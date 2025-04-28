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Беспилотники сбиты над Ленинградской областью
Беспилотники сбиты над Ленинградской областью - РИА Новости Крым, 28.04.2025
Беспилотники сбиты над Ленинградской областью
Два украинских беспилотника сбили силы ПВО на Ленинградской областью, еще два - над Новгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ утром в понедельник. РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T10:34
2025-04-28T10:34
2025-04-28T10:55
беспилотник (бпла, дрон)
ленинградская область
обстрелы всу
министерство обороны рф
росавиация
аэропорт "пулково"
новости
новгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника сбили силы ПВО на Ленинградской областью, еще два - над Новгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ утром в понедельник.Временные ограничения вводились в аэропорту Пулково из соображений безопасности. С 9.30 запрет на прием и выпуск воздушных судов снят.Как сообщили в Росавиации, на запасные аэродромы "ушли" 17 самолетов, совершавших рейсы в Пулково.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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беспилотник (бпла, дрон), ленинградская область, обстрелы всу, министерство обороны рф, росавиация, аэропорт "пулково", новости, новгородская область
Беспилотники сбиты над Ленинградской областью
Два украинских беспилотника сбили над Ленинградской областью утром в понедельник
10:34 28.04.2025 (обновлено: 10:55 28.04.2025)