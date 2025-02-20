https://crimea.ria.ru/20250220/s-geroem-spetsoperatsii-prostilis-v-kerchi-1144346237.html

С героем спецоперации простились в Керчи

С героем спецоперации простились в Керчи - РИА Новости Крым, 20.02.2025

С героем спецоперации простились в Керчи

В Керчи простились с героем специальной военной операции Дмитрием Коверневым. Об этом сообщили в городской администрации. РИА Новости Крым, 20.02.2025

2025-02-20T19:00

2025-02-20T19:00

2025-02-20T19:01

новости крыма

керчь

администрация керчи

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В Керчи простились с героем специальной военной операции Дмитрием Коверневым. Об этом сообщили в городской администрации.Дмитрий родился в Керчи в 1996 году. Учился в школе № 23. В 2011 году поступил в Судомеханический техникум на специальность судовой механик. Любил спорт, занимался боевыми искусствами, рассказали в администрации.В 2016 году Дмитрий Ковернев прошел срочную службу в Севастополе в военно-морском флоте, закончив службу в звании старшего матроса. После армии вернулся в свой родной город Керчь, где работал и воспитывал дочь.

керчь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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