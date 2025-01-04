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Крымский мост сейчас: обстановка после возобновления движения - РИА Новости Крым, 04.01.2025
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Крымский мост сейчас: обстановка после возобновления движения
Крымский мост сейчас: обстановка после возобновления движения - РИА Новости Крым, 04.01.2025
Крымский мост сейчас: обстановка после возобновления движения
После возобновления движения по Крымскому мосту перед досмотровыми пунктами скопились очереди с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-04T15:05
2025-01-04T15:05
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
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керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. После возобновления движения по Крымскому мосту перед досмотровыми пунктами скопились очереди с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Запрет на проезд транспорта по Крымскому мосту был объявлен в 13:21. Ограничение действовало час. В это же время в Севастополе была объявлена воздушная тревога, которую отменили спустя сорок минут.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, крымский мост, транспорт, керчь, тамань, краснодарский край, логистика, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас: обстановка после возобновления движения

На Крымском мосту сейчас проезда ждут 620 машин со стороны Керчи и Тамани

15:05 04.01.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОчередь на Крымском мосту
Очередь на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. После возобновления движения по Крымскому мосту перед досмотровыми пунктами скопились очереди с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 300 транспортных средств. Ожидание около часа. Со стороны Керчи проезда ждут 320 машин. Ожидание около часа", - говорится в сообщении.
Запрет на проезд транспорта по Крымскому мосту был объявлен в 13:21. Ограничение действовало час. В это же время в Севастополе была объявлена воздушная тревога, которую отменили спустя сорок минут.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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