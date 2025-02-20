https://crimea.ria.ru/20250220/armiya-rossii-prodvigaetsya-na-fronte-vsu-poteryali-925-boevikov-za-sutki-1144338633.html

Армия России продвигается на фронте: ВСУ потеряли 925 боевиков за сутки

Армия России продвигается на фронте: ВСУ потеряли 925 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 20.02.2025

Армия России продвигается на фронте: ВСУ потеряли 925 боевиков за сутки

За минувшие сутки Киев потерял более 900 боевиков, станции РЭБ, танки и технику производства стран НАТО. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 20.02.2025

2025-02-20T14:07

2025-02-20T14:07

2025-02-20T14:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. За минувшие сутки Киев потерял более 900 боевиков, станции РЭБ, танки и технику производства стран НАТО. Об этом сообщили в Минобороны России.Наибольшие потери ВСУ нанесли подразделения группировки войск "Центр". Они ударили по формированиям шести механизированных, мотопехотной, егерской, трех штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в Донецкой Народной Республике. Противник потерял до 280 военнослужащих.Уничтожено пять танков, четыре боевые бронированные машины, в том числе два американских бронетранспортера М113, три автомобиля и восемь орудий полевой артиллерии, включая гаубицу М777 производства США.На Харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районе населенного пункта Волчанск. ВСУ потеряли 45 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии.Тактическое положение улучшили бойцы подразделения группировки войск "Запад". За сутки украинские формирования потеряли свыше 180 человек, пять пикапов и семь орудий полевой артиллерии, из них четыре производства стран НАТО. Уничтожены два склада боеприпасов и станция РЭБ.В зоне ответственности "Южной" группировки войск нанесено поражение трем механизированным бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Новомарково, Часов Яр, Червоное, Карповка, Константиновка и Улаклы Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 175 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, два пикапа и семь орудий полевой артиллерии, из них три западного производства.В результате наступления военнослужащих подразделения группировки войск "Восток" нанесено поражение механизированной, танковой бригадам ВСУ и бригадам теробороны в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики. ВСУ лишились 155 солдат.Подразделения группировки войск "Днепр" в Херсонской области нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригадам, а также трем бригадам береговой обороны ВСУ и бригаде теробороны. Уничтожены 90 боевиков, два склада боеприпасов, станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Благодаря работе оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, местам подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 163-х районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 655 самолетов, 283 вертолета, 44007 беспилотных летательных аппаратов, 594 зенитных ракетных комплекса, 21534 танка и других боевых бронированных машин, 1518 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21883 орудия полевой артиллерии и минометов, 31846 единиц специальной военной автомобильной техники.Также в ночь на 20 февраля в Киеве прогремели минимум три волны взрывов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: поражены аэродромы и объекты энергетикиСерия взрывов оставила Одессу без света, воды и теплаНа Украине разбиты цеха сборки беспилотников и военные аэродромы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, инфографика