Рейтинг@Mail.ru
ВСУ начали возводить оборонительные сооружения в Херсоне – Сальдо - РИА Новости Крым, 28.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250128/vsu-nachali-vozvodit-oboronitelnye-sooruzheniya-v-khersone--saldo-1143743556.html
ВСУ начали возводить оборонительные сооружения в Херсоне – Сальдо
ВСУ начали возводить оборонительные сооружения в Херсоне – Сальдо - РИА Новости Крым, 28.01.2025
ВСУ начали возводить оборонительные сооружения в Херсоне – Сальдо
Вооруженные формирования Украины строят бетонные фортификационные сооружения на правом берегу Днепра вокруг подконтрольного киевскому режиму Херсона. Об этом... РИА Новости Крым, 28.01.2025
2025-01-28T16:20
2025-01-28T16:20
владимир сальдо
херсон
херсонская область
новости
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/01/1124368921_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_c30751c8e59a40b209728ae5542c8356.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины строят бетонные фортификационные сооружения на правом берегу Днепра вокруг подконтрольного киевскому режиму Херсона. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Сальдо также добавил, что в подконтрольном Киеву Херсоне из 340 тысяч человек, проживавших там раньше, на сегодняшний день осталось не более 50 тысяч человек. Но и оставшиеся люди живут там в постоянном страхе."Если раньше на улицах хватали мужчин от 25 до 50 лет, то сейчас они начали подворовой и поквартирный обход, заходя под любым предлогом в квартиры. Сказать никто ничего не может, потому что это сразу могут расценить как коллаборационизм и сепаратизм. Хватают людей – и они просто бесследно исчезают", - констатировал губернатор.В начале января этого года глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в интервью СМИ заявил, что украинские войска готовятся к круговой обороне городов Балаклея и Изюм, находящихся на юго-востоке региона близ границы с Донецкой Народной Республикой.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 76% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области усилят систему ПВОВС России установили контроль над островами в дельте ДнепраВ Херсоне военкомы отлавливают инвалидов для отправки на фронт – Сальдо
херсон
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/01/1124368921_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_8f44a5ed2d53bbcb99aa3a39b3121629.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир сальдо, херсон, херсонская область, новости, всу (вооруженные силы украины), новости сво
ВСУ начали возводить оборонительные сооружения в Херсоне – Сальдо

ВСУ начали возводить бетонные фортификационные сооружения вокруг Херсона - Сальдо

16:20 28.01.2025
 
© РИА Новости КрымХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины строят бетонные фортификационные сооружения на правом берегу Днепра вокруг подконтрольного киевскому режиму Херсона. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Видно большое количество бетонных работ. Строят фортификацию, укрытия… Укрепляют правый берег Херсона", - сказал руководитель региона в эфире телеканала "Россия 1".
Сальдо также добавил, что в подконтрольном Киеву Херсоне из 340 тысяч человек, проживавших там раньше, на сегодняшний день осталось не более 50 тысяч человек. Но и оставшиеся люди живут там в постоянном страхе.
"Если раньше на улицах хватали мужчин от 25 до 50 лет, то сейчас они начали подворовой и поквартирный обход, заходя под любым предлогом в квартиры. Сказать никто ничего не может, потому что это сразу могут расценить как коллаборационизм и сепаратизм. Хватают людей – и они просто бесследно исчезают", - констатировал губернатор.
В начале января этого года глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в интервью СМИ заявил, что украинские войска готовятся к круговой обороне городов Балаклея и Изюм, находящихся на юго-востоке региона близ границы с Донецкой Народной Республикой.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 76% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Херсонской области усилят систему ПВО
ВС России установили контроль над островами в дельте Днепра
В Херсоне военкомы отлавливают инвалидов для отправки на фронт – Сальдо
 
Владимир СальдоХерсонХерсонская областьНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:43В Крыму полностью заменят рекламные вывески на латинице
18:26В Севастополе восстановили движение автобусов после падения дерева
18:10В Феодосии начнут расселение из трех аварийных домов
18:00Новый Бахчисарай: глава администрации Скобликов о будущем города-сада
17:54Британия хочет нарастить военное присутствие в Черном море – Патрушев
17:49Самолет со 170 пассажирами загорелся в аэропорту
17:41В России безэкипажные катера оснастят искусственным интеллектом
17:36Экзотика по-крымски: в Сакском районе выращивают сладкие лимоны
17:28В Крыму у слепого пенсионера украли деньги на операцию
17:17Выполнял сложные задачи под Курском: в Севастополе простились с героем
17:08Крымчанин выиграл золото на международном турнире по теннису
17:00Два поселка Большой Ялты обесточены из-за аварии на сетях
16:24Из-за упавшего дерева автобусы изменили маршруты движения в Севастополе
16:20ВСУ начали возводить оборонительные сооружения в Херсоне – Сальдо
16:07Не до игр: в ЕС хотят запретить продажу игровых приставок в Россию
15:48Когда откроют новый парк и аллею Славы в Бахчисарае
15:31В Крым возвращается зима со снегом и морозом
15:10Продавала "липовые" путевки: на Кубани задержали директора турагентства
14:45Дворы, подъезды и дома - Бахчисарай лидирует в ремонтах
14:34ВСУ потеряли уже более 55 тысяч боевиков в Курской области
Лента новостейМолния