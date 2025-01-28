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ВСУ начали возводить оборонительные сооружения в Херсоне – Сальдо
ВСУ начали возводить оборонительные сооружения в Херсоне – Сальдо - РИА Новости Крым, 28.01.2025
ВСУ начали возводить оборонительные сооружения в Херсоне – Сальдо
Вооруженные формирования Украины строят бетонные фортификационные сооружения на правом берегу Днепра вокруг подконтрольного киевскому режиму Херсона. Об этом... РИА Новости Крым, 28.01.2025
2025-01-28T16:20
2025-01-28T16:20
2025-01-28T16:20
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины строят бетонные фортификационные сооружения на правом берегу Днепра вокруг подконтрольного киевскому режиму Херсона. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Сальдо также добавил, что в подконтрольном Киеву Херсоне из 340 тысяч человек, проживавших там раньше, на сегодняшний день осталось не более 50 тысяч человек. Но и оставшиеся люди живут там в постоянном страхе."Если раньше на улицах хватали мужчин от 25 до 50 лет, то сейчас они начали подворовой и поквартирный обход, заходя под любым предлогом в квартиры. Сказать никто ничего не может, потому что это сразу могут расценить как коллаборационизм и сепаратизм. Хватают людей – и они просто бесследно исчезают", - констатировал губернатор.В начале января этого года глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в интервью СМИ заявил, что украинские войска готовятся к круговой обороне городов Балаклея и Изюм, находящихся на юго-востоке региона близ границы с Донецкой Народной Республикой.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 76% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области усилят систему ПВОВС России установили контроль над островами в дельте ДнепраВ Херсоне военкомы отлавливают инвалидов для отправки на фронт – Сальдо
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владимир сальдо, херсон, херсонская область, новости, всу (вооруженные силы украины), новости сво
ВСУ начали возводить оборонительные сооружения в Херсоне – Сальдо
ВСУ начали возводить бетонные фортификационные сооружения вокруг Херсона - Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины строят бетонные фортификационные сооружения на правом берегу Днепра вокруг подконтрольного киевскому режиму Херсона. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Видно большое количество бетонных работ. Строят фортификацию, укрытия… Укрепляют правый берег Херсона", - сказал руководитель региона в эфире телеканала "Россия 1".
Сальдо также добавил, что в подконтрольном Киеву Херсоне из 340 тысяч человек, проживавших там раньше, на сегодняшний день осталось не более 50 тысяч человек. Но и оставшиеся люди живут там в постоянном страхе.
"Если раньше на улицах хватали мужчин от 25 до 50 лет, то сейчас они начали подворовой и поквартирный обход, заходя под любым предлогом в квартиры. Сказать никто ничего не может, потому что это сразу могут расценить как коллаборационизм и сепаратизм. Хватают людей – и они просто бесследно исчезают", - констатировал губернатор.
В начале января этого года глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в интервью СМИ заявил, что украинские войска готовятся к круговой обороне городов Балаклея и Изюм, находящихся на юго-востоке региона близ границы с Донецкой Народной Республикой.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 76% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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