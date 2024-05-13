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Приморский бульвар в Севастополе будут восстанавливать полгода

Приморский бульвар в Севастополе будут восстанавливать полгода - РИА Новости Крым, 13.05.2024

Приморский бульвар в Севастополе будут восстанавливать полгода

В Севастополе ожидают компенсацию от правительства РФ на восстановление пляжей и набережных. Дольше всего будут реставрировать Приморский бульвар, сообщил... РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T20:28

2024-05-13T20:28

2024-05-13T20:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе ожидают компенсацию от правительства РФ на восстановление пляжей и набережных. Дольше всего будут реставрировать Приморский бульвар, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Около 2-3 месяцев потребуется на восстановление покрытия на пляже "Хрустальный", примерно такое же время уйдет на устранение повреждений в Любимовке и Андреевке."Предвосхищая вопросы: мы планируем использовать на пляже "Хрустальный" архбетон, он устойчив к ударам волн. Плиткой пляж до этого выкладывал арендатор за свой счет. Работы на поврежденном пляже в Любимовке-2 и на набережной в Андреевке займут также 2-3 месяца", – уточнил губернатор.Учитывая, что на момент получения средств пляжный сезон будет в разгаре, губернатор поручил продумать и организовать работы сегментами, чтобы снизить дискомфорт для людей.Масштабные разрушения пляжи и набережные Севастополя получили после шторма в ноябре 2023 года, который назвали "Штормом века". В городе был введен режим ЧС, стихия разрушила причалы, берегоукрепительные сооружения и приморскую инфраструктуру. Гигантские волны повредили крышу и затопили помещения в здании Института биологии южных морей на Приморском бульваре, в результате чего погибло около пятисот пресноводных животных в Севастопольском аквариуме.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работают порты Крыма и Севастополя после штормаКрым пережил два удара стихии – что происходит в городах и районахБолее 9000 человек остаются без света после шторма в Крыму

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севастополь, новости, новости крыма, михаил развожаев, благоустройство, городская среда, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года