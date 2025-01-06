https://crimea.ria.ru/20250106/vsu-pytalis-prorvatsya-na-kurskom-napravlenii-1143126139.html

ВСУ пытались прорваться на Курском направлении

ВСУ пытались прорваться на Курском направлении - РИА Новости Крым, 06.01.2025

ВСУ пытались прорваться на Курском направлении

ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ на Курском направлении, потери Киева составили свыше 150 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.01.2025

2025-01-06T14:09

2025-01-06T14:09

2025-01-06T14:15

новости сво

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ на Курском направлении, потери Киева составили свыше 150 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что противник предпринял контратаку штурмовыми группами для того, чтобы остановить наступление российских войск.В результате огневого поражения при поддержке авиации и артиллерии основные силы противника уничтожены на подступах к хутору Бердин. Потери ВСУ составили свыше 150 военнослужащих. Уничтожены четыре танка, две боевые машины пехоты, 16 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения.ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.За последние сутки в ходе наступательных действий подразделения российских войск нанесли поражение формированиям пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, трех бригад территориальной обороны и штурмового батальона ВСУ. Потери противника составили порядка 485 военнослужащих и десятки единиц техники.В воскресенье вооруженные силы Украины предприняли попытку контратаки у хутора Бердин, но потерпели поражение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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