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В Севастополе перекрыли рейд
В Севастополе перекрыли рейд - РИА Новости Крым, 20.02.2025
В Севастополе перекрыли рейд
В Севастополе перекрыт рейд и остановлено движение морского транспорта, сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T18:48
2025-02-20T18:48
2025-02-20T18:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе перекрыт рейд и остановлено движение морского транспорта, сообщает городской департамент транспорта.Причины приостановки работы не сообщаются.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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В Севастополе перекрыли рейд
Рейд в Севастополе закрыт
18:48 20.02.2025 (обновлено: 18:50 20.02.2025)