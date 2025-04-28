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Беспилотники сбиты над Ленинградской областью

Беспилотники сбиты над Ленинградской областью - РИА Новости Крым, 28.04.2025

Беспилотники сбиты над Ленинградской областью

Два украинских беспилотника сбили силы ПВО на Ленинградской областью, еще два - над Новгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ утром в понедельник. РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T10:34

2025-04-28T10:34

2025-04-28T10:55

беспилотник (бпла, дрон)

ленинградская область

обстрелы всу

министерство обороны рф

росавиация

аэропорт "пулково"

новости

новгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника сбили силы ПВО на Ленинградской областью, еще два - над Новгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ утром в понедельник.Временные ограничения вводились в аэропорту Пулково из соображений безопасности. С 9.30 запрет на прием и выпуск воздушных судов снят.Как сообщили в Росавиации, на запасные аэродромы "ушли" 17 самолетов, совершавших рейсы в Пулково.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ленинградская область

новгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), ленинградская область, обстрелы всу, министерство обороны рф, росавиация, аэропорт "пулково", новости, новгородская область