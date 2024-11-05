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В США стартуют выборы президента: интересные факты о Трампе и Харрис - РИА Новости Крым, 05.11.2024
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В США стартуют выборы президента: интересные факты о Трампе и Харрис
В США стартуют выборы президента: интересные факты о Трампе и Харрис - РИА Новости Крым, 05.11.2024
В США стартуют выборы президента: интересные факты о Трампе и Харрис
Сегодня начинаются выборы президента США. Демократическую партию на них представляет вице-президент страны Камала Харрис, республиканскую – экс-президент... РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T08:52
2024-11-05T09:05
выборы президента сша
дональд трамп
камала харрис
сша
политика
в мире
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НСИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Сегодня начинаются выборы президента США. Демократическую партию на них представляет вице-президент страны Камала Харрис, республиканскую – экс-президент Дональд Трамп.Кто такая Камала Харрис? Вторая попытка демократов? Несколько интересных фактов о вице-президенте публикует РИА Новости.В истории Америки женщина только дважды становилась кандидатом на пост президента. В 2016 году свою кандидатуру выдвигала Хиллари Клинтон, но проиграла Дональду Трампу. Вторая – Камала Харрис.Харрис родилась в семье ученых: отец – экономист из Ямайки, профессор Стэнфорда, мать – онколог из Индии. Они развелись, когда Камале было 7 лет. Дедушка Харрис – высокопоставленный чиновник правительства Индии. В детстве она посещала как черную баптистскую церковь, так и индуистский храм.Закончила университет Говарда в Вашингтоне, имеет ученую степень по политологии и экономике. В Калифорнии получила степень доктора права.Работала в прокуратуре, адвокатуре и в мэрии. В 2003 году стала первым темнокожим окружным прокурором города Сан-Франциско. Затем заняла пост генпрокурора Калифорнии.С 2004 года дружила с экс-президентом США Бараком Обамой, в 2008 году поддержала его на президентских выборах.С 2017 года и до начала президентского срока действующего главы США Джо Байдена была сенатором от штата.В администрации Байдена занималась вопросами государственной границы. Во время неудач действующего президента США она старалась дистанцироваться от начальника.Рейтинг поддержки Харрис в первый год в Белом доме упал до 28%, она стала одним из самых непопулярных вице-президентов.Кандидатом в президенты Харрис стала после неудачного выступления Байдена на дебатах. Партия выдвинула ее в ходе полузакрытых процедур, проигнорировав при этом результат предварительных выборов.Многие успели заметить, что отличительной чертой Камалы Харрис на протяжении всей ее карьеры является смех. Она много смеется и обильно жестикулирует. У нее есть манера уходить от ответа в общие рассуждения.Если Харрис победит на выборах, она станет первой женщиной президентом США. Американские СМИ предупреждают об отсутствии у нее опыта во внешней политике, который обернется проверкой на прочность со стороны России и Китая, к чему Харрис, вероятно, не готова.А ее оппонент Дональд Трамп наоборот – решителен в своей политике относительно России.В феврале 2023 года Трамп обещал, что в случае переизбрания на пост главы государства "в ту же ночь" позвонит президенту РФ Владимиру Путину и главе киевского режима Владимиру Зеленскому для проведения встречи с целью разрешения конфликта на Украине.Кто же такой Дональд Трамп? Политическая акула или телезвезда и плэйбой?Дональд Трамп родился в обеспеченной семье ньюйоркского застройщика. Учился в частной школе, окончил военную академию и элитный бизнес-университет Уортона.В портфолио миллиардера несколько ролей на большом экране: Трамп засветился в знаменитой музыкальной драме "Студия-54", также снялся в "Один дома 2", "Маленьких негодяях" и "Образцовом самце".В женах Трампа – исключительно женщины модельной внешности: с чешской лыжницей Иваной Зельничковой он нажил троих детей, второй его супругой стала актриса Мария Мэйплс, третьей – фотомодель словенского происхождения Меланья Кнавс.С 1996 по 2015 Дональд Трамп был совладельцем конкурса "Мисс Вселенная". В 2013 году смотр красавиц проходил в Москве.С 2004 по 2015 Трамп продюсировал и выступал ведущим телешоу "Ученик", в народ ушла его коронная фраза "Ты уволен!"Свои политические амбиции Трамп начал высказывать еще в конце 80-х, тогда он предлагал свою кандидатуру в качестве напарника Джорджу Бушу.На посту президента Трамп строил стену на границе с Мексикой, переориентировал Пентагон с борьбы с террористами на Ближнем Востоке на соперничество с Россией и Китаем. Ввел налоговые льготы, помогал фермерам и отменил ограничения на выброс метана.Трампа дважды безуспешно пытались подвергнуть импичменту. А поражение на выборах 2020 года он не признал до сих пор.Известно, что против политика возбуждено четыре уголовных дела. Один обвинительный вердикт уже вынесен. Но даже если Трамп попадет за решетку, его все равно продолжат охранять агенты секретной службы.Трамп стал вторым бывшим президентом и кандидатом на пост, вместе с Франклином Рузвельтом, в которого стреляли. На Трампа было совершено два покушения.Состояние Дональда Трампа оценивается в шесть миллиардов долларов США, он входит в список 500 богатейших людей планеты.В ходе предвыборной кампании Трамп "поработал" в Макдональдсе и даже успел прокатиться в мусоровозе.Если Дональд Трамп победит, это станет вторым случаем в американской истории, когда кто-то занимает президентскую должность два срока не подряд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что изменится для России после выборов президента США – МедведевПочему Камала Харрис отказалась от интервью о будущем в экономике СШАДебаты Трампа и Харрис: главные заявления
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выборы президента сша, дональд трамп, камала харрис, сша, политика, в мире
В США стартуют выборы президента: интересные факты о Трампе и Харрис

