Рейтинг@Mail.ru
Власти Днепропетровской области призвали жителей к добровольной эвакуации - РИА Новости Крым, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250130/vlasti-dnepropetrovskoy-oblasti-prizvali-zhiteley-k-dobrovolnoy-evakuatsii-1143812485.html
Власти Днепропетровской области призвали жителей к добровольной эвакуации
Власти Днепропетровской области призвали жителей к добровольной эвакуации - РИА Новости Крым, 30.01.2025
Власти Днепропетровской области призвали жителей к добровольной эвакуации
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал жителей прифронтовых районов покинуть свои дома, а тех, кто решит остаться – "быть готовыми к... РИА Новости Крым, 30.01.2025
2025-01-30T17:42
2025-01-30T17:38
новости
днепропетровск
днепропетровская область
эвакуация
украина
донецкая народная республика (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/01/1125201776_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_0f3da1d32d170210c06461917b17efe3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал жителей прифронтовых районов покинуть свои дома, а тех, кто решит остаться – "быть готовыми к любым ситуациям".Лукашук уточнил, что на данный момент официальная эвакуация из прифронтовых районов не объявлена. Но добавил, что "стоит выбирать наиболее безопасный вариант", и призвал каждого "делать выбор самостоятельно".Днепропетровская область граничит на востоке с Донецкой Народной Республикой. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский в комментарии РИА Новости ранее сообщил, что на некоторых участках российские военные в ходе охвата Красноармейска (Покровска) подошли на расстояние менее трех километров к Днепропетровской области.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщил, что вооруженные формирования Украины строят бетонные фортификационные сооружения на правом берегу Днепра вокруг подконтрольного киевскому режиму Херсона.В начале января этого года глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в интервью СМИ заявил, что украинские войска готовятся к круговой обороне городов Балаклея и Изюм, находящихся на юго-востоке региона близ границы с ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Новоелизаветовку в ДНРАрмия России освободила Тимофеевку в ДНРРоссийские войска освободили поселок Соленое в ДНР
днепропетровск
днепропетровская область
украина
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/01/1125201776_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_2278bc81f293bed9d0fdece6e143da68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, днепропетровск, днепропетровская область, эвакуация, украина, донецкая народная республика (днр)
Власти Днепропетровской области призвали жителей к добровольной эвакуации

Власти Днепропетровской области призвали жителей уехать из граничащих с ДНР районов

17:42 30.01.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭвакуация мирных жителей. Архивное фото
Эвакуация мирных жителей. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал жителей прифронтовых районов покинуть свои дома, а тех, кто решит остаться – "быть готовыми к любым ситуациям".
"Если у вас есть возможность выехать с прифронтовых территорий, стоит сделать это заранее. Областная военная администрация может обеспечить выезд с опасных территорий и места для проживания. Если вы решили остаться, важно четко оценить все риски и быть готовыми к любым ситуациям", - написал он в своем Telegram-канале.
Лукашук уточнил, что на данный момент официальная эвакуация из прифронтовых районов не объявлена. Но добавил, что "стоит выбирать наиболее безопасный вариант", и призвал каждого "делать выбор самостоятельно".
Днепропетровская область граничит на востоке с Донецкой Народной Республикой. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский в комментарии РИА Новости ранее сообщил, что на некоторых участках российские военные в ходе охвата Красноармейска (Покровска) подошли на расстояние менее трех километров к Днепропетровской области.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщил, что вооруженные формирования Украины строят бетонные фортификационные сооружения на правом берегу Днепра вокруг подконтрольного киевскому режиму Херсона.
В начале января этого года глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в интервью СМИ заявил, что украинские войска готовятся к круговой обороне городов Балаклея и Изюм, находящихся на юго-востоке региона близ границы с ДНР.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России освободила Новоелизаветовку в ДНР
Армия России освободила Тимофеевку в ДНР
Российские войска освободили поселок Соленое в ДНР
 
НовостиДнепропетровскДнепропетровская областьЭвакуацияУкраинаДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:19В Севастополе отремонтируют подпорную стену на Адмирала Октябрьского
18:00Тренеры и шесть российских фигуристов погибли при крушении самолета в США
17:42Власти Днепропетровской области призвали жителей к добровольной эвакуации
17:31В Севастополе на помощь раненным в Учкуевке выделили еще 4 миллиона
17:20В Запорожской области женщина пыталась взорвать машину военных
17:05Число пострадавших от мазута птиц в Крыму резко уменьшилось – Зубков
16:43Мошенники создали фейковый Telegram-канал мэра Алушты
16:27В Крыму расширили зону ЧС из-за разлива мазута в Черном море
16:01В Крыму на оздоровление детей выделят 2 млрд рублей в 2025 году
15:5128 тел извлекли спасатели после авиакатастрофы над Вашингтоном
15:40В Крыму установлен коллективный иммунитет к COVID-19
15:16Житель Херсонщины получил срок за экстремизм и хранение взрывчатки
14:58Юго-Восточный обход Симферополя – как движется строительство
14:4610 лет без дороги: СК заинтересовался нарушением прав севастопольцев
14:32В детских лагерях Крыма построили шесть новых корпусов на 300 мест
14:21Наступление ВС РФ в Курской области - противник теряет силы и технику
13:58Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму – когда ждать
13:46Совместные учения: силы ОДКБ объединяются против угроз
13:33В Саках и в пяти селах под Алуштой отключили свет из-за аварии на сетях
13:14Три школы Крыма перевели на дистант из-за ОРВИ и микоплазменной пневмонии
Лента новостейМолния