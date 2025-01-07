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Не должно было случиться: Трамп сделал заявление о конфликте на Украине
Не должно было случиться: Трамп сделал заявление о конфликте на Украине - РИА Новости Крым, 07.01.2025
Не должно было случиться: Трамп сделал заявление о конфликте на Украине
Избранный президент США Дональд Трамп обвинил действующего лидера Штатов Джо Байдена в развязывании конфликте на Украине и заявил, что на урегулирование... РИА Новости Крым, 07.01.2025
2025-01-07T21:03
2025-01-07T21:03
2025-01-07T21:55
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Избранный президент США Дональд Трамп обвинил действующего лидера Штатов Джо Байдена в развязывании конфликте на Украине и заявил, что на урегулирование ситуации понадобится полгода. Главные заявления Трампа на пресс-конференции в резиденции в Мар-а-Лаго – в материале РИА Новости Крым.Фиаско БайденаПо мнению Трампа, конфликт на Украине стал результатом фиаско действующего американского лидера.Он подчеркнул, что ценой такого решения стала гибель людей и разрушение городов.Переговоры с ПутинымИзбранный американский президент подчеркнул, что в курсе готовности президента России Владимира Путина к контактам и рассматривает такую возможность после официального возвращения в Белый дом."Я знаю, что Путин хотел бы встретиться. Я не думаю, что это уместно до 20-го числа (даты инаугурации – ред.), что мне очень не нравится, потому что каждый день (на Украине - ред.) погибают люди. Очень много молодых людей, солдат. Земля там очень ровная, и сотни тысяч солдат с обеих сторон гибнут каждую минуту", – сказал Трамп.Полгода на урегулирование конфликта на УкраинеОн также выразил надежду на то, что переговоры с российским лидером по Украине могут состояться в течение менее чем полугода.Как в свою очередь отметил научный сотрудник американского аналитического центра Yorktown Institute Роберт Кларк в разговоре со Sky News, соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто к Пасхе."Я думаю, что американская сторона будет рассматривать возможность заключения какой-то сделки к Пасхе", — считает он.НАТО на пороге РоссииТрамп также подчеркнул, что понимает позицию России, которая выступает против вступления Украины в НАТО. 6 января конгресс США официально утвердил победу Дональда Трампа на выборах президента США. Победу Трампа на заседании законодателей объявила демократ Камала Харрис, так как она является главой сената как действующий вице-президент.5 ноября в США прошли очередные всеобщие выборы. Американцы избирали президента, треть сената и всю палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. 47-м президентом США стал кандидат от республиканцев Дональд Трамп.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Победа Путина и возвращение Трампа: топ-10 событий года в России и мире"Отмыться невозможно": каких расследований команды Трампа боятся в КиевеЭксперт назвал главное условие начала переговоров по Украине
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дональд трамп, сша, россия, украина, нато, политика, в мире, джозеф байден, президент сша (joseph biden), новости
Не должно было случиться: Трамп сделал заявление о конфликте на Украине
Конфликт на Украине стал результатом фиаско Байдена – Трамп
21:03 07.01.2025 (обновлено: 21:55 07.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Избранный президент США Дональд Трамп обвинил действующего лидера Штатов Джо Байдена в развязывании конфликте на Украине и заявил, что на урегулирование ситуации понадобится полгода.
Главные заявления Трампа на пресс-конференции в резиденции в Мар-а-Лаго – в материале РИА Новости Крым.
Фиаско Байдена
По мнению Трампа, конфликт на Украине стал результатом фиаско действующего американского лидера.
"Это было фиаско Байдена, которое он получил, чего никогда не должно было случиться, если бы у нас был настоящий президент, если бы у нас был президент, который знал, что он делает", - сообщил он журналистам во вторник.
Он подчеркнул, что ценой такого решения стала гибель людей и разрушение городов.
Переговоры с Путиным
Избранный американский президент подчеркнул, что в курсе готовности президента России Владимира Путина к контактам и рассматривает такую возможность после официального возвращения в Белый дом.
"Я знаю, что Путин хотел бы встретиться. Я не думаю, что это уместно до 20-го числа (даты инаугурации – ред.), что мне очень не нравится, потому что каждый день (на Украине - ред.) погибают люди. Очень много молодых людей, солдат. Земля там очень ровная, и сотни тысяч солдат с обеих сторон гибнут каждую минуту", – сказал Трамп.
Полгода на урегулирование конфликта на Украине
Он также выразил надежду на то, что переговоры с российским лидером по Украине могут состояться в течение менее чем полугода.
"Шести месяцев? Нет, думаю, я надеюсь, сильно раньше, чем шесть месяцев", - ответил будущий президент США.
Как в свою очередь отметил научный сотрудник американского аналитического центра Yorktown Institute Роберт Кларк в разговоре со Sky News, соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто к Пасхе.
"Я думаю, что американская сторона будет рассматривать возможность заключения какой-то сделки к Пасхе", — считает он.
НАТО на пороге России
Трамп также подчеркнул, что понимает позицию России, которая выступает против вступления Украины в НАТО.
"Долгие годы, еще до (Владимира) Путина, Россия говорила, что НАТО никогда не должна быть связана с Украиной. Это как будто было высечено в камне. А затем (Джо) Байден сказал, что Украина должна иметь возможность присоединиться к НАТО. Таким образом, Россия получает НАТО прямо у своего порога. Я могу понять их чувства по этому поводу", – заявил он.
6 января конгресс США официально утвердил победу Дональда Трампа
на выборах президента США. Победу Трампа на заседании законодателей объявила демократ Камала Харрис, так как она является главой сената как действующий вице-президент.
5 ноября в США прошли очередные всеобщие выборы. Американцы избирали президента, треть сената и всю палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. 47-м президентом США
стал кандидат от республиканцев Дональд Трамп.
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