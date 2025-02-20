https://crimea.ria.ru/20250220/s-geroem-spetsoperatsii-prostilis-v-kerchi-1144346237.html
С героем спецоперации простились в Керчи
С героем спецоперации простились в Керчи - РИА Новости Крым, 20.02.2025
С героем спецоперации простились в Керчи
В Керчи простились с героем специальной военной операции Дмитрием Коверневым. Об этом сообщили в городской администрации. РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T19:00
2025-02-20T19:00
2025-02-20T19:01
новости крыма
керчь
администрация керчи
герои сво
память
утраты
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/18/1142890095_0:135:1280:855_1920x0_80_0_0_b72260f1b25cf5d90770ab068ed546a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В Керчи простились с героем специальной военной операции Дмитрием Коверневым. Об этом сообщили в городской администрации.Дмитрий родился в Керчи в 1996 году. Учился в школе № 23. В 2011 году поступил в Судомеханический техникум на специальность судовой механик. Любил спорт, занимался боевыми искусствами, рассказали в администрации.В 2016 году Дмитрий Ковернев прошел срочную службу в Севастополе в военно-морском флоте, закончив службу в звании старшего матроса. После армии вернулся в свой родной город Керчь, где работал и воспитывал дочь.
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/18/1142890095_0:0:1140:855_1920x0_80_0_0_44646315df382d39854c0a3416405847.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, керчь, администрация керчи, герои сво, память, утраты, новости сво
С героем спецоперации простились в Керчи
В Керчи проводили в последний пусть героя спецоперации Дмитрия Ковернева
19:00 20.02.2025 (обновлено: 19:01 20.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В Керчи простились с героем специальной военной операции Дмитрием Коверневым. Об этом сообщили в городской администрации.
Дмитрий родился в Керчи в 1996 году. Учился в школе № 23. В 2011 году поступил в Судомеханический техникум на специальность судовой механик. Любил спорт, занимался боевыми искусствами, рассказали в администрации.
В 2016 году Дмитрий Ковернев прошел срочную службу в Севастополе в военно-морском флоте, закончив службу в звании старшего матроса. После армии вернулся в свой родной город Керчь, где работал и воспитывал дочь.
"В 2024 году принял для себя волевое решение защищать Родину, подписал контракт с Министерством обороны. Выполняя воинский долг, погиб в ходе специальной военной операции. Светлая память этому решительному, отважному человеку, патриоту своей страны. Для близких, друзей и всех керчан Дмитрий Ковернев навсегда останется героем", – сказано в сообщении администрации.