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Выборы в США могут перерасти в масштабный гражданский конфликт – эксперт

Выборы в США могут перерасти в масштабный гражданский конфликт – эксперт - РИА Новости Крым, 24.10.2024

Выборы в США могут перерасти в масштабный гражданский конфликт – эксперт

Предстоящие президентские выборы в США могут перерасти в масштабный гражданский конфликт, поскольку ни одна из сторон не признает своего поражения, то борьба за РИА Новости Крым, 24.10.2024

2024-10-24T07:41

2024-10-24T07:41

2024-10-24T07:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Предстоящие президентские выборы в США могут перерасти в масштабный гражданский конфликт, поскольку ни одна из сторон не признает своего поражения, то борьба за власть выйдет за рамки электорального процесса. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.По словам эксперта, если говорить исключительно об электоральных раскладах, то Камала Харрис проигрывает Дональду Трампу. Однако с 2020 года выборы в США – это "уже не те выборы, к которым все привыкли", констатировал аналитик.По мнению эксперта, в случае поражения Харрис демократы предпримут ряд административных мер, чтобы не допустить Трампа на президентский пост. Сторонники кандидата от Республиканской партии также не будут сидеть сложа руки. Политолог подчеркнул, что в данном случае речь идет уже не о выборах как таковых, а о борьбе за власть, которая продолжится после 5 ноября."Акциями гражданского неповиновения уже никого не удивишь – там покруче будет. И не факт, что дело закончится в январе. Если, к примеру, штат Техас или штат Нью-Йорк не признает результатов выборов, он и 20 января (дата инаугурации избранного президента – ред.) свое непризнание не отзовет. Будут рассыпаться и так предельно расколотое общество, и система госуправления, которая и без того не в лучшем состоянии находится", - пояснил Дробницкий.Ситуацию, по мнению эксперта, будет усугублять и то, что в честные выборы в США уже мало кто верит, в том числе и в самих Штатах. В руках демократов имеются огромные возможности для фальсификации и применения административного ресурса. В свою очередь невестка Дональда Трампа – Лара Трамп, которая является сопредседателем Республиканского национального комитета, подготовила значительное число наблюдателей для мониторинга хода выборов и подсчета голосов в ключевых штатах, в которых многое будет решаться. Этот фактор, по мнению специалиста, может стать "спичкой", от которой может "вспыхнуть" вся ситуация с выборами.Одну из ключевых ролей будут играть результаты выборов в штатах Среднего Запада – Мичигане, Висконсине, Неваде, в также в Пенсильвании и Джорджии. В некоторых из них губернаторские посты занимают демократы, в руках у которых – административный ресурс и национальная гвардия. В этих штатах может быть "горячо", считает политолог."В штатах ситуация для Харрис очень плохая – хуже, чем для Хиллари Клинтон в 2016 году. Но Средний Запад демократы постараются не отдать. Тогда у Трампа будет крайне мало возможностей для того, чтобы закрепить свою победу. А значит, нужно будет оспаривать результаты выборов и так далее. Если вдруг по какой-то причине Трамп победит в Пенсильвании или Мичигане, демократы тоже будут действовать", - пояснил американист.Выборы в США запланированы на 5 ноября. Они станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых будет избран 47-й президент США. В досрочном голосовании на данный момент приняли участие около 19 миллионов избирателей из 150 миллионов в целом по стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Камала Харрис отказалась от интервью о будущем в экономике СШАДебаты Трампа и Харрис: главные заявленияИлон Маск сделал неожиданное предсказание для США

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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