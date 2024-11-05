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Гражданская война в США – что ожидает Америку после выборов

Гражданская война в США – что ожидает Америку после выборов - РИА Новости Крым, 05.11.2024

Гражданская война в США – что ожидает Америку после выборов

Уровень гражданской напряженности в связи с президентскими выборами в США достиг высоких значений, что может вылиться в точечные беспорядки на улицах... РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T21:37

2024-11-05T21:37

2024-11-05T21:37

сша

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владимир киреев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Уровень гражданской напряженности в связи с президентскими выборами в США достиг высоких значений, что может вылиться в точечные беспорядки на улицах американских городов, однако вероятность гражданской войны в Штатах не высока. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил эксперт Института нового общества Владимир Киреев, а также оценил шансы кандидатов на победу.Президентские выборы в США начались во вторник. Они стали 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых изберут 47-го президента США. Два основных кандидата, участвующих в гонке - экс-президент США, республиканец Дональд Трамп и вице-президент США, кандидат от демократической партии Камала Харрис.Шансы кандидатовПри этом, по его мнению, демократическая партия, кандидатом от которой идет вице-президент США Камала Харрис, имеет больше возможностей контролировать избирательный процесс и манипулировать подсчетом голосов. Кроме того, Госдеп обладает большими симпатиями к демократам."Плюс еще и сам Дональд Трамп (экс-президент США, кандидат от республиканцев - ред.) для многих госструктур неприемлемая фигура, так же как для американских олигархов, которые практически массово поддержал демократическую партию. Поэтому перевес в плане подсчета на демократической стороне. Все же система подсчета голосов по штатам делает процесс не совсем просчитываемым", - говорит Киреев.Переброска электората"Страна находится в достаточно сложной экономической ситуации 30 млн человек - за чертой бедности, примерно 40 млн - без доступа к медицинской помощи, около 5 млн домов, откуда жильцы выселены из-за проблем с ипотечными платежам. Огромное количество мигрантов, недофинансирование инфраструктурных проектов - мосты, дороги и так далее", - перечисляет эксперт.Все это происходит на фоне целой группы геополитических проблем - от конфликтов в разных точках мира, в которых увязли Штаты, до попыток экономического противостояния с Китаем, который становится мировой экономикой номер один. Что с этим делать, на самом деле, никто не знает, убежден эксперт. "И сейчас люди, которые поддерживают Трампа - это не традиционный республиканский электорат. Значительная часть традиционного электората демократов в данный момент ушла к Трампу, потому что он говорит о внутренних проблемах США", - отмечает Киреев.Гражданская война в СШАСам он оценивает вероятные сценарии развития ситуации в Штатах после выборов не так драматично, однако не исключает возможных беспорядков в американских городах."Вероятности полномасштабной гражданской войны не много, но то, что они говорят об этом, само по себе свидетельствует о высокой психологической напряженности в американском обществе. Они ожидают, что ситуация может взорваться. Думаю, пока критично не взорвется, но все это красноречивы сигналы", - считает Киреев.Президентские выборы в США могут перерасти в масштабный гражданский конфликт, поскольку ни одна из сторон не признает своего поражения, и борьба за власть может выйти за рамки электорального процесса, заявлял ранее политолог-американист Дмитрий Дробницкий.По данным американских СМИ, во вторник полиция в городе Фаулер американского штата Нью-Йорк задержала мужчину, который угрожал сжечь избирательный участок. Национальную гвардию для обеспечения безопасности голосования привлекли такие штаты, как Аризона, Северная Каролина, Пенсильвания, Висконсин и Невада.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В США стартуют выборы президента: интересные факты о Трампе и ХаррисМедведев предрек создание "Техасской народной республики" и войну в США"Друг России" Дональд Трамп - что будет в случае победы на выборах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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