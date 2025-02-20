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С героем спецоперации простились в Керчи - РИА Новости Крым, 20.02.2025
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С героем спецоперации простились в Керчи
С героем спецоперации простились в Керчи - РИА Новости Крым, 20.02.2025
С героем спецоперации простились в Керчи
В Керчи простились с героем специальной военной операции Дмитрием Коверневым. Об этом сообщили в городской администрации. РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T19:00
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новости крыма
керчь
администрация керчи
герои сво
память
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В Керчи простились с героем специальной военной операции Дмитрием Коверневым. Об этом сообщили в городской администрации.Дмитрий родился в Керчи в 1996 году. Учился в школе № 23. В 2011 году поступил в Судомеханический техникум на специальность судовой механик. Любил спорт, занимался боевыми искусствами, рассказали в администрации.В 2016 году Дмитрий Ковернев прошел срочную службу в Севастополе в военно-морском флоте, закончив службу в звании старшего матроса. После армии вернулся в свой родной город Керчь, где работал и воспитывал дочь.
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новости крыма, керчь, администрация керчи, герои сво, память, утраты, новости сво
С героем спецоперации простились в Керчи

В Керчи проводили в последний пусть героя спецоперации Дмитрия Ковернева

19:00 20.02.2025 (обновлено: 19:01 20.02.2025)
 
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваГвоздики
Гвоздики
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В Керчи простились с героем специальной военной операции Дмитрием Коверневым. Об этом сообщили в городской администрации.
Дмитрий родился в Керчи в 1996 году. Учился в школе № 23. В 2011 году поступил в Судомеханический техникум на специальность судовой механик. Любил спорт, занимался боевыми искусствами, рассказали в администрации.
В 2016 году Дмитрий Ковернев прошел срочную службу в Севастополе в военно-морском флоте, закончив службу в звании старшего матроса. После армии вернулся в свой родной город Керчь, где работал и воспитывал дочь.
© Пресс-служба администрации КерчиДмитрий Ковернев
Дмитрий Ковернев
© Пресс-служба администрации Керчи
Дмитрий Ковернев
"В 2024 году принял для себя волевое решение защищать Родину, подписал контракт с Министерством обороны. Выполняя воинский долг, погиб в ходе специальной военной операции. Светлая память этому решительному, отважному человеку, патриоту своей страны. Для близких, друзей и всех керчан Дмитрий Ковернев навсегда останется героем", – сказано в сообщении администрации.
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