https://crimea.ria.ru/20240714/na-donalda-trampa-soversheno-pokushenie-chto-izvetno-1138839109.html

Трамп в крови, один убит и двое тяжело ранены: что изветно о покушении

Трамп в крови, один убит и двое тяжело ранены: что изветно о покушении - РИА Новости Крым, 14.07.2024

Трамп в крови, один убит и двое тяжело ранены: что изветно о покушении

Стрельба раздалась на выступлении бывшего президента США Дональда Трампа в Пенсильвании, он прервал выступление перед сторонниками, при этом политик покинул... РИА Новости Крым, 14.07.2024

2024-07-14T06:02

2024-07-14T06:02

2024-07-14T06:59

покушение на дональда трампа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Стрельба раздалась на выступлении бывшего президента США Дональда Трампа в Пенсильвании, он прервал выступление перед сторонниками, при этом политик покинул сцену окровавленный, трансляцию происшествия вели местные телеканалы. Об этом сообщает РИА Новости.ПокушениеВыступление экс-президента США перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда политик рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Внезапно раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп смолк, приложил руку к правому уху и присел за трибуну. Его окружили телохранители.Спустя пару минут, когда Трамп вновь показался в объективах операторов, охрана выводила экс-президента со сцены, при этом его правое ухо было окровавлено.ПоследствияПо информации пресс-секретаря кандидата в президенты США Стивена Чуна, политик прошел медобследование в одной из больниц штата Пенсильвания. Позднее Трамп сообщил, что получил ранение в ухо и потерял много крови.По информации портала BNO News, Трампа уже выписали из медучреждения. Он намерен присоединиться к предстоящему съезду республиканцев в Висконсине.Как передает Ассошиэйтед пресс со ссылкой на источники в силовых структурах страны, правоохранительные органы США расследуют стрельбу на митинге Трампа как попытку покушения на политика. На месте происшествия обнаружили винтовку, сообщило агентство.Кто стрелялСнайпер, устроивший стрельбу на митинге в Пенсильвании, находился на крыше здания в сотнях метров от экс-президента США Дональда Трампа, пишет New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.Вскоре Федеральное бюро расследований установило личность подозреваемого в стрельбе, им оказался 20-летний мужчина из Пенсильвании, сообщила журналист телеканала CNN Эбби Филлип.ФБР взяло на себя роль ведущего ведомства в расследовании стрельбы на митинге Трампа.Контролируемая Республиканской партией Палата представителей США намерена запустить всеобъемлющее расследование трагических событий.Реакция в СШАПрезидент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позднее президент США переговорил по телефону со своим предшественником.Бывший президент США демократ Барак Обама заявил, что в стране нет места политическому насилию."В нашей демократии абсолютно нет места политическому насилию. Хотя мы еще не знаем точно, что произошло, мы все должны испытывать облегчение от того, что бывший президент Трамп серьезно не пострадал, и использовать этот момент, чтобы подтвердить нашу приверженность вежливости и уважению в нашей политике. Мы с Мишель (Обамой) желаем ему скорейшего выздоровления", - написал Обама в соцсети Х.На инцидент также отреагировал экс-президент США республиканец Джордж Буш-младший."Лаура и я рады, что президент Трамп в безопасности после трусливого нападения", - приводит слова политика в соцсети Х его президентский центр. Он поблагодарил сотрудников Секретной службы США за быструю реакцию.Экс-президент США демократ Билл Клинтон также заявил в соцсети Х, что "насилию нет места в Америке". "Мы с Хиллари благодарны, что президент Трамп в безопасности, переживаем за всех, кто пострадал при нападении на сегодняшнем митинге в Пенсильвании, и благодарны за быстрые действия Секретной службы США", - добавил Клинтон.Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что шокирован и опечален стрельбой на митинге экс-президента Дональда Трампа в Пенсильвании, отметил, что в стране нет места насилию по политическим мотивам.Реакция в миреГлава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что осуждает нападение на экс-президента США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании, и назвал инцидент "неприемлемым актом насилия".Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что шокирован стрельбой на митинге экс-президента Дональда Трампа в Пенсильвании и молится за его безопасность.Главы государств латиноамериканского региона с разным посылом отреагировали на произошедшее в Пенсильвании - венесуэльский лидер Николас Мадуро вспомнил пережитые покушения и пожелал здоровья сопернику, президент Кубы Диас-Канель Бермудес указал на оружейный бизнес и эскалацию политического насилия в США, а сальвадорец Найиб Букеле и лидер Гватемалы Бернардо Аревало поставили под вопрос такие проявления демократии.Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что молится за скорейшее выздоровление бывшего президента США, и призвал твердо противостоять любой форме агрессии против демократии.Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что глубоко обеспокоен нападением на экс-президента США Дональда Трампа и решительно осуждает произошедшее.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что потрясен инцидентом со стрельбой.Генсек ООН Антониу Гутерреш осуждает стрельбу, произошедшую на митинге экс-президента США Дональда Трампа, желает ему скорейшего выздоровления, сообщил РИА Новости его представитель Стефан Дюжаррик.МненияГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя стрельбу на митинге экс-президента США Дональда Трампа, отметила, что когда способы избавиться от неудобного политика исчерпаны, "в ход идет старый добрый Ли Харви Освальд".Ли Харви Освальд, как установило расследование, в 1963 году застрелил президента США Джона Кеннеди. Освальд был застрелен через два дня после задержания."Наблюдать за Америкой - как смотреть сериал, где у сценаристов давно иссякла фантазия и они повторяются из серии в серию, но ты уже привык к героям, как к домашним тапочкам, и продолжаешь смотреть", - добавила Симоньян.Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас с иронией прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что он не может назвать огнестрельное ранение на митинге его оппонента Дональда Трампа покушением, назвав их примером "лучшей электоральной практики" Соединенных Штатов.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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