Власти Днепропетровской области призвали жителей к добровольной эвакуации
Власти Днепропетровской области призвали жителей уехать из граничащих с ДНР районов
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал жителей прифронтовых районов покинуть свои дома, а тех, кто решит остаться – "быть готовыми к любым ситуациям".
"Если у вас есть возможность выехать с прифронтовых территорий, стоит сделать это заранее. Областная военная администрация может обеспечить выезд с опасных территорий и места для проживания. Если вы решили остаться, важно четко оценить все риски и быть готовыми к любым ситуациям", - написал он в своем Telegram-канале.
Лукашук уточнил, что на данный момент официальная эвакуация из прифронтовых районов не объявлена. Но добавил, что "стоит выбирать наиболее безопасный вариант", и призвал каждого "делать выбор самостоятельно".
Днепропетровская область граничит на востоке с Донецкой Народной Республикой. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский в комментарии РИА Новости ранее сообщил, что на некоторых участках российские военные в ходе охвата Красноармейска (Покровска) подошли на расстояние менее трех километров к Днепропетровской области.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщил, что вооруженные формирования Украины строят бетонные фортификационные сооружения на правом берегу Днепра вокруг подконтрольного киевскому режиму Херсона.
В начале января этого года глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в интервью СМИ заявил, что украинские войска готовятся к круговой обороне городов Балаклея и Изюм, находящихся на юго-востоке региона близ границы с ДНР.
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