Рейтинг@Mail.ru
ВСУ пытались прорваться на Курском направлении - РИА Новости Крым, 06.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250106/vsu-pytalis-prorvatsya-na-kurskom-napravlenii-1143126139.html
ВСУ пытались прорваться на Курском направлении
ВСУ пытались прорваться на Курском направлении - РИА Новости Крым, 06.01.2025
ВСУ пытались прорваться на Курском направлении
ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ на Курском направлении, потери Киева составили свыше 150 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.01.2025
2025-01-06T14:09
2025-01-06T14:15
новости сво
ситуация в курской области после нападения всу
министерство обороны рф
новости
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126738977_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_0bb22855903ba162a955912176116ead.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ на Курском направлении, потери Киева составили свыше 150 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что противник предпринял контратаку штурмовыми группами для того, чтобы остановить наступление российских войск.В результате огневого поражения при поддержке авиации и артиллерии основные силы противника уничтожены на подступах к хутору Бердин. Потери ВСУ составили свыше 150 военнослужащих. Уничтожены четыре танка, две боевые машины пехоты, 16 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения.ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.За последние сутки в ходе наступательных действий подразделения российских войск нанесли поражение формированиям пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, трех бригад территориальной обороны и штурмового батальона ВСУ. Потери противника составили порядка 485 военнослужащих и десятки единиц техники.В воскресенье вооруженные силы Украины предприняли попытку контратаки у хутора Бердин, но потерпели поражение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126738977_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3e3d20e126318fa8376299e314e2496.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ пытались прорваться на Курском направлении

Российские военные пресекли попытку прорыва ВСУ на Курском направлении - Минобороны

14:09 06.01.2025 (обновлено: 14:15 06.01.2025)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазбитая техника ВСУ
Разбитая техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ на Курском направлении, потери Киева составили свыше 150 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Российские военнослужащие группировки "Север" пресекли попытку украинских войск прорваться к Большому Солдатскому в Курской области, основные силы противника уничтожены у хутора Бердин", - говорится в сообщении.
Уточняется, что противник предпринял контратаку штурмовыми группами для того, чтобы остановить наступление российских войск.
В результате огневого поражения при поддержке авиации и артиллерии основные силы противника уничтожены на подступах к хутору Бердин. Потери ВСУ составили свыше 150 военнослужащих. Уничтожены четыре танка, две боевые машины пехоты, 16 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения.
ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.
За последние сутки в ходе наступательных действий подразделения российских войск нанесли поражение формированиям пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, трех бригад территориальной обороны и штурмового батальона ВСУ. Потери противника составили порядка 485 военнослужащих и десятки единиц техники.
В воскресенье вооруженные силы Украины предприняли попытку контратаки у хутора Бердин, но потерпели поражение.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОСитуация в Курской области после нападения ВСУМинистерство обороны РФНовостиВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:40Сотрудники Опуского заповедника каждый день убирают новые пятна мазута
15:21Крымский мост сейчас - очередь выросла в несколько раз
15:13Белоусов поздравил подразделения ВС РФ с освобождением Курахово
15:04Стала известна причина массового сбоя в работе сервисов в России
14:40Мазут обнаружили на побережье у парка Победы в Севастополе
14:29В Крыму не выявили новых загрязнений нефтепродуктами
14:09ВСУ пытались прорваться на Курском направлении
13:53Трагедии с самолетом в Актау можно было избежать - Алиев
13:33Почему отмытых от мазута птиц нельзя сразу выпускать в море
13:12Массовый сбой произошел в работе МТС
13:08Сколько снега выпало в Крыму
12:54Восемь ударных беспилотников ВСУ атаковали Запорожскую АЭС
12:37ВС РФ освободили Даченское в Донбассе
12:24Ситуация на дорогах и перевалах Крыма - где идет снег
12:19На Крымском мосту растет очередь
12:10Как обеспечивают безопасность на праздничных мероприятиях в Севастополе
12:05Владыка Тихон возглавит Божественную литургию в Симферополе
11:31Каша для предков и гадания молодым: Рождество и Святки у славян
11:08Почти 300 пострадавших от мазута птиц лечат в сафари-парке "Тайган"
11:00Проезд на Ай-Петри в Крыму закрыли для автомобилей
Лента новостейМолния