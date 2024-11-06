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Трамп победил на выборах президента США - Fox News
Трамп победил на выборах президента США - Fox News - РИА Новости Крым, 06.11.2024
Трамп победил на выборах президента США - Fox News
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп по результатам выборов набрал 277 голосов выборщиков из необходимых для победы 270. Об этом... РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T09:54
2024-11-06T09:54
2024-11-06T10:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп по результатам выборов набрал 277 голосов выборщиков из необходимых для победы 270. Об этом сообщает телеканал Fox News.По данным телеканала, Трамп получает 277 голосов коллегии выборщиков из необходимых 270, Харрис – 226.В США состоялись президентские выборы и выборы в обе палаты Конгресса. Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Согласно прогнозам, республиканцы получат большинство в сенате. В палате представителей однопартийцы Трампа могут рассчитывать 176 мест, а их оппоненты – на 139.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы президента в США: что известно к этому часуГражданская война в США – что ожидает Америку после выборовИнтересные факты о Трампе и Харрис
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выборы президента сша, дональд трамп, сша, политика, новости, в мире, камала харрис
Трамп победил на выборах президента США - Fox News
Трамп набрал необходимое для победы количество голосов выборщиков – Fox News
09:54 06.11.2024 (обновлено: 10:02 06.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп по результатам выборов набрал 277 голосов выборщиков из необходимых для победы 270. Об этом сообщает телеканал Fox News.
"Отдел принятия решений Fox News сообщает, что бывший президент Трамп одержал ошеломляющую победу над вице-президентом Камалой Харрис, что позволило ему переизбраться на второй срок в Белом доме", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, Трамп получает 277 голосов коллегии выборщиков из необходимых 270, Харрис – 226.
В США состоялись президентские выборы и выборы в обе палаты Конгресса. Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Согласно прогнозам, республиканцы получат большинство в сенате. В палате представителей однопартийцы Трампа могут рассчитывать 176 мест, а их оппоненты – на 139.
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