https://crimea.ria.ru/20250107/ne-dolzhno-bylo-sluchitsya-tramp-sdelal-zayavlenie-o-konflikte-na-ukraine-1143161028.html

Не должно было случиться: Трамп сделал заявление о конфликте на Украине

Не должно было случиться: Трамп сделал заявление о конфликте на Украине - РИА Новости Крым, 07.01.2025

Не должно было случиться: Трамп сделал заявление о конфликте на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп обвинил действующего лидера Штатов Джо Байдена в развязывании конфликте на Украине и заявил, что на урегулирование... РИА Новости Крым, 07.01.2025

2025-01-07T21:03

2025-01-07T21:03

2025-01-07T21:55

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украина

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джозеф байден, президент сша (joseph biden)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Избранный президент США Дональд Трамп обвинил действующего лидера Штатов Джо Байдена в развязывании конфликте на Украине и заявил, что на урегулирование ситуации понадобится полгода. Главные заявления Трампа на пресс-конференции в резиденции в Мар-а-Лаго – в материале РИА Новости Крым.Фиаско БайденаПо мнению Трампа, конфликт на Украине стал результатом фиаско действующего американского лидера.Он подчеркнул, что ценой такого решения стала гибель людей и разрушение городов.Переговоры с ПутинымИзбранный американский президент подчеркнул, что в курсе готовности президента России Владимира Путина к контактам и рассматривает такую возможность после официального возвращения в Белый дом."Я знаю, что Путин хотел бы встретиться. Я не думаю, что это уместно до 20-го числа (даты инаугурации – ред.), что мне очень не нравится, потому что каждый день (на Украине - ред.) погибают люди. Очень много молодых людей, солдат. Земля там очень ровная, и сотни тысяч солдат с обеих сторон гибнут каждую минуту", – сказал Трамп.Полгода на урегулирование конфликта на УкраинеОн также выразил надежду на то, что переговоры с российским лидером по Украине могут состояться в течение менее чем полугода.Как в свою очередь отметил научный сотрудник американского аналитического центра Yorktown Institute Роберт Кларк в разговоре со Sky News, соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто к Пасхе."Я думаю, что американская сторона будет рассматривать возможность заключения какой-то сделки к Пасхе", — считает он.НАТО на пороге РоссииТрамп также подчеркнул, что понимает позицию России, которая выступает против вступления Украины в НАТО. 6 января конгресс США официально утвердил победу Дональда Трампа на выборах президента США. Победу Трампа на заседании законодателей объявила демократ Камала Харрис, так как она является главой сената как действующий вице-президент.5 ноября в США прошли очередные всеобщие выборы. Американцы избирали президента, треть сената и всю палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. 47-м президентом США стал кандидат от республиканцев Дональд Трамп.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Победа Путина и возвращение Трампа: топ-10 событий года в России и мире"Отмыться невозможно": каких расследований команды Трампа боятся в КиевеЭксперт назвал главное условие начала переговоров по Украине

сша

россия

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, россия, украина, нато, политика, в мире, джозеф байден, президент сша (joseph biden), новости