Интересные факты о кандидатах в президенты США Трампе и Харрис

08:52 05.11.2024 (обновлено: 09:05 05.11.2024)
 
© AP Photo Alex BrandonПредвыборные дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис
Предвыборные дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo Alex Brandon
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НСИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Сегодня начинаются выборы президента США. Демократическую партию на них представляет вице-президент страны Камала Харрис, республиканскую – экс-президент Дональд Трамп.
Кто такая Камала Харрис? Вторая попытка демократов? Несколько интересных фактов о вице-президенте публикует РИА Новости.
В истории Америки женщина только дважды становилась кандидатом на пост президента. В 2016 году свою кандидатуру выдвигала Хиллари Клинтон, но проиграла Дональду Трампу. Вторая – Камала Харрис.
Харрис родилась в семье ученых: отец – экономист из Ямайки, профессор Стэнфорда, мать – онколог из Индии. Они развелись, когда Камале было 7 лет. Дедушка Харрис – высокопоставленный чиновник правительства Индии. В детстве она посещала как черную баптистскую церковь, так и индуистский храм.
Закончила университет Говарда в Вашингтоне, имеет ученую степень по политологии и экономике. В Калифорнии получила степень доктора права.
Работала в прокуратуре, адвокатуре и в мэрии. В 2003 году стала первым темнокожим окружным прокурором города Сан-Франциско. Затем заняла пост генпрокурора Калифорнии.
С 2004 года дружила с экс-президентом США Бараком Обамой, в 2008 году поддержала его на президентских выборах.
С 2017 года и до начала президентского срока действующего главы США Джо Байдена была сенатором от штата.
В администрации Байдена занималась вопросами государственной границы. Во время неудач действующего президента США она старалась дистанцироваться от начальника.
Рейтинг поддержки Харрис в первый год в Белом доме упал до 28%, она стала одним из самых непопулярных вице-президентов.
Кандидатом в президенты Харрис стала после неудачного выступления Байдена на дебатах. Партия выдвинула ее в ходе полузакрытых процедур, проигнорировав при этом результат предварительных выборов.
Многие успели заметить, что отличительной чертой Камалы Харрис на протяжении всей ее карьеры является смех. Она много смеется и обильно жестикулирует. У нее есть манера уходить от ответа в общие рассуждения.
Если Харрис победит на выборах, она станет первой женщиной президентом США. Американские СМИ предупреждают об отсутствии у нее опыта во внешней политике, который обернется проверкой на прочность со стороны России и Китая, к чему Харрис, вероятно, не готова.
А ее оппонент Дональд Трамп наоборот – решителен в своей политике относительно России.
В феврале 2023 года Трамп обещал, что в случае переизбрания на пост главы государства "в ту же ночь" позвонит президенту РФ Владимиру Путину и главе киевского режима Владимиру Зеленскому для проведения встречи с целью разрешения конфликта на Украине.
Кто же такой Дональд Трамп? Политическая акула или телезвезда и плэйбой?
Дональд Трамп родился в обеспеченной семье ньюйоркского застройщика. Учился в частной школе, окончил военную академию и элитный бизнес-университет Уортона.
В портфолио миллиардера несколько ролей на большом экране: Трамп засветился в знаменитой музыкальной драме "Студия-54", также снялся в "Один дома 2", "Маленьких негодяях" и "Образцовом самце".
В женах Трампа – исключительно женщины модельной внешности: с чешской лыжницей Иваной Зельничковой он нажил троих детей, второй его супругой стала актриса Мария Мэйплс, третьей – фотомодель словенского происхождения Меланья Кнавс.
С 1996 по 2015 Дональд Трамп был совладельцем конкурса "Мисс Вселенная". В 2013 году смотр красавиц проходил в Москве.
С 2004 по 2015 Трамп продюсировал и выступал ведущим телешоу "Ученик", в народ ушла его коронная фраза "Ты уволен!"
Свои политические амбиции Трамп начал высказывать еще в конце 80-х, тогда он предлагал свою кандидатуру в качестве напарника Джорджу Бушу.
На посту президента Трамп строил стену на границе с Мексикой, переориентировал Пентагон с борьбы с террористами на Ближнем Востоке на соперничество с Россией и Китаем. Ввел налоговые льготы, помогал фермерам и отменил ограничения на выброс метана.
Трампа дважды безуспешно пытались подвергнуть импичменту. А поражение на выборах 2020 года он не признал до сих пор.
Известно, что против политика возбуждено четыре уголовных дела. Один обвинительный вердикт уже вынесен. Но даже если Трамп попадет за решетку, его все равно продолжат охранять агенты секретной службы.
Трамп стал вторым бывшим президентом и кандидатом на пост, вместе с Франклином Рузвельтом, в которого стреляли. На Трампа было совершено два покушения.
Состояние Дональда Трампа оценивается в шесть миллиардов долларов США, он входит в список 500 богатейших людей планеты.
В ходе предвыборной кампании Трамп "поработал" в Макдональдсе и даже успел прокатиться в мусоровозе.
Если Дональд Трамп победит, это станет вторым случаем в американской истории, когда кто-то занимает президентскую должность два срока не подряд.
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