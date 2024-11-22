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Когда завершат ремонт набережной в Андреевке под Севастополем
Когда завершат ремонт набережной в Андреевке под Севастополем - РИА Новости Крым, 22.11.2024
Когда завершат ремонт набережной в Андреевке под Севастополем
Капитальный ремонт набережной в поселке Андреевка под Севастополем планируют завершить до конца текущего года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил... РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T12:57
2024-11-22T12:57
2024-11-22T12:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Капитальный ремонт набережной в поселке Андреевка под Севастополем планируют завершить до конца текущего года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По словам Михаила Развожаева, уже демонтированы поврежденные покрытие и старые конструкции.Кроме того, завершено оборудование лестниц и спусков с набережной к пляжу. Подведены инженерные коммуникации для подключения душевых кабинок. На данный момент идет монтаж ограждения из нержавеющей стали, укладка тротуарной плитки и бордюров, шлифовка и облицовка стены. Следующим этапом будет монтаж резинового покрытия на площадке для игр и спорта. На этом же месте появится детский городок, поставят скамейки, урны, раздевалки, душевые и спасательный пост. Освещение установят на всей территории, добавил губернатор.Набережная в Андреевке пострадала при "шторме века", который обрушился на полуостров в конце ноября. Другие пляжи и набережные Севастополя также получили масштабные разрушения.Ранее доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил, что Крыму необходима государственная программа для анализа состояния всех берегоукрепительных сооружений, защищающих побережье от штормов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Приморский бульвар в Севастополе будут восстанавливать полгодаНа ремонт набережной в Севастополе кабмин РФ выделил более 700 млн рублей"Уничтожено все": последствия шторма на набережных Севастополя - репортаж
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севастополь, михаил развожаев, пляжи, пляжи крыма, реконструкция, благоустройство, новости крыма, крым
Когда завершат ремонт набережной в Андреевке под Севастополем
Ремонт набережной в Андреевке под Севастополем планируют закончить до конца года – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Капитальный ремонт набережной в поселке Андреевка под Севастополем планируют завершить до конца текущего года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"На сегодня строительная готовность — 65%. Ремонтные работы начались сразу по завершении пляжного сезона, специалисты планируют закончить капремонт в декабре", - говорится в сообщении.
По словам Михаила Развожаева, уже демонтированы поврежденные покрытие и старые конструкции.
"Особое внимание уделяли укреплению набережной от схода грунта со склонов и организации отвода грунтовых вод: усилили подпорные стены, заменили бетонные элементы ограждений, смонтировали новую дренажную систему из лотков, залили бетонное основание под детскую площадку и спортивную зону", - уточнил губернатор.
Кроме того, завершено оборудование лестниц и спусков с набережной к пляжу. Подведены инженерные коммуникации для подключения душевых кабинок.
На данный момент идет монтаж ограждения из нержавеющей стали, укладка тротуарной плитки и бордюров, шлифовка и облицовка стены.
Следующим этапом будет монтаж резинового покрытия на площадке для игр и спорта. На этом же месте появится детский городок, поставят скамейки, урны, раздевалки, душевые и спасательный пост. Освещение установят на всей территории, добавил губернатор.
Набережная в Андреевке пострадала при "шторме века"
, который обрушился на полуостров в конце ноября. Другие пляжи и набережные Севастополя также получили масштабные разрушения
.
Ранее доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил, что Крыму необходима государственная программа для анализа состояния всех берегоукрепительных сооружений
, защищающих побережье от штормов.
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