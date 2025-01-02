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ВСУ готовят к "круговой обороне" Балаклею и Изюм на Харьковщине - РИА Новости Крым, 02.01.2025
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ВСУ готовят к "круговой обороне" Балаклею и Изюм на Харьковщине
ВСУ готовят к "круговой обороне" Балаклею и Изюм на Харьковщине - РИА Новости Крым, 02.01.2025
ВСУ готовят к "круговой обороне" Балаклею и Изюм на Харьковщине
Украинские войска готовятся к круговой обороне городов Балаклея и Изюм Харьковской области, заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов в... РИА Новости Крым, 02.01.2025
2025-01-02T16:11
2025-01-02T16:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Украинские войска готовятся к круговой обороне городов Балаклея и Изюм Харьковской области, заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов в интервью украинским СМИ.По словам Синегубова, цель этих действий – "создать условия, при которых наступательные действия российских войск станут невозможными".О необходимости готовиться к круговой обороне Изюма в конце октября заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая после сообщений о заходе российских войск в Купянск.Изюм и Балаклея находятся на юго-востоке Харьковщины, недалеко от границы Донецкой Народной Республики, и являются важными и крупными логистическими и коммуникационными узлами. После начала специальной военной операции эти города перешли под контроль Вооруженных сил РФ. В начале сентября 2022 года изюмско-балаклейская группировка отошла на территорию ДНР с целью наращивания усилий на Донецком направлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости сво, харьков, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
ВСУ готовят к "круговой обороне" Балаклею и Изюм на Харьковщине

Города Изюм и Балаклея в Харьковской области готовят к "круговой обороне" – власти

16:11 02.01.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Украинские войска готовятся к круговой обороне городов Балаклея и Изюм Харьковской области, заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов в интервью украинским СМИ.
"Это, скажем так, плановые меры, как сейчас принимаются для того, чтобы учитывать линию фронта, возможно, ее изменение... На очереди – построение фортификационных сооружений, это круговая оборона города Балаклея и города Изюм", - сказал он.
По словам Синегубова, цель этих действий – "создать условия, при которых наступательные действия российских войск станут невозможными".
О необходимости готовиться к круговой обороне Изюма в конце октября заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая после сообщений о заходе российских войск в Купянск.
Изюм и Балаклея находятся на юго-востоке Харьковщины, недалеко от границы Донецкой Народной Республики, и являются важными и крупными логистическими и коммуникационными узлами. После начала специальной военной операции эти города перешли под контроль Вооруженных сил РФ. В начале сентября 2022 года изюмско-балаклейская группировка отошла на территорию ДНР с целью наращивания усилий на Донецком направлении.
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