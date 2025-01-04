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Крымский мост сейчас – актуальные данные к вечеру субботы - РИА Новости Крым, 04.01.2025
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Крымский мост сейчас – актуальные данные к вечеру субботы
Крымский мост сейчас – актуальные данные к вечеру субботы - РИА Новости Крым, 04.01.2025
Крымский мост сейчас – актуальные данные к вечеру субботы
К вечеру субботы очереди перед досмотровыми пунктами Крымского моста сохраняются. Сейчас проезда ожидают 716 машин с обеих сторон, сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-04T20:04
2025-01-04T20:08
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крымский мост
транспорт
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тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. К вечеру субботы очереди перед досмотровыми пунктами Крымского моста сохраняются. Сейчас проезда ожидают 716 машин с обеих сторон, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Запрет на проезд транспорта по Крымскому мосту был объявлен в субботу 13:21. Ограничение действовало час. После возобновления движения проезда ожидали 620 машин со стороны Керчи и Тамани. К 17:00 пробка выросла в два раза и достигла 1190 автомобилей. Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. Проезд по нему разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.В декабре президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии автодороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь. Движение по ней было запущено с целью обеспечить выход к Крымскому мосту и сократить время пути из Краснодарского края до Крыма.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма, краснодарский край
Крымский мост сейчас – актуальные данные к вечеру субботы

Проезда по Крымскому мосту сейчас ждут 716 машин со стороны Керчи и Тамани

20:04 04.01.2025 (обновлено: 20:08 04.01.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПо Крымскому мосту возобновлено движение
По Крымскому мосту возобновлено движение - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. К вечеру субботы очереди перед досмотровыми пунктами Крымского моста сохраняются. Сейчас проезда ожидают 716 машин с обеих сторон, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 466 транспортных средства. Ожидание около двух часов. Со стороны Керчи ждут проезда 250 транспортных средств. Ожидание около часа", - сказано в сообщении.
Запрет на проезд транспорта по Крымскому мосту был объявлен в субботу 13:21. Ограничение действовало час. После возобновления движения проезда ожидали 620 машин со стороны Керчи и Тамани. К 17:00 пробка выросла в два раза и достигла 1190 автомобилей.
Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. Проезд по нему разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.
В декабре президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии автодороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь. Движение по ней было запущено с целью обеспечить выход к Крымскому мосту и сократить время пути из Краснодарского края до Крыма.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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