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ВСУ начали возводить оборонительные сооружения в Херсоне – Сальдо

ВСУ начали возводить оборонительные сооружения в Херсоне – Сальдо - РИА Новости Крым, 28.01.2025

ВСУ начали возводить оборонительные сооружения в Херсоне – Сальдо

Вооруженные формирования Украины строят бетонные фортификационные сооружения на правом берегу Днепра вокруг подконтрольного киевскому режиму Херсона. Об этом... РИА Новости Крым, 28.01.2025

2025-01-28T16:20

2025-01-28T16:20

2025-01-28T16:20

владимир сальдо

херсон

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всу (вооруженные силы украины)

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины строят бетонные фортификационные сооружения на правом берегу Днепра вокруг подконтрольного киевскому режиму Херсона. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Сальдо также добавил, что в подконтрольном Киеву Херсоне из 340 тысяч человек, проживавших там раньше, на сегодняшний день осталось не более 50 тысяч человек. Но и оставшиеся люди живут там в постоянном страхе."Если раньше на улицах хватали мужчин от 25 до 50 лет, то сейчас они начали подворовой и поквартирный обход, заходя под любым предлогом в квартиры. Сказать никто ничего не может, потому что это сразу могут расценить как коллаборационизм и сепаратизм. Хватают людей – и они просто бесследно исчезают", - констатировал губернатор.В начале января этого года глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в интервью СМИ заявил, что украинские войска готовятся к круговой обороне городов Балаклея и Изюм, находящихся на юго-востоке региона близ границы с Донецкой Народной Республикой.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 76% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области усилят систему ПВОВС России установили контроль над островами в дельте ДнепраВ Херсоне военкомы отлавливают инвалидов для отправки на фронт – Сальдо

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херсонская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсон, херсонская область, новости, всу (вооруженные силы украины), новости сво