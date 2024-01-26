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Медведев предрек создание "Техасской народной республики" и войну в США - РИА Новости Крым, 26.01.2024
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Медведев предрек создание "Техасской народной республики" и войну в США
Медведев предрек создание "Техасской народной республики" и войну в США - РИА Новости Крым, 26.01.2024
Медведев предрек создание "Техасской народной республики" и войну в США
Обострение миграционного кризиса и бунт в Техасе могут привести к отделению этого второго по площади штата от США. Такое мнение высказал зампредседателя Совета... РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T20:52
2024-01-26T20:52
дмитрий медведев
совет безопасности россии
мнения
сша
мигранты
техас
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Обострение миграционного кризиса и бунт в Техасе могут привести к отделению этого второго по площади штата от США. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.По его словам, губернатор Техаса "смачно наплевал" на позицию Белого дома и начал восстанавливать заграждения из колючей проволоки, чтобы защититься от наплыва мигрантов, которые бесконтрольно пересекают южную границу США.Он напомнил, что в позапрошлом веке отдельные штаты попытались расстаться с Северо-Американскими Соединенными Штатами и образовать конфедерацию, что привело к кровавой гражданской войне.По мнению политика, США "могут столкнуться с неразрешимым конституционным кризисом и надолго погрузиться в пучину нового, возможно, еще более разрушительного гражданского противостояния".22 января телеканал Fox News сообщил, что Верховный суд США постановил убрать проволочное ограждение на участке протяженностью около 48 км на американо-мексиканской границе в Техасе, установленное для борьбы с наплывом нелегалов. Решение суда позволяет пограничному патрулю убрать ограждение на время судебного процесса.Национальная гвардия штата Техас заблокировала допуск сотрудников федеральной пограничной службы на участок (длиной около 4 км) границы с Мексикой вдоль реки Рио-Гранде. Власти штата неоднократно заявляли, что администрация США не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к росту нелегальных мигрантов. Техас начал высылать их на автобусах в крупные американские города, в том числе Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.
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РИА Новости Крым
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дмитрий медведев, совет безопасности россии , мнения, сша, мигранты, техас, политика
Медведев предрек создание "Техасской народной республики" и войну в США

Медведев предсказал создание Техасской республики и новую гражданскую войну в США

20:52 26.01.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Обострение миграционного кризиса и бунт в Техасе могут привести к отделению этого второго по площади штата от США. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Образование Техасской народной республики становится все более реальным. Американская администрация демонстрирует полную неспособность справиться с миграционным кризисом, который разгорелся в одном из крупнейших штатов США", – написал Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, губернатор Техаса "смачно наплевал" на позицию Белого дома и начал восстанавливать заграждения из колючей проволоки, чтобы защититься от наплыва мигрантов, которые бесконтрольно пересекают южную границу США.

"Официальный Вашингтон, с таким упоением поддерживающий киевских неонацистов и, кажется, уже ничего кроме этого не замечающий, показал себя полным импотентом в вопросах внутренней политики. Схоластические решения Верховного суда о том, что вопросы миграции относятся только к компетенции федеральных властей, а не штата, оторваны от действительности. Эти самые власти из-за своего бездействия могут окончательно довести до белого каления население Техаса, которое уже сейчас всерьез задумалось об отделении", – отметил замглавы Совбеза РФ.

Он напомнил, что в позапрошлом веке отдельные штаты попытались расстаться с Северо-Американскими Соединенными Штатами и образовать конфедерацию, что привело к кровавой гражданской войне.
По мнению политика, США "могут столкнуться с неразрешимым конституционным кризисом и надолго погрузиться в пучину нового, возможно, еще более разрушительного гражданского противостояния".
22 января телеканал Fox News сообщил, что Верховный суд США постановил убрать проволочное ограждение на участке протяженностью около 48 км на американо-мексиканской границе в Техасе, установленное для борьбы с наплывом нелегалов. Решение суда позволяет пограничному патрулю убрать ограждение на время судебного процесса.
Национальная гвардия штата Техас заблокировала допуск сотрудников федеральной пограничной службы на участок (длиной около 4 км) границы с Мексикой вдоль реки Рио-Гранде. Власти штата неоднократно заявляли, что администрация США не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к росту нелегальных мигрантов. Техас начал высылать их на автобусах в крупные американские города, в том числе Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.
 
Дмитрий МедведевСовет безопасности РоссииМненияСШАМигрантыТехасПолитика
 
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