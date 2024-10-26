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В США демократы готовят массовую фальсификацию выборов – сенатор

В США демократы готовят массовую фальсификацию выборов – сенатор - РИА Новости Крым, 26.10.2024

В США демократы готовят массовую фальсификацию выборов – сенатор

Демократы в США готовят в подконтрольных им штатах массированную фальсификацию выборов, которую намерены осуществить благодаря привлечению к голосованию... РИА Новости Крым, 26.10.2024

2024-10-26T15:47

2024-10-26T15:47

2024-10-26T15:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Демократы в США готовят в подконтрольных им штатах массированную фальсификацию выборов, которую намерены осуществить благодаря привлечению к голосованию незаконных мигрантов и новым законам. Об этом заявил в сенатор РФ Алексей Пушков.По словам Пушкова, разрыв между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис растет в пользу бывшего американского лидера, и теперь демократы возлагают все свои надежды на нелегалов.По его словам, для осуществления задуманного в 14-ти штатах США, где у власти находятся демократы, приняты законы, которые запрещают запрашивать удостоверение личности при голосовании."Это в основном северо-восток и запад США", – уточнил Пушков.Ранее политолог-американист Дмитрий Дробницкий высказал мнение, что выборы в США могут перерасти в масштабный гражданский конфликт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Камала Харрис отказалась от интервью о будущем в экономике США Новая попытка покушения на Трампа: что она демонстрирует Задают сценарии эскалации в мире: политолог о роли дебатов в США

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новости, мнения, политика, в мире, алексей пушков, сша, выборы президента сша