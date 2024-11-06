https://crimea.ria.ru/20241106/tramp-pobedil-na-vyborakh-prezidenta-ssha---fox-news-1141639878.html

Трамп победил на выборах президента США - Fox News

Трамп победил на выборах президента США - Fox News - РИА Новости Крым, 06.11.2024

Трамп победил на выборах президента США - Fox News

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп по результатам выборов набрал 277 голосов выборщиков из необходимых для победы 270. Об этом... РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-06T09:54

2024-11-06T09:54

2024-11-06T10:02

выборы президента сша

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камала харрис

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп по результатам выборов набрал 277 голосов выборщиков из необходимых для победы 270. Об этом сообщает телеканал Fox News.По данным телеканала, Трамп получает 277 голосов коллегии выборщиков из необходимых 270, Харрис – 226.В США состоялись президентские выборы и выборы в обе палаты Конгресса. Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Согласно прогнозам, республиканцы получат большинство в сенате. В палате представителей однопартийцы Трампа могут рассчитывать 176 мест, а их оппоненты – на 139.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы президента в США: что известно к этому часуГражданская война в США – что ожидает Америку после выборовИнтересные факты о Трампе и Харрис

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы президента сша, дональд трамп, сша, политика, новости, в мире, камала харрис