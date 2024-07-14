https://crimea.ria.ru/20240714/pokushenie-na-trampa-v-pensilvanii-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1138840889.html

Покушение на Трампа в Пенсильвании: что известно к этому часу

Покушение на Трампа в Пенсильвании: что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 14.07.2024

Покушение на Трампа в Пенсильвании: что известно к этому часу

Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа в штате Пенсильвания Томас Мэтью Крукс был 20-летним республиканцем, зрители сообщали в... РИА Новости Крым, 14.07.2024

2024-07-14T10:31

2024-07-14T10:31

2024-07-14T10:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа в штате Пенсильвания Томас Мэтью Крукс был 20-летним республиканцем, зрители сообщали в спецслужбы о стрелке на крыше еще до покушения, а Дональд Трамп после произошедшего продолжил турне. Что известно к этому часу о покушении на бывшего президента США - в материале РИА Новости Крым.Подозреваемый республиканецФБР подтвердило личность человека, стрелявшего на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа. По данным ведомства, это был 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, сообщает телеканал NBC News.Washington Post сообщает, что "согласно записям о статусе избирателей штата, Крукс является зарегистрированным республиканцем".Местные СМИ пишут, что 20-летний Крукс находился примерно в 100 метрах от сцены, на которой выступал Трамп. Мужчина прятался на крыше производственного здания за пределами территории, где проводилось мероприятие.Секретная служба США ранее заявляла, что подозреваемый в стрельбе Крукс был ликвидирован. Он успел несколько раз выстрелить в сторону сцены. При стрельбе погиб один из участников митинга, еще двое получили критические ранения.Известно, что после инцидента в Пенсильвании и получения медицинской помощи Дональд Трамп продолжил свое турне.Колокол по ВашингтонуНа произошедшее уже отреагировали многие политики. Сын Роберта Френсиса Кеннеди-младшего – Бобби Кеннеди заявил о непрофессионализме американских спецслужб и их неспособности защитить кандидата в президенты.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя его высказывание, заявила, что это результат политики США, в частности в отношении Украины.Она отметила, что своим "массированным финансированием и бесконтрольной поставкой вооружений" США создали на Украине террористическую структуру – киевский режим, который стал "машиной убийств", а также подрывов, уничтожений и терактов в отношении и политических фигур, и гражданского населения."Соединенные Штаты Америки должны инвентаризировать свою политику по разжиганию ненависти к политическим оппонентам, странам и народом, спонсированию терроризма. Колокол звонит уже по Вашингтону!" – заключила представитель российского МИД.Дональд Трамп в субботу прервал свое публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД РФ: попытка покушения на Путина готовилась на деньги США Власти США встали на путь международного терроризма – Антонов

https://crimea.ria.ru/20240714/na-donalda-trampa-soversheno-pokushenie-chto-izvetno-1138839109.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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