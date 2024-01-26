https://crimea.ria.ru/20240126/medvedev-predrek-sozdanie-tekhasskoy-narodnoy-respubliki-i-voynu-v-ssha-1134485973.html

Медведев предрек создание "Техасской народной республики" и войну в США

Медведев предрек создание "Техасской народной республики" и войну в США - РИА Новости Крым, 26.01.2024

Медведев предрек создание "Техасской народной республики" и войну в США

Обострение миграционного кризиса и бунт в Техасе могут привести к отделению этого второго по площади штата от США. Такое мнение высказал зампредседателя Совета... РИА Новости Крым, 26.01.2024

2024-01-26T20:52

2024-01-26T20:52

2024-01-26T20:52

дмитрий медведев

совет безопасности россии

мнения

сша

мигранты

техас

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Обострение миграционного кризиса и бунт в Техасе могут привести к отделению этого второго по площади штата от США. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.По его словам, губернатор Техаса "смачно наплевал" на позицию Белого дома и начал восстанавливать заграждения из колючей проволоки, чтобы защититься от наплыва мигрантов, которые бесконтрольно пересекают южную границу США.Он напомнил, что в позапрошлом веке отдельные штаты попытались расстаться с Северо-Американскими Соединенными Штатами и образовать конфедерацию, что привело к кровавой гражданской войне.По мнению политика, США "могут столкнуться с неразрешимым конституционным кризисом и надолго погрузиться в пучину нового, возможно, еще более разрушительного гражданского противостояния".22 января телеканал Fox News сообщил, что Верховный суд США постановил убрать проволочное ограждение на участке протяженностью около 48 км на американо-мексиканской границе в Техасе, установленное для борьбы с наплывом нелегалов. Решение суда позволяет пограничному патрулю убрать ограждение на время судебного процесса.Национальная гвардия штата Техас заблокировала допуск сотрудников федеральной пограничной службы на участок (длиной около 4 км) границы с Мексикой вдоль реки Рио-Гранде. Власти штата неоднократно заявляли, что администрация США не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к росту нелегальных мигрантов. Техас начал высылать их на автобусах в крупные американские города, в том числе Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.

сша

техас

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, совет безопасности россии , мнения, сша, мигранты, техас, политика