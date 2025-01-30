https://crimea.ria.ru/20250130/vlasti-dnepropetrovskoy-oblasti-prizvali-zhiteley-k-dobrovolnoy-evakuatsii-1143812485.html

Власти Днепропетровской области призвали жителей к добровольной эвакуации

Власти Днепропетровской области призвали жителей к добровольной эвакуации - РИА Новости Крым, 30.01.2025

Власти Днепропетровской области призвали жителей к добровольной эвакуации

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал жителей прифронтовых районов покинуть свои дома, а тех, кто решит остаться – "быть готовыми к... РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T17:42

2025-01-30T17:42

2025-01-30T17:38

новости

днепропетровск

днепропетровская область

эвакуация

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донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал жителей прифронтовых районов покинуть свои дома, а тех, кто решит остаться – "быть готовыми к любым ситуациям".Лукашук уточнил, что на данный момент официальная эвакуация из прифронтовых районов не объявлена. Но добавил, что "стоит выбирать наиболее безопасный вариант", и призвал каждого "делать выбор самостоятельно".Днепропетровская область граничит на востоке с Донецкой Народной Республикой. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский в комментарии РИА Новости ранее сообщил, что на некоторых участках российские военные в ходе охвата Красноармейска (Покровска) подошли на расстояние менее трех километров к Днепропетровской области.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщил, что вооруженные формирования Украины строят бетонные фортификационные сооружения на правом берегу Днепра вокруг подконтрольного киевскому режиму Херсона.В начале января этого года глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в интервью СМИ заявил, что украинские войска готовятся к круговой обороне городов Балаклея и Изюм, находящихся на юго-востоке региона близ границы с ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Новоелизаветовку в ДНРАрмия России освободила Тимофеевку в ДНРРоссийские войска освободили поселок Соленое в ДНР

днепропетровск

днепропетровская область

украина

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, днепропетровск, днепропетровская область, эвакуация, украина, донецкая народная республика (днр)