https://crimea.ria.ru/20250106/vsu-pytalis-prorvatsya-na-kurskom-napravlenii-1143126139.html
ВСУ пытались прорваться на Курском направлении
ВСУ пытались прорваться на Курском направлении - РИА Новости Крым, 06.01.2025
ВСУ пытались прорваться на Курском направлении
ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ на Курском направлении, потери Киева составили свыше 150 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.01.2025
2025-01-06T14:09
2025-01-06T14:09
2025-01-06T14:15
новости сво
ситуация в курской области после нападения всу
министерство обороны рф
новости
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ на Курском направлении, потери Киева составили свыше 150 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что противник предпринял контратаку штурмовыми группами для того, чтобы остановить наступление российских войск.В результате огневого поражения при поддержке авиации и артиллерии основные силы противника уничтожены на подступах к хутору Бердин. Потери ВСУ составили свыше 150 военнослужащих. Уничтожены четыре танка, две боевые машины пехоты, 16 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения.ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.За последние сутки в ходе наступательных действий подразделения российских войск нанесли поражение формированиям пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, трех бригад территориальной обороны и штурмового батальона ВСУ. Потери противника составили порядка 485 военнослужащих и десятки единиц техники.В воскресенье вооруженные силы Украины предприняли попытку контратаки у хутора Бердин, но потерпели поражение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ пытались прорваться на Курском направлении
Российские военные пресекли попытку прорыва ВСУ на Курском направлении - Минобороны
14:09 06.01.2025 (обновлено: 14:15 06.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ на Курском направлении, потери Киева составили свыше 150 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Российские военнослужащие группировки "Север" пресекли попытку украинских войск прорваться к Большому Солдатскому в Курской области, основные силы противника уничтожены у хутора Бердин", - говорится в сообщении.
Уточняется, что противник предпринял контратаку штурмовыми группами для того, чтобы остановить наступление российских войск.
В результате огневого поражения при поддержке авиации и артиллерии основные силы противника уничтожены на подступах к хутору Бердин. Потери ВСУ составили свыше 150 военнослужащих. Уничтожены четыре танка, две боевые машины пехоты, 16 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения.
ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.
За последние сутки в ходе наступательных действий подразделения российских войск нанесли поражение формированиям пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, трех бригад территориальной обороны и штурмового батальона ВСУ. Потери противника составили порядка 485 военнослужащих и десятки единиц техники.
В воскресенье вооруженные силы Украины предприняли попытку контратаки у хутора Бердин, но потерпели поражение.
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