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Новая попытка покушения на Трампа: что она демонстрирует - РИА Новости Крым, 16.09.2024
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Новая попытка покушения на Трампа: что она демонстрирует
Новая попытка покушения на Трампа: что она демонстрирует - РИА Новости Крым, 16.09.2024
Новая попытка покушения на Трампа: что она демонстрирует
Попытка очередного покушения на кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа олицетворяет степень украинизации американской политики... РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T12:09
2024-09-16T12:28
покушение на дональда трампа
дональд трамп
сша
мнения
новости
малек дудаков
политика
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Попытка очередного покушения на кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа олицетворяет степень украинизации американской политики. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.По словам Дудакова, очередная попытка ликвидировать кандидата в президенты США от республиканцев вновь резко меняет повестку президентской гонки в США.По его мнению, Трамп, который уже пообещал никогда не сдаваться, теперь "будет еще активнее критиковать украинскую повестку и требовать не согласовывать новые транши".В свою очередь, позиции украинских лоббистов, которые и так паникуют из-за перспектив скорого истощения траншей для ВСУ, сильно пострадают из-за скандала с покушением, добавил он."Попытка очередного покушения на Трампа олицетворяет степень украинизации американской политики", – делает вывод эксперт.Ранее, после первого покушения на Дональда Трампа в июле текущего года – первого такого серьезного за 40 лет после попытки убийства президента США Рональда Рейгана в 1981-м – Малек Дудаков в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что теперь политическая обстановка в Америке будет еще более наэлектризованной и напряженной. А Трампу следует серьезно подумать о выборе вице-президента, "который станет его страховкой от покушений".Трамп вскоре выбрал кандидата на эту должность – сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса. Вэнс выступает за нейтральный статус Украины и не верит в возможность "стратегического прорыва" Киева – сенатор считает, что Украина при любых договоренностях будет вынуждена пойти на территориальные уступки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп надеется вновь "поладить" с Путиным "Они убивают доллар": Трамп призвал снимать санкции Авианосец США разбился о скалу: политолог о дебатах Трампа и Харрис
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РИА Новости Крым
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покушение на дональда трампа, дональд трамп, сша, мнения, новости, малек дудаков, политика, украина
Новая попытка покушения на Трампа: что она демонстрирует

Новая попытка покушения на Трампа показывает степень украинизации политики США – мнение

12:09 16.09.2024 (обновлено: 12:28 16.09.2024)
 
© AP Photo Gerald HerbertКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время президентских дебатов с президентом Джо Байденом
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время президентских дебатов с президентом Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo Gerald Herbert
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Попытка очередного покушения на кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа олицетворяет степень украинизации американской политики. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
По словам Дудакова, очередная попытка ликвидировать кандидата в президенты США от республиканцев вновь резко меняет повестку президентской гонки в США.
"Повестка на выборах опять меняется в выгодную для Трампа сторону… Все позабыли про неудачные дебаты", – считает политолог.
По его мнению, Трамп, который уже пообещал никогда не сдаваться, теперь "будет еще активнее критиковать украинскую повестку и требовать не согласовывать новые транши".
В свою очередь, позиции украинских лоббистов, которые и так паникуют из-за перспектив скорого истощения траншей для ВСУ, сильно пострадают из-за скандала с покушением, добавил он.
"Попытка очередного покушения на Трампа олицетворяет степень украинизации американской политики", – делает вывод эксперт.
Ранее, после первого покушения на Дональда Трампа в июле текущего года – первого такого серьезного за 40 лет после попытки убийства президента США Рональда Рейгана в 1981-м – Малек Дудаков в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что теперь политическая обстановка в Америке будет еще более наэлектризованной и напряженной. А Трампу следует серьезно подумать о выборе вице-президента, "который станет его страховкой от покушений".
Трамп вскоре выбрал кандидата на эту должность – сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса. Вэнс выступает за нейтральный статус Украины и не верит в возможность "стратегического прорыва" Киева – сенатор считает, что Украина при любых договоренностях будет вынуждена пойти на территориальные уступки.
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