https://crimea.ria.ru/20240714/strakhovka-ot-pokusheniy-o-chem-predstoit-serezno-podumat-trampu--mnenie-1138844424.html

Страховка от покушений: о чем предстоит серьезно подумать Трампу – мнение

Страховка от покушений: о чем предстоит серьезно подумать Трампу – мнение - РИА Новости Крым, 14.07.2024

Страховка от покушений: о чем предстоит серьезно подумать Трампу – мнение

После покушения на него Дональду Трампу предстоит серьезно подумать о том, кто займет в случае его победы на выборах пост вице-президента, который станет его... РИА Новости Крым, 14.07.2024

2024-07-14T17:17

2024-07-14T17:17

2024-07-14T17:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым, Анна Петрова. После покушения на него Дональду Трампу предстоит серьезно подумать о том, кто займет в случае его победы на выборах пост вице-президента, который станет его страховкой от покушений. Таким мнением с РИА Новости Крым поделился политолог-американист Малек Дудаков."Для него (Дональда Трампа – ред.), конечно, сейчас повысились ставки в плане выбора своего будущего вице-президента. Потому что он будет для Трампа "страховкой" от покушений. Если он выберет человека, которого демократы ненавидят даже в большей степени, чем Трампа, тогда мотивация совершать покушения отпадает, потому что вице-президент займет пост Трампа, и в этом случае демократам будет еще хуже", – прокомментировал политолог.И подчеркнул, что вопрос будет обсуждаться уже завтра, 15 июля, на предстоящем партийном съезде республиканцев. "У Трампа теперь будет дополнительная мотивация об этом подумать", – заметил эксперт.В остальном же как Трамп являлся лидером президентской гонки, так им и останется, причем рейтинги его дополнительно подрастут, уверен политолог.Он подчеркнул, что такого серьезного покушения в Америке не было уже более 40 лет – с 1981 года, когда была совершена попытка убийства вступившего тогда в должность президента США Рональда Рейгана. И теперь политическая обстановка в Америке будет еще более наэлектризованной и напряженной, считает эксперт."Там и так всплеск политического насилия каждый электоральный цикл, и этот исключением не будет. И я не исключаю новых покушений. Потому что там и раскол в Америке усиливается, и городских сумасшедших полно. Ну и многие демократы давно и открыто фантазировали по поводу возможности убийства Трампа, его ликвидации. И неудивительно, что их фантазии начали материализовываться", – заключил американист.Ранее политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко высказал мнение о том, что покушение на Трампа поможет ему стать президентом. Читайте также на РИА Новости Крым:Покушение на Трампа в Пенсильвании: что известно к этому часу МИД РФ: попытка покушения на Путина готовилась на деньги США Власти США встали на путь международного терроризма – Антонов

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новости, мнения, малек дудаков, сша, дональд трамп, покушение на дональда трампа, политика