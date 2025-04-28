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Беспилотники сбиты над Ленинградской областью - РИА Новости Крым, 28.04.2025
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Беспилотники сбиты над Ленинградской областью
Беспилотники сбиты над Ленинградской областью - РИА Новости Крым, 28.04.2025
Беспилотники сбиты над Ленинградской областью
Два украинских беспилотника сбили силы ПВО на Ленинградской областью, еще два - над Новгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ утром в понедельник. РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T10:34
2025-04-28T10:55
беспилотник (бпла, дрон)
ленинградская область
обстрелы всу
министерство обороны рф
росавиация
аэропорт "пулково"
новости
новгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника сбили силы ПВО на Ленинградской областью, еще два - над Новгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ утром в понедельник.Временные ограничения вводились в аэропорту Пулково из соображений безопасности. С 9.30 запрет на прием и выпуск воздушных судов снят.Как сообщили в Росавиации, на запасные аэродромы "ушли" 17 самолетов, совершавших рейсы в Пулково.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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беспилотник (бпла, дрон), ленинградская область, обстрелы всу, министерство обороны рф, росавиация, аэропорт "пулково", новости, новгородская область
Беспилотники сбиты над Ленинградской областью

Два украинских беспилотника сбили над Ленинградской областью утром в понедельник

10:34 28.04.2025 (обновлено: 10:55 28.04.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника сбили силы ПВО на Ленинградской областью, еще два - над Новгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ утром в понедельник.
"С 7.30 до 8.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА – над территорией Новгородской области и два БПЛА – над территорией Ленинградской области", - говорится в сообщении.
Временные ограничения вводились в аэропорту Пулково из соображений безопасности. С 9.30 запрет на прием и выпуск воздушных судов снят.
Как сообщили в Росавиации, на запасные аэродромы "ушли" 17 самолетов, совершавших рейсы в Пулково.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)Ленинградская областьОбстрелы ВСУМинистерство обороны РФРосавиацияАэропорт "Пулково"НовостиНовгородская область
 
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