https://crimea.ria.ru/20250104/krymskiy-most-seychas-obstanovka-posle-vozobnovleniya-dvizheniya-1143091064.html

Крымский мост сейчас: обстановка после возобновления движения

Крымский мост сейчас: обстановка после возобновления движения - РИА Новости Крым, 04.01.2025

Крымский мост сейчас: обстановка после возобновления движения

После возобновления движения по Крымскому мосту перед досмотровыми пунктами скопились очереди с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 04.01.2025

2025-01-04T15:05

2025-01-04T15:05

2025-01-04T15:05

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

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керчь

тамань

краснодарский край

логистика

новости

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. После возобновления движения по Крымскому мосту перед досмотровыми пунктами скопились очереди с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Запрет на проезд транспорта по Крымскому мосту был объявлен в 13:21. Ограничение действовало час. В это же время в Севастополе была объявлена воздушная тревога, которую отменили спустя сорок минут.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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керчь

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краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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