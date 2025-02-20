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Инвалида избили до смерти в Бахчисарайском районе
Инвалида избили до смерти в Бахчисарайском районе - РИА Новости Крым, 20.02.2025
Инвалида избили до смерти в Бахчисарайском районе
В Бахчисарайском районе в колонию отправили местного жителя, который избил инвалида. Об этом сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T21:16
2025-02-20T21:16
2025-02-20T21:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе в колонию отправили местного жителя, который избил инвалида. Об этом сообщает прокуратура Крыма.От полученных травм пострадавший скончался. Агрессор был задержан сотрудниками органов внутренних дел, вину в совершении преступления признал в полном объеме и раскаялся в содеянном."Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", – сообщили в прокуратуре.Ранее в пресс-службе полиции Севастополя сообщили о задержании злоумышленника, который напал на стилиста. Ему не понравилась новая прическа жены, после чего он отправился домой к мастеру и вывернул женщине руку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец истязал 3-летнего малыша с молчаливого согласия материЖителя Евпатории будут судить за покушение на убийствоВ Крыму четверо молодых людей избили пассажира и водителя
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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бахчисарайский район, новости крыма, прокуратура республики крым, происшествия, убийство, суд, приговор
Инвалида избили до смерти в Бахчисарайском районе
В Крыму житель Бахчисарайского района отправится в колонию за избиение инвалида