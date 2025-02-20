Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе перекрыли рейд - РИА Новости Крым, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250220/v-sevastopole-perekryli-reyd-1144346439.html
В Севастополе перекрыли рейд
В Севастополе перекрыли рейд - РИА Новости Крым, 20.02.2025
В Севастополе перекрыли рейд
В Севастополе перекрыт рейд и остановлено движение морского транспорта, сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T18:48
2025-02-20T18:50
севастополь
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
транспорт
морской транспорт
общественный транспорт
паромы и катера в севастополе
новости севастополя
северная сторона
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181885_816:438:3072:1707_1920x0_80_0_0_761a0c29a0e01dff1c7fe2efefa6b10b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе перекрыт рейд и остановлено движение морского транспорта, сообщает городской департамент транспорта.Причины приостановки работы не сообщаются.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181885_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b75f4d8d8b5bba636944237823470d72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, паромы и катера в севастополе, новости севастополя, северная сторона
В Севастополе перекрыли рейд

Рейд в Севастополе закрыт

18:48 20.02.2025 (обновлено: 18:50 20.02.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе перекрыт рейд и остановлено движение морского транспорта, сообщает городской департамент транспорта.
"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.
Причины приостановки работы не сообщаются.
В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольБезопасностьБезопасность Республики Крым и СевастополяТранспортМорской транспортОбщественный транспортПаромы и катера в СевастополеНовости СевастополяСеверная сторона
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:04Трамп разочарован действиями и риторикой Зеленского – советник лидера США
21:52Зеленский рассказал о встрече со спецпосланником Трампа
21:37Еще два украинских беспилотника сбили над Крымом
21:31Трамп не собирается добывать редкоземельные металлы на Украине – мнение
21:16Инвалида избили до смерти в Бахчисарайском районе
20:57Над Крымом отработали системы ПВО
20:54Дмитрия Певцова на Украине заочно приговорили к лишению свободы
20:32В Севастополе простились с двумя героями СВО
20:0027 беспилотников ВСУ сбили над Азовским морем и Кубанью
19:46После атаки ВСУ на Кубани нашли упавший беспилотник – зона оцеплена
19:15ВСУ атаковали беспилотниками Кубань: обломки упали на электроподстанцию
19:00С героем спецоперации простились в Керчи
18:48В Севастополе перекрыли рейд
18:37Выше всего ставил честь и долг: в Нижнегорском простились с героем СВО
18:09В Киеве отменили пресс-конференцию по итогам встречи Зеленского и Келлога
17:43Неделю без уроков: в Крыму почти 500 школьников отправили на карантин
17:30Поставки оружия Киеву не спасут ВСУ – вице-президент США Вэнс
17:11СВО стала для сербов священной войной – боец-доброволец
16:43США отказались от формулировки "агрессор" в отношении России
16:28Путин поблагодарил морпехов 810-й бригады за успехи в Курской области
Лента новостейМолния