переговоры с РФ.
Ранее Зеленский ответил президенту США Дональду Трампу на требование отчитаться о расходовании выделенных Киеву 500 миллиардов долларов. По его словам, это требование "является несерьезным" и США якобы напрямую выделили намного меньше денег.
Накануне на своей странице в соцсети Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил в желании продолжать конфликт ради финансовой выгоды. Он посоветовал Зеленскому поторопиться с проведением выборов, "иначе у него не останется страны".
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21:52Зеленский рассказал о встрече со спецпосланником Трампа
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