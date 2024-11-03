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Что изменится для России после выборов президента США – Медведев

Что изменится для России после выборов президента США – Медведев - РИА Новости Крым, 03.11.2024

Что изменится для России после выборов президента США – Медведев

Предстоящие выборы президента США ничего не изменят для России и не остановят военный конфликт на Украине. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 03.11.2024

2024-11-03T09:35

2024-11-03T09:35

2024-11-03T09:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Предстоящие выборы президента США ничего не изменят для России и не остановят военный конфликт на Украине. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.По мнению, зампредседателя Совбеза РФ, значение имеет только то, сколько денег "выбьет" новый президент США на конфликт на Украине, для своего военно-промышленного комплекса и "для распила бандеровской сволочью".Дмитрий Медведев отметил, что один из кандидатов в президенты США – Дональд Трамп – подустал и "выдает банальности типа "Я предложу сделку" и "У меня отличные отношения с…". Однако он будет вынужден соблюдать все системные правила.Другого кандидата в президенты США – Камалу Харрис – Дмитрий Медведев охарактеризовал как глупую, неопытную и управляемую. По его словам, она будет бояться всех вокруг, а править будут синклит важнейших министров и помощников плюс опосредованно семейство Обама.В октябре сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что демократы в США готовят в подконтрольных им штатах массированную фальсификацию выборов, которую намерены осуществить благодаря привлечению к голосованию незаконных мигрантов и новым законам.Политолог-американист Дмитрий Дробницкий считает, что предстоящие президентские выборы в США могут перерасти в масштабный гражданский конфликт, поскольку ни одна из сторон не признает своего поражения, и борьба за власть может выйти за рамки электорального процесса.Выборы в США запланированы на 5 ноября. Это будут 60-е президентские выборы в истории страны, на которых изберут 47-ого президента США.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дебаты Трампа и Харрис: главные заявленияИлон Маск сделал неожиданное предсказание для СШАЗадают сценарии эскалации в мире: политолог о роли дебатов в США

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, мнения, выборы президента сша, дмитрий медведев, россия, сша, дональд трамп, камала харрис, политика, в мире