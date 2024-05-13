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Приморский бульвар в Севастополе будут восстанавливать полгода
Приморский бульвар в Севастополе будут восстанавливать полгода - РИА Новости Крым, 13.05.2024
Приморский бульвар в Севастополе будут восстанавливать полгода
В Севастополе ожидают компенсацию от правительства РФ на восстановление пляжей и набережных. Дольше всего будут реставрировать Приморский бульвар, сообщил... РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T20:28
2024-05-13T20:28
2024-05-13T20:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе ожидают компенсацию от правительства РФ на восстановление пляжей и набережных. Дольше всего будут реставрировать Приморский бульвар, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Около 2-3 месяцев потребуется на восстановление покрытия на пляже "Хрустальный", примерно такое же время уйдет на устранение повреждений в Любимовке и Андреевке."Предвосхищая вопросы: мы планируем использовать на пляже "Хрустальный" архбетон, он устойчив к ударам волн. Плиткой пляж до этого выкладывал арендатор за свой счет. Работы на поврежденном пляже в Любимовке-2 и на набережной в Андреевке займут также 2-3 месяца", – уточнил губернатор.Учитывая, что на момент получения средств пляжный сезон будет в разгаре, губернатор поручил продумать и организовать работы сегментами, чтобы снизить дискомфорт для людей.Масштабные разрушения пляжи и набережные Севастополя получили после шторма в ноябре 2023 года, который назвали "Штормом века". В городе был введен режим ЧС, стихия разрушила причалы, берегоукрепительные сооружения и приморскую инфраструктуру. Гигантские волны повредили крышу и затопили помещения в здании Института биологии южных морей на Приморском бульваре, в результате чего погибло около пятисот пресноводных животных в Севастопольском аквариуме.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работают порты Крыма и Севастополя после штормаКрым пережил два удара стихии – что происходит в городах и районахБолее 9000 человек остаются без света после шторма в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости, новости крыма, михаил развожаев, благоустройство, городская среда, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
Приморский бульвар в Севастополе будут восстанавливать полгода
Главную городскую набережную в Севастополе будут восстанавливать полгода
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе ожидают компенсацию от правительства РФ на восстановление пляжей и набережных. Дольше всего будут реставрировать Приморский бульвар, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Сейчас мы ждём компенсацию от Правительства РФ на восстановление набережных после шторма. Как только деньги поступят, сможем начать ремонт. Самые масштабные по времени работы ждут набережную на Приморском бульваре: они займут не менее 6 месяцев", – написал он в Telegram-канале.
Около 2-3 месяцев потребуется на восстановление покрытия на пляже "Хрустальный", примерно такое же время уйдет на устранение повреждений в Любимовке и Андреевке.
"Предвосхищая вопросы: мы планируем использовать на пляже "Хрустальный" архбетон, он устойчив к ударам волн. Плиткой пляж до этого выкладывал арендатор за свой счет. Работы на поврежденном пляже в Любимовке-2 и на набережной в Андреевке займут также 2-3 месяца", – уточнил губернатор.
Учитывая, что на момент получения средств пляжный сезон будет в разгаре, губернатор поручил продумать и организовать работы сегментами, чтобы снизить дискомфорт для людей.
Масштабные разрушения пляжи и набережные Севастополя получили после шторма в ноябре 2023 года
, который назвали "Штормом века". В городе был введен
режим ЧС, стихия разрушила причалы, берегоукрепительные сооружения и приморскую инфраструктуру. Гигантские волны повредили крышу и затопили помещения
в здании Института биологии южных морей на Приморском бульваре, в результате чего погибло около пятисот пресноводных животных
в Севастопольском аквариуме.
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