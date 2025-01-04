https://crimea.ria.ru/20250104/krymskiy-most-seychas--aktualnye-dannye-k-vecheru-subboty-1143096891.html

Крымский мост сейчас – актуальные данные к вечеру субботы

Крымский мост сейчас – актуальные данные к вечеру субботы - РИА Новости Крым, 04.01.2025

Крымский мост сейчас – актуальные данные к вечеру субботы

К вечеру субботы очереди перед досмотровыми пунктами Крымского моста сохраняются. Сейчас проезда ожидают 716 машин с обеих сторон, сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 04.01.2025

2025-01-04T20:04

2025-01-04T20:04

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крым

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. К вечеру субботы очереди перед досмотровыми пунктами Крымского моста сохраняются. Сейчас проезда ожидают 716 машин с обеих сторон, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Запрет на проезд транспорта по Крымскому мосту был объявлен в субботу 13:21. Ограничение действовало час. После возобновления движения проезда ожидали 620 машин со стороны Керчи и Тамани. К 17:00 пробка выросла в два раза и достигла 1190 автомобилей. Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. Проезд по нему разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.В декабре президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии автодороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь. Движение по ней было запущено с целью обеспечить выход к Крымскому мосту и сократить время пути из Краснодарского края до Крыма.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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